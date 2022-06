Diese Kosten werden von der Krankenkasse übernommen

Viele Menschen haben schon den Verdacht, in ihrer Hörfähigkeit beeinträchtigt zu sein. Die wenigsten gehen damit allerdings zu einem Spezialisten. Vor allen Dingen junge Leute haben häufig Hemmungen, einen HNO-Arzt aufzusuchen und von ihrem Problem zu berichten. Dabei sind heutzutage immer häufiger auch junge Leute betroffen. Nicht nur das Eingestehen der verminderten Hörfähigkeit fällt vielen Leuten schwer, sondern auch die Tatsache, gegebenenfalls ein Hörgerät akzeptieren zu müssen. Nicht zuletzt ist es auch die Sorge vor Kosten entsprechender Geräte, die viele Leute dazu veranlassen, erst einmal abzuwarten. Genau das ist ein Problem, denn das Warten führt meist zu einer Verschlimmerung der vorhandenen Symptome, sowie zu weiteren Begleiterscheinungen.

Moderne Hörgerät sind mittlerweile nahezu unsichtbar und alles andere als störend

Weder vor dem Tragen von Hörgeräten, noch vor den dadurch entstehenden Kosten muss man mittlerweile noch Sorgen haben. Immerhin sind Hörgeräte heutzutage nahezu unsichtbar und bringen dabei weder ein optisches Makel mit sich, noch erweisen sie sich als störend im Alltag. Dazu kommt, dass Krankenkassen einen guten Teil der Kosten für Hörgeräte übernehmen, wenn diese sich als medizinisch notwendig erweisen. Eine medizinische Notwendigkeit bescheinigt dabei ein HNO-Arzt, der mittels Test herausfindet, ob das Hörvermögen bei unter 80 Prozent liegt. Ist das der Fall, und liegen ein Hörverlust oder eine Schwerhörigkeit vor, wird eine Verordnung über die Notwendigkeit eines Hörgeräts beziehungsweise einer Hörhilfe ausgestellt. Führende Hörgeräteakustiker übernehmen oftmals die Abwicklung mit den Krankenkassen und kümmern sich anschließend um das individuell passende Hörgerät, das perfekt auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Der HNO-Arzt sollte immer die erste Anlaufstelle sein

Wer glaubt, schwerhörig zu sein oder zumindest deutlich schlechter zu hören, als es bisher der Fall war oder als andere Menschen es tun, sollte unbedingt einen Termin beim HNO-Arzt vereinbaren. Dieser kann mithilfe verschiedener Tests den Grad der Schwerhörigkeit herausfinden. Sieht er ein Hörgerät als medizinisch notwendig an, gibt es dafür eine Bescheinigung, ohne dabei allerdings ein konkretes Gerät zu nennen. Patienten können hier also selbst wählen, welchen Hörgeräteakustiker sie für ihr Anliegen auswählen. Für die Krankenkasse macht die Wahl des Hörgeräteakustikers keinen Unterschied. Wer mit einer ärztlichen Bescheinigung zum Hörgeräteakustiker kommt und ein Hörgerät nach ausführlicher Beratung auswählt, zahlt hier lediglich die Rezeptgebühr von zehn Euro. Die Kosten für die entsprechenden Geräte selbst werden bei gesetzlich Versicherten dabei vollständig von den Krankenkassen übernommen. Handelt es sich um ein Modell, das zuzahlungspflichtig ist, zahlt man nur den Differenzbetrag. Der Betrag, der von der Krankenkassen übernommen wird, liegt seit 2013 bei 784,94 Euro.

Auch Kosten für hochmoderne Geräte werden in der Regel von den Krankenkassen übernommen

Hierzu zählen dabei nicht nur veraltetere Geräte, die nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, sondern auch neue Modelle, die alle wichtigen Funktionen aufweisen, die moderne Hörgeräte mittlerweile beherrschen. Dafür sorgen eine Regelung aus dem Jahr 2009 beziehungsweise eine Neuregelung aus dem Jahr 2013, die besagen, dass alle verschriebenen Hörgeräte dem aktuellen Stand der Medizin entsprechen müssen. Wer sich ein Rezept seines HNO-Arztes ausstellen lässt und dabei einen Hörgeräteakustiker seines Vertrauens aufsucht, kann also sichergehen, in Zukunft nur von seiner verbesserten Hörfähigkeit zu profitieren und dabei auch seine Lebensqualität massiv zu verbessern. Richtig genießen lässt sich das Leben schließlich am besten mit allen Sinnen - und dazu gehört nun einmal auch das Hören.