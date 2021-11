Hobbykünstler präsentieren ihre Werke in der Kreisvolkshochschule in Bernburg

Bernburg/MZ - Mal der Schädel eines Tieres, mal der Leuchtturm auf Sylt. Diese breite Variation an verschiedenen Motiven hat sich den Besuchern der Vernissage der Kunstausstellung „Inspiration“ am Dienstagnachmittag geboten. Die ausgehängten Bilder sind das Ergebnis mehrerer Malkurse an der Kreisvolkshochschule unter der Leitung von Hella Kapischke.

Sie selbst widmet sich der Malerei seit mehreren Jahrzehnten. Fast genauso lang gibt sie Malunterricht. Wichtig sei es, den Mut zu haben, nach dem Erlernen der harten Grundlagen Mut und Kreativität für seine eigenen Bilder zu entwickeln.

Dabei spiele das Motto der Ausstellung „Inspiration“ eine entscheidende Rolle, wie die Kursleiterin während der Eröffnung sagte. „Jede Ausstellung ist für mich eine Erfüllung der künstlerischen Tätigkeit. Besonders in diesen Zeiten bin ich froh, dass wir ausstellen können“, so Hella Kapischke.

Das Altersspektrum der Teilnehmer ist auch in diesem Jahr wieder sehr vielfältig. Die Jüngste ist 13 und der Älteste stolze 85 Jahre. Vor Ort waren zehn Hobbymaler, die Rede und Antwort standen. Unter ihnen Claus Kinne.

Der Bernburger hat sich bei seinen Malereien auf Landschaftsmotive spezialisiert, aber auch gewagt, ein Selbstporträt zu malen. Besonders stolz ist er auf sein Aquarell von der Prager Karlsbrücke. Das Motiv hat er nach einem Urlaub in Tschechien auf Papier gebracht und es in dunklen Tönen und in schneereicher Kulisse gemalt.

„Meine Bilder hängen zu Hause normalerweise am Treppenaufgang im Flur. Die Malereien, die meine Frau besonders schön findet, dürfen dann im Wohnzimmer hängen. Das Bild der Karlsbrücke hat es dorthin geschafft“, so der 71-Jährige. Darüber hinaus hat Claus Kinne sein Bild „Meerweh“ ausgestellt, das den Sylter Leuchtturm mit der Nordsee im Rücken zeigt. Gemalt hat er es speziell für seine Tochter, da diese ein großer Fan des Meeres ist, wie er beim Blick auf das Kunstwerk erzählt.

Hier helfen wir uns alle gegenseitig. Jede Kritik ist immer nur eine gut gemeinte Hilfe, damit am Ende das entsteht, was letztendlich ausgestellt wird.“ Petra Klaus, Hobbymalerin

Noch weiter in den Norden geht es bei den Bildern von Petra Klaus. Ihr Werk „Sonne und Eis“ ist aus reiner Fantasie entstanden und bildet ein fiktives Eismeer mit einer auf- oder untergehenden Sonne ab. Das zu interpretieren, „läge an jedem selbst“, so Petra Klaus.

Schließlich war es bei der Entstehung des Bildes genauso. „Ich habe mir diese Kulisse im Kopf vorgestellt und vom Kopf ging es dann in die Hand und aufs Papier. Erst die Umrisse mit Fineliner und Bleistift und anschließend der Feinschliff mit dem Pinsel“, sagt die gebürtige Bernburgerin. Entstanden ist das Kunstwerk in nur zwei Stunden des Kurses.

Diesen hebt Petra Klaus besonders positiv hervor. „Ich besuche die Kurse schon mehrere Jahre und das Gemeinschaftsgefühl ist immer eng und gut. Hier helfen wir uns alle gegenseitig. Jede Kritik ist immer nur eine gut gemeinte Hilfe, damit am Ende das entsteht, was letztendlich ausgestellt wird. Dafür bin ich immer sehr dankbar“, so die Künstlerin.

Wer sich selbst von den Malereien ein Bild machen möchte, um sich eventuell noch eigene Inspirationen zu holen oder für einen Moment dem Alltag entfliehen will, kann dies noch bis Februar 2022 in der Kreisvolkshochschule, Vor dem Nienburger Tor 13a, tun.