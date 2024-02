Für viele Familien ist das eigene Haus ein wahr gewordener Traum. Oft steht nicht nur ein Raum für jedes Kind zur Verfügung. Meistens gibt es neben einem Garten auch eine Terrasse, auf der Kinder sorgenfrei spielen können. Die Familie kann demnach von Komfort profitieren, sich frei entfalten und entspannt den Alltag genießen. Doch beim Bau eines Hauses gilt es einiges zu beachten, damit das Heim auch wirklich kindgerecht ausgestattet ist.

Traumhaus für Groß und Klein: Diese Anforderungen erfüllen kindgerechte Häuser

Dank staatlicher Förderungen und Wohnraum in Neubaugebieten ist es vielen Familien möglich, den Traum vom Eigenheim wahr werden zu lassen. Doch die Hausbauplanung ist nicht immer so einfach, wie es anfangs erscheint. Neben dem Hausmodell und der Überlegung, welche Fenster, Türen oder Bodenbeläge zum Einsatz kommen sollen, sollte die Kindersicherheit nicht zu kurz kommen. So ist es wichtig, Treppen rutschfester zu gestalten. Dazu ist es möglich, Riffelblech von Alufritze zu kaufen. Mit diesen Utensilien sind diverse Stufen wesentlich trittsicherer, was wiederum Stürze auf Treppen verhindern kann. Auch Schutzgitter vor Treppen oder Kindersicherungen für Fenster sowie Steckdosen gilt es zu beachten. Doch diese Maßnahmen stellen nur einen Teil der Sicherheitsvorkehrungen für Kinder dar, die Eltern in Betracht ziehen sollten.

Kinder wachsen - das bedeutet auch, dass sich die Bedürfnisse von Kindern im Laufe der Zeit verändern. Neben mehr Spielraum können auch Privatsphäre und besondere Interessen hinzukommen. Die Raumgröße der Kinderzimmer kann die wachsenden und verändernden Bedürfnisse beeinflussen. Eltern sollten berücksichtigen, dass sich Kinderzimmer mit den Jahren verändern können. Das ist für die Wohnqualität aller Familienmitglieder wichtig.

Tipp: Zur Wohnqualität zählt ebenso, natürliche Baustoffe zu verwenden. Vor allem Holz hat sich als vorteilhaft erwiesen. Es sorgt für eine insgesamt warme Raumatmosphäre und unterstützt gleichzeitig das Wohlfühlambiente.

Auch eine nachhaltige Energieversorgung ist beim Hausbau nicht zu vernachlässigen. Das ist nicht nur für die jetzige, sondern auch für künftige Generationen von großer Bedeutung. Wie sich erkennen lässt, steht gesundes Bauen hoch im Kurs. Bauunternehmen bieten in diesem Zusammenhang verschiedene Produkte an. Ihr Sortiment hat sich dementsprechend an die Bedürfnisse und Wünsche von Familien angepasst. Gleichzeitig können sie Familien nachhaltiges Bauen genauer erklären. Das ist vor allem für Bauherren von Interesse, die sich noch nicht explizit mit kindgerechtem Bauen beschäftigt haben, aber Wohnkomfort mit Wohnqualität verbinden möchten.

Bauen mit Kindern kann eine Herausforderung sein - die sich jedoch bewältigen lässt

Ist ein passendes Grundstück gefunden, besteht die Möglichkeit, ein Haus nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu errichten. Natürlich spielen das Platzaufkommen und die finanziellen Möglichkeiten eine Rolle. Bauunternehmen bieten ihre Hilfe bei der Hausplanung an und Optionen, was die gelungene Raumaufteilung und Zuordnung von verschiedenen Räumen anbelangt. Oft gibt es zahlreiche Varianten, ein Haus zu gestalten.

Babyzimmer planen und einrichten

Vor allem für Kinderzimmer nehmen sich Eltern viel Zeit. Zunächst schläft das Baby im Elternschlafzimmer. Doch schon bald spielen, basteln und schlafen die Sprösslinge in ihrem eigenen Zimmer. Es ist also wichtig, nicht nur ein Bett für das Zimmer einzuplanen, sondern auch verschiedene Möbel. Der Raum sollte demnach nicht zu klein sein. Das Kind entwickelt sich mit den Jahren zum Teenager und zum Erwachsenen - es empfiehlt sich also, ein geeignetes Zimmer zur Verfügung zu stellen, das größentechnisch auch in den Folgejahren für das Kind sinnvoll ist. Das Kind kann sich demnach frei entfalten und sich rundum wohlfühlen.

Räume kindersicher ausrichten

Es kann in jedem Heim zu Unfällen kommen. Einige sind kaum der Rede wert, andere können die Zukunft nachhaltig beeinflussen. Es gilt, Stürze, Verbrennungen, Vergiftungen oder Verbrühungen bestmöglich zu vermeiden. Das gelingt am besten, indem Eltern bereits beim Hausbau Vorkehrungen treffen. Zu den Basics zählen Kindersicherungen. Diese verhindern Unfälle auf Treppen, an Türen oder in der Küche. Kinder gelangen somit weder einfach an Strom, noch entstehen Unfälle durch scharfe oder gefährliche Gegenstände. Doch nicht nur im Haus, sondern auch im Garten oder auf der Terrasse kann es gefährlich werden. Eltern sollten daher gut überlegen, was Kinder erreichen können und welche Gefahrenquellen sich vermeiden lassen. Es gibt im Handel zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen zu kaufen, die Fenster, Türen, Steckdosen, Treppen und vieles mehr absichern. Je sicherer das Haus ausgestattet ist, desto besser lassen sich Unfälle vermeiden.

Gemütlichkeit nicht vergessen

Während Babys viel auf dem Boden unterwegs sind, erobern Kleinkinder bereits binnen kurzer Zeit das gesamte Haus. Auch in diesem Rahmen ist es wichtig, das Haus kindgerecht auszustatten. Zunächst sind Krabbeldecken für Böden in verschiedenen Räumen von Vorteil. Diese weichen irgendwann kuscheligen Teppichen. Hier können Kinder sitzen, spielen und sich ausruhen oder in Ruhe die Umgebung betrachten. Der Bereich ist kindgerecht gehalten und somit deutlich gemütlicher. Je mobiler Kinder sind, desto mehr Sicherheit ist nötig. Rutschfeste Teppiche sind nur eine von vielen Möglichkeiten, um Böden komfortabel, aber sicher zu gestalten. Doch nicht nur Teppiche sind in den Räumen eines Hauses zu involvieren. Auch praktische Beleuchtung, durchdachte Farbkonzepte und schöne Dekorationen sorgen dafür, dass das Heim wohnlicher ist. Das Kind hat Spaß, fühlt sich wohl und erhält die besten Voraussetzungen, um kindgerecht aufzuwachsen und sich zu entfalten.

Ein Haus, in dem Kinder aufwachsen, ist erfüllt von viel Liebe, Lachen und Spaß. Damit das auch gelingt, ist bei der Planung nichts dem Zufall zu überlassen. Am Anfang bedürfen viele Kinder noch nicht viel Spielzeug oder eine umfassende Grundausstattung. Das kann sich im Laufe der Zeit jedoch ändern. Dabei ist zu bedenken, dass sich die Bedürfnisse des Kindes ständig verändern können. Sucht es in den ersten Jahren noch regelmäßig die Nähe nach den Eltern, wünscht es sich irgendwann mehr Freiheit und einen Rückzugsort. Eltern, die also durchdacht bauen und an die Zukunft denken, planen ein schönes Zuhause. Hier gibt es nicht nur die nötige Wohnqualität, sondern auch Räume, die an die Bedürfnisse der Kinder angepasst sind. Kommt noch eine nachhaltige, durchdachte und gesunde Bauweise hinzu, entsteht ein Heim, das ideal für Kinder geeignet ist.

Tipp: Während Kinder in den ersten Jahren komplett auf den Geschmack der Eltern vertrauen, entwickeln sie später ihren eigenen Stil. Es ist von Vorteil, diesen Wünschen in gewissen Maßen nachzugeben. Das Kind kann demnach seine Kreativität und Fantasie entfalten - ein wertvoller Baustein, der für ein kindgerechtes Heim unerlässlich ist.