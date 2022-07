Großfeuer fordert Feuerwehren am Muldestausee - KatWarn für Schlaitz ausgelöst

Seit 4 Uhr brennt es in der Gemeinde Schlaitz am Muldestausee. Mist steht in Flammen. Die Rauchentwicklung war riesig und hatte Folgen.

Muldestausee/MZ - In Schlaitz in der Gemeinde Muldestausee sind die Feuerwehren der Umgebung seit 4 Uhr bei einem Großeinsatz gefordert: Am Ende der Freiheitstraße in Richtung Muldestaussee brennt nach ersten Informationen 150 Tonnen Mist.

Die Qualmentwicklung war so groß, dass um 8.29 Uhr KatWarn ausgelöst wurde und die Anwohner per App aufgefordert wurden, in der Umgebung Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Um 13.09 Uhr wurde KatWarn aufgehoben.