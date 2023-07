Es ist ein Thema, das die Menschen in Deutschland bewegt – das Glücksspiel. Die meisten hier lebenden Personen sind mit dem Bewusstsein für große staatliche Spielbanken aufgewachsen, hatten aber bislang nur wenige Berührungspunkte. Das ist spätestens seit 2021 anders geworden, denn seitdem ist auch das klassische Online Casino in Deutschland legal. Aus Sicht von Bund und Ländern eine notwendige Maßnahme, um illegales Glücksspiel und Betrug am Kunden zu reduzieren. Auch das Thema Spielsucht hat einen entscheidenden Stellenwert bekommen, verschiedene Präventionsmaßnahmen sollen greifen. Aber wie sieht es eigentlich finanziell aus? Ist das Glücksspiel eine Einnahmequelle für das Land?

Der Glücksspielstaatsvertrag und die GGL – 2021 war das entscheidende Jahr

Seit dem 1. Juli 2021 ist in Deutschland offiziell die Teilnahme an digitalen Spielotheken gestattet, sofern die Bedingungen des GlüStV eingehalten werden. Anfangs viel kritisiert, hat sich nun ein regulierter Markt ergeben, der für beide Seiten Sicherheit bringt. Schon zuvor hat das Bundesland Schleswig-Holstein einen Sonderweg eingeschlagen und hatte es Glücksspielanbietern möglich gemacht, eine Lizenz zu erhalten. Das ist nun bundesweit möglich.

Verantwortlich für die Überwachung der vorgegebenen Auflagen ist die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die ihren Sitz in Halle (Saale) hat. Errichtet wurde die Behörde bereits 2021, ihren Dienst nahm sie aber erst mit Beginn des Jahres 2023 auf. Vorher galten Übergangsregelungen, da die Einrichtung und Aufgabenzuteilung zunächst auf den Weg gebracht werden mussten. Hier eine kleine Übersicht der Kernaufgaben, die durch die GGL übernommen werden:

Unterbindung und aktive Bekämpfung von illegalem Glücksspiel im Internet sowie sportliche Fairness bei der Veranstaltung von Sportwetten.

Überwachung legaler Glücksspielanbieter bezüglich der Einhaltung aller Präventionsmaßnahmen zum Schutze der Spieler.

Aufsichtsbehörde für alle Glücksspielangebote (länderübergreifend) lokal und im Internet.

Sicherstellung von Fairness beim Internetglücksspiel auch für Anbieter, mit einheitlichen Bedingungen.

Beobachtung des Marktes, um beratende Funktionen zu übernehmen und eventuelle Änderungen am GlüStV durchzusetzen.

Zusammenarbeit mit den länderbasierten Glücksspielbehörden sowie den Anstalten fremder Staaten.

Ansprechpartner für alle Themenbereiche (Spieler, Anbieter, Politiker, Suchtverbände).

Insbesondere der wachsende Markt des Online Glücksspiels fällt in den Aufgabenbereich der GGL. Laut GlüStV ist die Teilnahme am Spiel dann erlaubt, wenn eine offiziell von Deutschland erteilte Lizenz vorliegt. Die Vergabe dieser Lizenzen obliegt der GGL. Hierzu gehören allerdings nicht nur Online-Spielotheken, sondern auch Anbieter von Soziallotterien, Klassenlotterien, Sport- und Pferdewetten.

Glücksspielrelevante Bereiche ohne Zuständigkeit der GGL

Durch die Umsetzung ihres Zuständigkeitsbereichs trägt die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder maßgeblich zur Sicherheit von Spielern bei. Es gibt jedoch weitere Kontrollinstanzen und Aufgaben, die von anderer Stelle übernommen werden.

So ist das Spielersperrsystem OASIS zwar für Glücksspielanbieter verpflichtend, die Verantwortung hierfür trägt aber das Regierungspräsidium in Darmstadt. OASIS überwacht das Spielverhalten von Nutzern legaler Online Spielotheken. Auf Antrag oder bei der Feststellung eines gefährdenden Spielverhaltens kann eine übergreifende Sperre für einen unbegrenzten Zeitraum verhängt werden.

Einnahmequelle für den Staat – warum Glücksspiel gewinnbringend ist

Für die meisten Menschen ist Glücksspiel eine Art langjährige Kultur, auch wenn sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Im Hinterkopf spielt wohl aber immer der Traum vom großen Gewinn mit. Er ist vom Zufall abhängig, zumindest für die Spieler. Anders sieht es für den Staat selbst aus. Obwohl Gewinne in Deutschland nicht versteuert werden müssen (außer bei Berufsspielern), nehmen Bund und Ländern jedes Jahr große Summen durch Glücksspiel ein.

Wie der MDR berichtete und dabei auf eine Studie des Statistischen Bundesamtes verwies, lag die eingenommene Summe im Jahr 2022 bei rund 2,56 Milliarden Euro, was allein im Vergleich zum Vorjahr einer zehnprozentigen Steigerung entspricht. Ein großer Anteil dieser Steigung ist auf die Legalisierung der virtuellen Spielautomaten zurückzuführen. Rund 126 % zusätzliche Einnahmen (428 Millionen Euro), konnten seitens des Staates für das Jahr 2022 erzielt werden.

Dabei fällt laut Bericht auf, dass auch im Bereich Online-Poker ein Wachstum zu beobachten war. Das könnte daran liegen, dass die Steuer erst im Jahr 2021 eingeführt wurde. Zwar muss sie nur indirekt von den Spielern gezahlt werden, Anbieter sind aber zur Abführung der Glücksspielsteuer verpflichtet! Vor Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages gab es auch keine offizielle Legalisierung für Poker im Internet, sodass es folglich auch keine steuerlich relevanten Einnahmen gab.

In Mitteldeutschland steigen die Einnahmen durch Glücksspiel deutlich

In seinem Bericht wies der MDR ebenfalls darauf hin, dass die mitteldeutschen Länder, und allen voran Sachsen, ein besonderes Wachstum zu verzeichnen hatten. Über 24 Millionen Euro konnten in Sachsen schon zwischen Januar und Ende September 2022 durch Glücksspielsteuern (virtuelle Automaten und Poker) erzielt werden. Rückblickend auf das Jahr 2021 lag die Einnahme gerade einmal bei 23.000 Euro.

Somit zeigt sich an diesem Beispiel ganz klar, dass der Glücksspielstaatsvertrag und die Regulierung nebst Legalisierung des Glücksspiels kein reiner Dienst der Nächstenliebe ist. Den Behörden ist zwar daran gelegen, Spielsucht und illegales Glücksspiel zu bekämpfen, in erster Linie ist die Legalisierung aber mit steuerlichen Mehreinnahmen verbunden.

Derzeit gibt es noch keine Planung bezüglich der Nutzung der neuen Steuereinnahmen. Laut aktuellen Angaben kommen sie direkt den Landeshaushalten zugute. Stellenweise wird gefordert, die Einnahmen mit Zweckbindung beispielsweise therapeutischen Suchtberatungen oder auch caritativen Einsätzen zukommen zu lassen. Laut der Finanzministerien (siehe Bericht des MDR) in Magdeburg und Dresden sowie Thüringen gaben die Minister an, dass die Gelder dem Gemeinwohl nutzen würden.

Benefits für den Arbeitsmarkt – auch hier gibt es Pluspunkte

Auch aus Sicht des Arbeitsmarktes war die Legalisierung des Glücksspiels in Deutschland ein Gewinn. Durch die Einrichtung der GGL und auch der OASIS Spielersperrdatei konnten Arbeitsplätze geschaffen werden, die wiederum dem Staat zugute kommen. Angestellte zahlen Steuern, potenzielle Arbeitslosigkeit kann reduziert werden. Dazu ist zu sagen, dass auch Strafzahlungen von Anbietern illegalen Glücksspiels der Staatskasse zugeführt werden. In welcher Höhe ist unklar, denn ein großer Teil solcher Ermittlungen laufen verdeckt.

Entsprechende Einnahmen kommen oft im Bereich infrastruktureller und sozialer Projekte zum Einsatz, sodass die aktive Bekämpfung illegaler Anbieter auch der Allgemeinheit zugute kommt.

Fazit: GGL und Glücksspielstaatsvertrag ein Gewinn für den Staat

Zusammenfassend zeigt sich klar, dass die Legalisierung und Regulierung des Glücksspielmarktes in Deutschland ein Gewinn für beide Seiten war. Zum einen können Spieler an geprüften Orten zocken und die Gefahren für Betrug reduzieren. Zum anderen gewinnt der Staat durch Steuereinnahmen, die wiederum zurück an Verbraucher fließen, durch den Einsatz der Steuern.