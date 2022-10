Herbsttipps für Haus, Hof und Garten

Wenn die sonnigen Tage seltener und die Temperaturen kühler werden, locken der Garten oder die Terrasse am Haus weniger zum Aufenthalt im Freien. Dennoch gibt es hier noch einige wichtige Dinge zu erledigen, bevor der Winter endgültig Einzug hält. Zum einen gilt es, witterungsbedingten Schäden in den Wintermonaten vorzubeugen. Und zum anderen starten gerade in dieser Zeit schon die ersten Vorarbeiten für eine neue, schöne Gartensaison.

Schutz vor Frost und Rost

Ganz gleich, ob die anfallenden Arbeiten überwiegend selbst erledigt oder an entsprechende Dienstleister delegiert werden, einige Dinge sollten auf keinen Fall übersehen oder zu lange aufgeschoben werden. Dazu zählt vor allem das Abstellen und Entleeren der Wasserleitungen, das rechtzeitig vor dem Beginn der Frostperiode geschehen muss, um Schäden durch einfrierende und dann möglicherweise aufplatzende Wasserleitungen zu vermeiden. Zudem sollten metallene Gartenwerkzeuge gereinigt und vor Rost geschützt werden, bevor sie für die Winterpause an einem trockenen Ort im Schuppen oder im Keller eingelagert werden. Wichtig ist, sie zunächst mit einer groben Bürste von Erdresten und Pflanzenteilen zu befreien. Etwaige Flugroststellen werden am besten mit einer Drahtbürste oder mit Stahlwolle entfernt, bevor die Metallteile dann sorgfältig mit Öl eingerieben werden. Bei dieser Gelegenheit sollte auch überprüft werden, ob alle Geräte noch in Ordnung sind und keine Sicherheitsmängel aufweisen. Lockere Stiele und Griffe sollten fachgerecht befestigt und Verschleißteile bei Bedarf ersetzt werden. Lässt sich beschädigtes Werkzeug nicht mehr reparieren, so bleibt nur der Austausch gegen neues. Auch wenn das gerade nicht notwendig sein sollte, kann es sich übrigens lohnen, sich im Spätsommer oder im Herbst nach Heim- und Gartenutensilien umzusehen und vielleicht das eine oder anderen Schnäppchen mitzunehmen, bevor die Ware für die neue Saison in den Verkauf gelangt. Darüber hinaus brauchen auch die Gartenmöbel Pflege, sofern sie nicht aus Kunststoff bestehen. Das Imprägnieren vor der Wintersaison schützt sie und erhöht ihre Lebensdauer. Bleiben sie während des Winters im Freien stehen, empfiehlt sich ein zusätzliches Abdecken mit Folie.

Was die Gartenpflanzen jetzt brauchen

Damit der Garten auch im nächsten Jahr wieder schön blühen kann, steht nun ein "Austausch" von Blumenzwiebeln an. Zwiebeln und Knollen von frostempfindlichen Arten, insbesondere Dahlien, werden vorsichtig ausgegraben und bis zum Frühjahr im Keller eingelagert. Gleichzeitig ist es nun Zeit, die Zwiebeln von Frühblühern in den Boden zu bringen und dabei neben Klassikern vom Schneeglöckchen bis zur Tulpe vielleicht auch einige noch weniger bekannte Arten auszuprobieren. Wer Hecken oder Stauden zurückschneiden möchte, sollte dies ab Oktober ebenfalls erledigen. Anfallendes Laub sollte von Rasenflächen und Bodendeckern entfernt werden, kann aber unter Hecken und Bäumen ruhig liegenbleiben, weil dies der Qualität und dem Schutz des Bodens dient. Je nachdem, wie die lokalen Vorschriften lauten, dürfen Gartenabfälle zu bestimmten Zeiten verbrannt werden oder sind auf andere Weise zu entsorgen. Für alle dafür geeigneten organischen Substanzen bietet sich das Kompostieren an. Durch dieses natürliche Verfahren entsteht wertvoller Humus. Dieser kann die Bodenqualität erheblich verbessern, sodass zusätzliches Düngen entbehrlich wird. Frostempfindliche Beete und Pflanzen lassen sich am besten durch eine Lage Reisig vor Frost, Schnee und Eis schützen. Bei höheren Pflanzen kann eine Umhüllung mit Textilmaterial oder Folie diese Funktion übernehmen.