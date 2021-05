Händler protestieren mit Kompost vorm Sozialministerium

Holzkreuze mit der Aufschrift "Gartenträume" stecken vor dem Sozialministerium in Dresden in einen Haufen von abgekippten Blumen und Kompost, im Hintergrund hält eine Mitarbeiter eines Gartencenters ein Banner "Danke Frau Köpping".

Dresden

Aus Protest gegen die Schließung von Baumarkt-Gartencentern in der Corona-Krise in Sachsen haben Händler am Sonntag Blumen und Kompost vor das Sozialministerium in Dresden gekippt. Sie forderten, dass die Geschäfte wie in anderen Bundesländern offen bleiben dürfen.

Am Beginn der Gartensaison gehe es um die Existenz der Händler. Organisiert wurde der Protest von Stephan Lichtenstein, der sieben Märkte in Sachsen und Thüringen betreibt. Er kritisierte auch, dass Supermärkte ihr Sortiment um Pflanzen erweitern, während die Fachmärkte nicht öffnen dürften. In Sachsen müssen Gartencenter, die an Baumärkte angeschlossen sind, bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 150 schließen.

Petra Köpping: Kein Verständnis für Kreuze

Sozialministerin Petra Köpping erklärte, sie könne die Sorgen und Nöte von Wirtschaftsunternehmen gut nachvollziehen. Sie habe auch Verständnis für Protest. Dass allerdings Kreuze in den Kompost gesteckt wurden, stieß der SPD-Politikerin auf.

„Für die Art und Weise des Protestes vor dem Sozialministerium, wo mit Kreuzen agiert wurde, habe ich wenig Verständnis. Denn ich habe natürlich auch die Menschen im Blick, die aktuell auf den Intensivstationen der Krankenhäuser liegen, weil sie schwer und lebensbedrohlich an Covid erkrankt sind.“ Aus Sicht des Ministeriums muss in Sachsen alles getan werden, um die Zahl der Neuansteckungen schnell zu reduzieren. (dpa)