Klickend und wischend zur Liebe – immer häufiger finden sich Paare auf Singlebörsen online. Was vor Jahrzehnten noch undenkbar war, ist heute längst salonfähig geworden. Doch nicht nur junge Menschen bis 25 Jahren suchen online nach neuen Kontakten, sondern immer öfter auch reife Singles. Möglich machen es die spezifischen Dating-Plattformen, denn hier findet jeder mit seiner noch so besonderen Suchintention interessante Kontakte.

Kurzfristiges Stelldichein oder lebenslange Partnerschaft: Online ist alles möglich

Nicht nur unser Alltag, sondern auch das Dating-Verhalten hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. Immer mehr möchten sogar ganz bewusst länger Single bleiben, um sich auf ihre Arbeit bzw. den Karriereweg fokussieren zu können. Dabei wollen sie auf Zweisamkeit oder gemeinsame Unternehmungen jedoch nicht verzichten und suchen statt einer festen Partnerschaft kurzfristige Ablenkung. Mit Klicken oder Wischen werden sie immer häufiger online fündig, denn die Auswahl der Dating- und Kennenlern-Plattformen ist enorm.

Um im Genre der Online-Möglichkeiten nicht den Überblick zu verlieren, hilft ein Singlebörsen Vergleich. Hier zeigt sich schnell, welche Anbieter wirklich auf feste Partnerschaftwünsche eingehen oder wo es vor allem um kurzweiligen Spaß und/oder gemeinsame Freizeitgestaltung geht.

Dating im World Wide Web: Und die Optik entscheidet doch …

Ob und jemand gefällt oder nicht, entscheidet sich innerhalb von wenigen Sekunden auf den ersten Blick. Auch, wenn es oberflächlich erscheinen mag, so regelt unser Gehirn, wen wir näher kennenlernen möchten oder nicht. Dabei rückt der erste visuelle Eindruck online noch mehr in den Fokus als offline.

Begegnen wir jemandem im Supermarkt oder am Arbeitsplatz, sind noch weitere Sinne involviert. Wir hören die Person beispielsweise und nehmen den Geruch wahr. Dieses Potpourri verschiedener Eindrücke entscheidet, ob wir auf jemanden gehen und die Person vielleicht sogar proaktiv ansprechen.

Online fehlen diese verschiedenen Sinneswahrnehmungen, sodass es nur auf die Augen ankommt. Was sie auf einem oder mehreren Fotos wahrnehmen, ist alles, was das Gehirn als Entscheidungsgrundlage hat. Damit die Partnersuche online erfolgreich verläuft, ist die bildliche Präsentation entscheidend. Hierbei geht es weniger um möglichst viel nackte Haut, sondern um charismatische Eindrücke. Wie sollen nicht andere wahrnehmen? Mit dieser Fragestellung im Hinterkopf wird die Fotoauswahl getroffen. Ein charmantes Lächeln und strahlende Augen wirken anziehend und brechen das Eis schnell. Aber findige Bildbetrachter werden schnell erkennen, wenn das Lächeln falsch bzw. verkrampft ist oder vielleicht sogar mit einem Bearbeitungsprogramm verschönert wurde.

Das Pinocchio-Syndrom darf beim Ausfüllen des Profils gern fehlen

Die Legende von Pinocchio besagt, dass seine Nase aufgrund seiner Lügenmärchen immer länger wurde. Um von anderen Anerkennung zu erhalten und möglichst aus der digitalen Single-Masse hervorzustechen, neigen wir dazu, uns zu „optimieren“. So werden beispielsweise häufig ein paar Zentimeter an der Körpergröße geschummelt oder das Gewicht etwas korrigiert. Auch bei unseren möglichen Hobbys oder den Wünschen an den neuen Partner nehmen wir es manchmal nicht ganz so genau.

Doch die Ehrlichkeit ist beim Online-Dating ebenso wichtig wie die wahrheitsgemäße Beschreibung eines Hotels im Reisekatalog. Stimmen Bilder und gemachte Angaben nicht überein, sind wir womöglich nach der Buchung enttäuscht und würden am liebsten wieder abreisen. Genauso verhält es sich auch beim Dating im Word Wide Web. Wer möchte schon seine Zeit verschwenden und womöglich beim persönlichen Aufeinandertreffen enttäuscht werden, wenn plötzlich jemand ganz anderes vor uns steht? Selbstbewusste Angaben zur eigenen Person machen das Dating viel leichter und unbeschwerter. Schließlich muss das vorher konstruierte Lügenmärchen nicht krampfhaft aufrechterhalten werden.

Ja, auch Frauen dürfen proaktiv beim Online-Dating sein

Das Märchen von Cinderella, Schneewittchen und all den anderen Prinzessinnen suggeriert, dass Frauen auf ihren strahlenden Prinz als Retter warten müssen. Beim Online-Dating dürfen auch die Damen gern selbst aktiv werden und interessante andere Singles anschreiben. Bekanntermaßen ist ein Lächeln die kürzeste Verbindung zwischen zwei Personen, sodass der Nachrichten-Einstieg humoristisch geprägt sein darf. Am besten wird Bezug auf eine Profilinformation oder ein Bild genommen, was zugleich von echtem Interesse zeugt. Schließlich hat sich hier jemand die Zeit genommen, um die Angaben zu lesen und dann noch eine Nachricht zu verfassen. Aber Vorsicht vor zu viel Humor, denn er kann auch schnell verletzend wirken. Markige Sprüche oder provokante Äußerungen sollten deshalb (zunächst) ausbleiben.