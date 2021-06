Der Hallesche FC stellt am Freitag seine neuen Trikots vor.

Halle (Saale) - Am Freitag um 17 Uhr lüftet der Hallesche FC das Geheimnis: In einer virtuellen Video-Präsentation stellt der Drittligist die neuen Trikots für die Saison 2021/22: Heim-, Auswärts- und Eventvariante.

Wie die neuen Puma-Trikots aussehen, ist noch unklar. Lediglich Wettanbieter „Sunmaker“ steht schon als Sponsoren-Schriftzug fest.

Außerdem gibt es eine Premiere: Erstmals vermarktet der HFC auch eine Fläche auf dem Trikot-Rücken. Dort wird der Personaldienstleister "Hofmann Personal" werben, wie der Klub am Freitag bekanntgab. Das weltweit agierende Unternehmen mit Niederlassungen in Halle und Querfurt schloss den Vertrag mit dem HFC zunächst für eine Saison und beschert dem Klub damit weitere Einnahmen.



Hallescher FC setzte bei Trikots zuletzt auf Rot, Weiß und Schwarz

In der abgelaufenen Saison war der HFC in roten (Heim), weißen (Auswärts) und schwarzen (Event) Trikots aufgelaufen. So war es auch 2019. Damals war zunächst ein neongelbes Eventtrikot angekündigt worden, nach Fan-Protesten und einer Abstimmung wurde es dann aber doch die schwarze Variante. Ob es jetzt grundlegende Änderungen geben wird?

Der Verein verriet: Als „Models“ sind Toni Lindenhahn, Terrence Boyd und Justin Eilers im Video zu sehen. Gezeigt wird die Präsentation auf einigen Social-Media-Kanälen des Klubs (Facebook, Instagram und Youtube) sowie auf der Vereins-Homepage. (mz)