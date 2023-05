Gesundheitstipps im Internet: Fake News und Fehlinformationen erkennen

Schnelle Verbreitung von gefährlichen Tipps

Falschmeldungen - sogenannte Fake News – stellen im Internet ein großes Problem dar. Online-Ratgeber sollten bei der Recherche von medizinischen Informationen immer skeptisch betrachtet werden. Ein wichtiger Grund für weniger Vertrauen gegenüber dem Internet ist, dass jede Person dazu in der Lage ist News zu verbreiten. Anders als vor einigen Jahren, in denen Zeitschriften für die Verbreitung von Nachrichten verwendet wurden, benötigt es heute für die Veröffentlichung von Fakten keinerlei Qualifikationen. Auch die Veröffentlichung von medizinischen Erkenntnissen kann von jeder Person erfolgen.

Das Problem mit den Veröffentlichungen ist oft, dass ihre Seriosität nicht sofort erkannt wird. Durch dies geraten die Fehlinformationen schneller in Umlauf, wodurch sie im schlimmsten Fall Panik verbreiten. Allein die Social-Media-Plattform Facebook musste im Zuge dessen in den ersten drei Monaten der Corona-Pandemie mehr als sieben Millionen Beiträge löschen. Die Beiträge beinhalteten gesundheitsgefährdende Falschinformationen über den Corona-Virus. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist ein Skandal über den US-Ex-Präsidenten Donald Trump. Dieser schlug während der Pandemie auf Twitter einen denkwürdigen Vorschlag zur Bekämpfung des Virus vor. Der Vorschlag beinhaltete die Idee, sich für die Bekämpfung des Virus Bleich- und Desinfektionsmittel zu spritzen.

Die Wahrheit über natürliche Heilmittel

Naturheilmittel geraten oft in die Kontroverse: Viele Informationen über Naturheilmittel beruhen auf Erfahrungen. Durch das Fehlen an wissenschaftlichen Beweisen kann die Wirkkraft vieler Naturheilmittel nur behauptet werden. Die Heilmittel basieren oft auf Erfahrungswerten der veralteten Naturmedizin. In Zeiten von medikamentösen Engpässen galten sie in vielen Fällen als ein Wundermittel.

Die Naturmedizin betrachtet den Menschen im Wesentlichen als Ganzes und ohne dabei einzelne Bereiche des Körpers genauer zu durchleuchten. Währenddessen Studien die Wirkkraft der Heilmittel im ganzen Körper analysieren, fokussiert sich die Naturmedizin oberflächlich auf die positiven Effekte der Mittel. Im Zuge dessen vertraut die Naturmedizin überwiegend auf natürliche Mittel, welche das Immunsystem stärken, Stress reduzieren und einzelne Organe schützen können.

Ob die Heilmittel den Körper schlussendlich stärken oder nur einen Placeboeffekt verursachen, ist für die Naturmedizin irrelevant. Die Wissenschaft hingegen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wirkkraft oder den Scheineffekt der Mittel zu durchleuchten. So konnte beispielsweise die natürliche Heilkraft aus Cannabis nachgewiesen werden. Mehr als hundert kontrollierte klinische Studien wurden seit 1975 mit Cannabinoid- oder Ganzpflanzenpräparaten für verschiedene Indikationen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studien sprachen überwiegend für die Wirkkraft, wodurch natürliche Heilmittel auf Cannabisbasis in vielen Ländern zugelassen wurden.

In Deutschland ist das Cannabisextrakt CBD zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer refraktärer Spastik bei Multipler Sklerose zugelassen. Weitere Behandlungen in denen CBD therapeutisch infrage kommt, sind Behandlungen gegen Anorexie, Übelkeit, Stress, Schlaflosigkeit und neuropathische Schmerzen. Auch die Wirkkraft von Honig, Apfel und Kamille wurde wissenschaftlich bestätigt, weshalb viele Mediziner diese bei minimalen Erkältungsbeschwerden weiterempfehlen.

Achtung: Naturheilmittel ersetzen keine Medikamente. Sie sind als Supplement oder Immunstärkungsmittel zu betrachten. Treten Symptome auf, ist ein Arztbesuch unerlässlich. Die Eigentherapie mit Medikamenten sowie Naturheilmitteln kann den Körper schaden. So kann auch eine Überdosis an CBD oder gewissen Vitaminen den Körper schwächen. Wer sich bei der Einnahme von freiverkäuflichen Heilmitteln und Medikamenten unsicher ist, erfragt diese im Idealfall beim Hausarzt oder Anbieter.

Im Internet können unzählige Gesundheitstipps abgerufen werden. Bild: unsplash.com © nci

Symptomabfrage im Internet: Unterschiede erkennen

Medizinische Suchanfragen richten sich oft nach spezifischen Krankheiten, Symptomen und Behandlungen. Oft stellen sich Leser dabei eine Selbstdiagnose und versuchen anhand ihrer Diagnose Maßnahmen gegen die eventuell bestehende Krankheit zu unternehmen. Dieses Online-Verhalten stellt eine bedrohliche Situation dar. Denn Symptome alleine sind keine Beweise für eine Erkrankung.

Krebserkrankungen können beispielsweise anhand von Symptomen vermutet werden. Ob man persönlich von Krebs betroffen ist, kann schlussendlich nur ein Verfahren zur Bildgebung des Körperinneren (Röntgen, Ultraschall, MRT) oder eine Gewebeprobenentnahme bestätigen. Die Aufstellung einer Online-Diagnose sorgt für unnötige Panik. Des Weiteren können eigene Therapie- und Behandlungsmaßnahmen Erkrankungen und Leiden verschlimmern,

Sollte man sich für die Online-Recherche medizinischer Informationen entscheiden, so sollte man die Unterschiede zwischen Fakten und Vermutungen erkennen können. Des Weiteren sollte man stets Vorsicht bei gesundheitlichem Rat aus dem Internet haben und die Informationsangebote einschätzen können.

Seriöse Internetseiten als Vertrauensquelle wählen

Wer im Internet Fragen zur Gesundheit stellt, trifft schnell auf Internetseiten, auf denen Informationen zu verschiedenen medizinischen Bereichen angeboten werden. Nicht alle der Internetseiten geben dabei ein seriöses Medienumfeld wieder:

Diskussionsforen eignen sich beispielsweise für die Recherche zu Gesundheitsinformationen nicht. Dies liegt daran, dass auf ihnen meist keine Qualifikationen nachgewiesen werden müssen. Auch Expertenforen sollten skeptisch betrachtet werden. Wer sich an Expertenforen wendet, sollte sicherstellen, dass die Experten auch über die nötigen Qualifikationen in dem erwünschten Medizinbereich verfügen. Neben Foren sollte man zudem auf reinen journalistischen Informationsseiten vorsichtig sein. Professionelle Webseiten bieten Nutzern seriöse Quellen und eine sachliche Wiedergabe medizinischer Fakten.

Wichtig: Wörter wie „könnte“ sind im Umgang mit medizinischen Behauptungen wichtig. Das Wort impliziert keine Tatsachen, sondern beschreibt mögliche Krankheiten oder Krankheitsverläufe. Anders als in Studien, in welchen das Wort widerlegt wird, bestehen viele Gesundheits-Infos aus Vermutungen. Sollte ein Gesundheitstipp im Internet Tatsachen statt Vermutungen wiedergeben, so kann von einer Falschmeldung ausgegangen werden. Zwar spielen hierbei auch die Quellen als Beweis für die Behauptung eine Rolle, jedoch basieren seriöse Informationen eher auf Vermutungen, welche bei gewissen Symptomen einen Arztbesuch anraten.