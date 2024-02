Wenn das Wort Gesundheit fällt, kommen wohl bei den meisten Menschen folgende Assoziationen in den Kopf: das Schwingen der Hanteln, das Schwitzen auf dem Laufband und das penible Verfolgen einer ausgewogenen Ernährung. Diese Elemente sind zweifellos von immenser Bedeutung, doch es gibt weitere, oft übersehene Aspekte, denen wir im Alltag mehr Beachtung schenken sollten. Und dazu gehört auch die Einrichtung unserer eigenen vier Wände.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie sich in manchen Räumen sofort wohlfühlen, während Sie in anderen unruhig werden oder einfach wegwollen? Die Antwort liegt nicht selten in der Einrichtung und Gestaltung des Raumes. Unser Zuhause hat nun mal nicht nur eine ästhetische Bedeutung, sondern beeinflusst auch unsere körperliche und psychische Gesundheit. Was man darunter versteht und welche Elemente eine Rolle spielen? Das beleuchten wir in diesem Artikel.

Unser Zuhause – mehr als einfache 4 Wände

Es ist erstaunlich, wie sehr die Atmosphäre in unserer Wohnung oder unserem Haus unser Wohlbefinden beeinflussen kann. Und auch Psychologen haben herausgefunden, dass die Einrichtung und Gestaltung des Raumes einen wichtigen Einfluss auf unser emotionales Wohlbefinden hat.

Eine chaotische, unordentliche Umgebung kann Stress und Unruhe hervorrufen, während ein sauberes, gut organisiertes Umfeld dazu beitragen kann, dass wir uns ruhiger fühlen und uns sogar besser konzentrieren können. Wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir anfangen, an unterschiedlichen Aspekten zu schrauben. Sei es eine ergonomische Umgebung für unseren Körper, oder aber eine angenehme Raumluft mit mehr Sauerstoff.

Mehr Ergonomie für körperliches Wohlbefinden

Eine falsche Sitzposition oder eine unergonomische Arbeitsumgebung können unter anderem zu Rückenschmerzen und Verspannungen führen. Nicht besonders förderlich für unsere Gesundheit, oder? Deshalb gilt es, unsere Wohnbereiche auf eben diese Aspekte zu überprüfen.

Einen besonderen Blick sollten Sie auf das Sofa werfen. Auf diesem verbringen Sie wohl am meisten Zeit. Sitzen Sie bequem darauf? Wie ist Ihre Körperhaltung? Heutzutage kann die Technik unser Bedürfnis nach Ergonomie unterstützen. Für alle, die den Komfort auf ein neues Level stellen wollen, gibt es mittlerweile Sofas und Sessel, die per Knopfdruck die Sitzposition verändern, Beinstützen bereitstellen oder sich anderweitig anpassen lassen.

Auch die Küche und das Esszimmer sollten Sie einem Check unterwerfen. Eine zu niedrige Arbeitsfläche kann nämlich zu Rückenproblemen führen, während eine ungünstige Anordnung der Küchengeräte und -schränke dies begünstigt. Sind Esstisch und Esszimmerstühle auf der richtigen Höhe? Gibt es eine bequeme Rückenlehne, die Ihre Haltung stützt?

Falls Sie ein Büro oder einen frei stehenden Tisch zum Arbeiten haben, sollten Sie außerdem folgende Tipps beachten:

Die Höhe des Stuhls sollte so eingestellt sein, dass Ihre Füße flach auf dem Boden liegen und Ihre Knie einen Winkel von etwa 90 Grad haben.

Der Stuhl sollte über eine verstellbare Rückenlehne verfügen, die Ihre Wirbelsäule unterstützt und so Verspannungen und Rückenschmerzen vorbeugt.

Der Monitor sollte auf Augenhöhe sein, um eine übermäßige Belastung des Nackens zu vermeiden. Halten Sie dabei die Entfernung von einer Armlänge ein.

Eine Fußstütze kann hilfreich sein, wenn der Stuhl oder Schreibtisch zu hoch ist und die Füße nicht flach auf dem Boden liegen können.

Viele vergessen, dass auch die Beleuchtung beim Thema Ergonomie eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Ein zu dunkler Raum kann die Augen übermäßig belasten, während ein zu helles Licht blendet und zu Kopfschmerzen führen kann. Hier ist die richtige Balance gefragt! Beim Arbeiten sollte die Lampe beispielsweise so platziert werden, dass sie keinen Schatten wirft und nicht stört.

Drehbare und verstellbare Lampen sind deshalb eine gute Lösung für individuelle Bedürfnisse. Wussten Sie, dass warmes Licht uns entspannt, während kaltes Licht uns eher aktiviert? Daher ist es ideal, in Arbeitsbereichen eher neutralweißes bis tageslichtweißes Licht zu nutzen, während für Entspannungsbereiche warmweißes Licht besser geeignet ist.

Gesunde Raumluft für einen gesunden Körper

Sie verbringen einen Großteil des Tages in Innenräumen, sei es zu Hause oder im Büro. Und obwohl es Ihnen nicht immer bewusst ist, kann die Luftqualität in diesen Räumen einen erheblichen Einfluss auf Ihre Gesundheit haben. Sie fragen sich, wie Sie die Raumluft verbessern können? Wir haben einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können:

Lüften Sie regelmäßig! Klingt simpel, ist aber enorm effektiv. Es empfiehlt sich, mindestens zwei- bis dreimal täglich für etwa 10 Minuten zu lüften, um einen optimalen Luftaustausch zu gewährleisten.

Lüften Sie regelmäßig! Klingt simpel, ist aber enorm effektiv. Es empfiehlt sich, mindestens zwei- bis dreimal täglich für etwa 10 Minuten zu lüften, um einen optimalen Luftaustausch zu gewährleisten.

Sie lieben Zimmerpflanzen? Perfekt! Pflanzen sind nicht nur dekorative Elemente in unseren Wohnräumen, sondern können auch zur Verbesserung der Raumluft beitragen, indem sie Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff produzieren. Ein grüner Daumen kann also tatsächlich gesundheitsfördernd sein!

Luftreiniger können eine gute Investition sein, insbesondere wenn Sie an Allergien leiden oder in einer stark verschmutzten Umgebung leben. Sie filtern und entfernen Schadstoffe und Allergene aus der Luft und tragen so zu einer gesunden Raumluft bei. Einige moderne Geräte sind außerdem tolle Designelemente.

Die Bedeutung von Farben

Wenn man sich in den eigenen Wohnräumen einrichtet, muss man sich auch Gedanken um die Farben im Raum machen. Sei es für Vorhänge, für das Sofa oder für die Wände. Sind Sie bereit für ein Experiment?

Denken Sie an das leuchtende Gelb der Sonne. Erinnert es sie an warme Sommertage und kommt ein leichtes Gefühl der Freude auf? Jede Farbe kann uns in eine andere Stimmung versetzen. So bringt das tiefe Blau des Meeres etwa einen Zustand der Ruhe und Entspannung mit sich. Farben können auch kognitive Prozesse beeinflussen. Beispielsweise ist bekannt, dass die Farbe Grün die Konzentration fördert, während Rot Aufmerksamkeit erregt und unsere Sinne anregt.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Farben, die wir in unserem Lebensraum verwenden, sorgfältig auszuwählen. Wenn Sie etwas Neutrales suchen, was zugleich Behaglichkeit ausstrahlt, sollten Sie sich für warme, natürliche Farben aus der Palette von Beige bis Braun entscheiden.

Lassen Sie sich aber nicht allein von der Psychologie der Farben leiten, sondern suchen Sie etwas aus, das auch zur restlichen Einrichtung passt und Ihnen selbst gefällt! Denn was bringt Ihnen eine konzentrationsfördernde Wand im Büro, wenn Sie die Farbe nicht leiden können?

Minimalismus – weniger für mehr Wohlbefinden?

Viele behaupten, dass eine minimalistische Einrichtung dazu beiträgt, dass wir uns freier und unabhängiger fühlen. Indem wir uns auf das Wesentliche beschränken, schaffen wir damit Raum für Entspannung und Ruhe, der weniger Stress mit sich bringt. Ist hier was dran? Ja und Nein. Tatsächlich kommt unser Geist besser zur Ruhe, wenn unsere Umgebung ordentlich ist und diese Ruhe sozusagen spiegelt.

Wenn wir uns hingegen einen kahlen Raum mit wenig Möbeln vorstellen, kommt wohl eher wenig Wohlbefinden auf. Deshalb kommt es auch bei diesem Einrichtungstrend auf die richtige Balance an. Schaffen Sie einen gemütlichen Wohnraum, der zum Entspannen einlädt, überladen Sie diesen aber nicht.

Um für mehr klare Linien zu sorgen und die Ordnung im Außen zu erzeugen, helfen manchmal schon mehr Stauräume und Organizer oder Boxen, in denen wir die Dinge des Alltags ordentlich verschwinden lassen können.