Günstig parken am Flughafen Frankfurt/Main

Der Frankfurter Flughafen ist eines der größten Luftdrehkreuze der Welt. Auf zwei Terminals werden jährlich über 70 Millionen Fluggäste abgefertigt. Ein drittes ist in Bau und soll 2026 eröffnet werden. Von Frankfurt aus werden über 100 Länder und knapp 300 Zielflughäfen angeflogen, so viele, wie weltweit von keinem anderen Airport.

Dieses hohe Flugaufkommen hat zur Folge, dass im und rund um den Fraport zigtausende Parkplätze benötigt werden, da viele Fluggäste mit dem eigenen PKW anreisen. Daher ist die Suche nach einer Parkmöglichkeit in der Regel mit viel Stress und Kosten verbunden, da die den Terminals am nächsten gelegenen Stellplätze nicht billig sind. Deshalb suchen immer mehr Reisende eine Möglichkeit, um ihren Wagen günstig am Abflug in Frankfurt parken zu können.

Alternative Parkplätze am Frankfurter Flughafen

Um diesen Bedarf zu decken, gibt es immer mehr Anbieter von alternativen Parkmöglichkeiten. Der Stellplatz wird online gebucht und bezahlt, sodass die Parkplatzsuche vor Flugantritt entfällt. Diese Parkplätze sind meist günstiger als die von der Flughafengesellschaft angebotenen Stellflächen.

Die Anbieter arbeiten dabei entweder mit einem Shuttle-Service oder einem Valet-Dienst, sodass keine Gefahr besteht, dass der Flug verpasst wird. Die Parkplätze unterliegen hohen Sicherheitsstandards, der Kunde kann sich darauf verlassen, dass sein Fahrzeug während der Reise keinen Schaden nimmt. Er steigt ausgeruht in den Flieger, der Urlaub beginnt direkt mit dem Verlassen der eigenen Wohnung.

Viele Anbieter offerieren gegen eine geringe Gebühr Zusatzleistungen. So kann der Wagen während der Reise gewaschen und gereinigt werden. Ein Tankservice sorgt dafür, dass das Auto nach der Rückkehr vollgetankt zur Verfügung steht. Inzwischen gibt es immer mehr Möglichkeiten für E-Autos. Damit wird gewährleistet, dass die Reisenden nach dem Auschecken mit einer aufgeladenen Batterie die Weiter- bzw. Heimreise antreten können.

Verschiedene Parkmöglichkeiten am Fraport

Besonders in den Stoßzeiten wie der Hauptsaison, der Ferienzeit, zu Weihnachten oder zu Ostern werden günstige Parkplätze schnell knapp. Daher ist es empfehlenswert, dass ein Parkplatz am Frankfurter Flughafen frühzeitig im Internet gebucht wird. Ohne Reservierung gestaltet sich die Suche aufwendig, zudem kann nicht garantiert werden, dass das günstigste Angebot gefunden wird.

Wo befinden sich die Parkplätze in der Nähe des Airports Frankfurt/Main

Die offiziellen Stehplätze innerhalb des Flughafenbereichs sind kostenintensiv, sodass in vielen Fällen das Reisebudget empfindlich beschnitten wird. Deshalb lohnt es sich, auf Anbieter zurückzugreifen, die Stellflächen in der Nähe bereitstellen. Diese befinden sich in den folgenden Stadtteilen südlich und östlich rund um den Flughafen von Frankfurt:

Niederrad

Flörsheim am Main

Kriftel

Neu-Isenburg

Hofheim

Sindlingen

Eschborn

Rüsselsheim

Kelsterbach

Hattersheim am Main

Von diesen Standorten aus beträgt die Transferdauer im Shuttle-Van zwischen 5 und 15 Minuten. Es können sowohl überdachte Stellplätze als auch solche ohne Überdachung gebucht werden.

Was ist Shuttle Parking am Flughafen Frankfurt/Main

Beim Shuttle Parking fährt der Reisende den Parkplatz, der auf der Buchungsbestätigung aufgeführt ist, direkt an. Es empfiehlt sich, sich dort mindestens drei Stunden vor Abflug einzufinden.

Die Parkplatzbetreiber stellen einen Shuttle-Van mit einem Fahrer mit Ortskenntnis zur Verfügung, in dem die Fluggäste samt Gepäck direkt an das betreffende Terminal transportiert werden. Nach der Rückkehr werden sie vom Anbieter wieder abgeholt und zum Privatauto gebracht. Dieser Service ist im Buchungspreis inbegriffen.

Valet Parking am Frankfurt Airport

Noch komfortabler und schneller reist der Fluggast an, wenn bei der Reservierung die Option Valet Parking gezogen wird. Dabei kann mit dem eigenen Fahrzeug bis ans Abflugterminal vorgefahren werden.

Der Wagen wird von einem erfahrenen Mitarbeiter der Parkplatzvermietung in Empfang genommen und der Reisende kann sich direkt samt Gepäck zum Check-in-Schalter seiner Fluggesellschaft begeben. Der Fahrer stellt den Wagen dann direkt auf dem gebuchten Stellplatz ab und bringt ihn zum Zeitpunkt der Rückreise wieder zurück.

Optionaler Zusatzservice

Gegen eine geringe Gebühr kann eine Autopflege gebucht werden. Außerdem wird das Fahrzeug vollgetankt bzw. mit geladener Batterie zurückgebracht.

Wer einen Tag vorher anreisen möchte, um Staus zu vermeiden, kann zusätzlich eine Übernachtung buchen und am Vorabend einchecken. Dann geht der Flugreisende am nächsten Morgen mit dem Handgepäck direkt zur Sicherheitskontrolle.