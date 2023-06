Manchmal hilft die beste Zahnpflege nicht - auch regelmäßiges Zähneputzen und der gründliche Einsatz von Zahnseide schützt nicht unbedingt vor Zahnausfall. Wer auf ein funktionierendes Gebiss und ein schönes Lächeln dennoch nicht verzichten möchte, ist in diesem Fall auf Zahnersatz angewiesen. Die Angebote sind mittlerweile umfangreich und an individuelle Wünsche anpassbar. Grundsätzlich unterscheiden Zahnärzte zwischen einem festsitzenden, herausnehmbaren und kombinierten Zahnersatz. Doch welche dieser drei Optionen ist die beste und für welche Situation geeignet?

Festsitzender Zahnersatz

Die festsitzende Variante kommt dem natürlichen Gebiss am nächsten, ist stabil und sowohl im Tragekomfort als auch optisch unauffällig. Ist schnelleren und modernen CEREC-Verfahren die Zahnwurzel noch intakt, wird üblicherweise eine Krone auf den noch vorhandenen Restzahn gesetzt. Eine Brücke dagegen wird an die noch vorhandenen Zähne befestigt. Beide Methoden sind verhältnismäßig kostengünstig und werden von der Krankenkasse zu einem großen Teil mitbezahlt. Teurer, aber qualitativ noch hochwertiger ist ein Zahnimplantat, das mit einer künstlichen Wurzel im Kieferknochen befestigt wird. Die Planung und der Einsatz eines Implantats benötigt allerdings Zeit und die Kosten werden nur geringfügig von der Krankenkasse übernommen. Um zu erfahren, welchen Anteil der Kosten die Krankenkassen übernehmen, sollte Rücksprache mit dem Anbieter gehalten werden. Beim schnelleren und modernen CEREC-Verfahren benötigen Sie dagegen lediglich eine Sitzung, da eine 3D-Kamera den Zahnraum vermisst und das Implantat noch vor Ort hergestellt und eingesetzt wird.

Herausnehmbarer Zahnersatz

Prothesen kommen dann zum Einsatz, wenn nur noch wenige oder gar keine Zähne mehr vorhanden sind oder eine preisgünstige Alternative zum festen Zahnersatz bevorzugt wird. Bei zahnfreien Kiefern dient eine Vollprothese als neues Gebiss. Im Unterkiefer hält die Vollprothese normalerweise nur durch Unterdruck, im Oberkiefer ist zusätzlich eine Gaumenplatte verbaut. Müssen nur einzelne Zähne ersetzt werden, bietet sich eine Teilprothese an. Diese wird mit Klammern an den vorhandenen Zähnen, manchmal auch ergänzend mit einer Gaumenplatte, befestigt. Herausnehmbare Zahnersätze sind zwar günstiger als festsitzende, bieten allerdings weniger Tragekomfort und sind optisch durchaus sichtbar.

Kombinierter Zahnersatz

Der kombinierte Zahnersatz verbindet festsitzende Bauteile mit herausnehmbaren. Bei der Teleskopprothese werden in den noch vorhandenen Restzähnen festsitzende Teleskopkronen eingesetzt, das passende Gegenstück, die Außenkrone, kann dann zur Reinigung herausgenommen werden. Wenn nur einzelne Zähne fehlen, wird häufig auch auf die Riegelprothese zurückgegriffen. Hier wird der Zahnersatz an einer Krone verriegelt, um einen stabilen Halt zu gewährleisten. Die Geschiebeprothese ersetzt üblicherweise mehrere Backenzähne und wird mit dem sogenannten Geschiebe an die vorderen Zähne befestigt. Im Gegensatz zur Teilprothese bieten diese Varianten einen deutlich besseren Halt und sind von außen nicht als Zahnersatz zu erkennen. Der erhöhte Aufwand der Herstellung und des Einbaus macht sie jedoch auch erheblich teurer.

Schöne Zähne ohne Zahnersatz

Kaputte oder unästhetische Zähne können durch verschiedene Verfahren auch ohne Zahnersatz wieder funktionstüchtig und schön werden. Veneers helfen beispielsweise bei Fehlstellungen oder Verfärbungen. Die dünnen Keramikschalen werden dabei auf den Zahn geklebt und unterstützen ein strahlendes Lächeln. Ist der Zahn gebrochen oder fehlt ein wenig Zahnsubstanz, wird entweder mit Inlays oder Onlays gearbeitet, um dem Zahn die ursprüngliche Form wiederzugeben.