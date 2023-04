Etwa 1,2 Millionen Menschen in Deutschland sind von chronisch-entzündlichem Rheuma betroffen. Der weitaus größte Teil hat eine Form von Gelenk-Rheuma. Gelenk-Rheuma – was ist das eigentlich genau? Und wie kommt es dazu? Dr. Klaus Müller, Leitender Arzt der Rheumatologie am Katholischen Klinikum Bochum , über die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Behandlungsmöglichkeiten rheumatischer Gelenkerkrankungen.

Rheumatoide Arthritis: DAS Gelenk-Rheuma

Wer Gelenk-Rheuma sagt, meint in aller Regel die rheumatoide Arthritis. Sie ist die häufigste entzündliche Gelenkerkrankung. Rheumatologe Dr. Müller beschreibt die typischen ersten Anzeichen einer rheumatoiden Arthritis so: „Warnzeichen sind Schmerzen und Schwellungen an den kleinen Gelenken der Hände und Füße, also an Fingern und Zehen.“ Als Folge könne man beispielsweise Ringe nicht mehr problemlos über das Gelenk abziehen oder die Hand nicht mehr zu einer Faust schließen. Ein Händedruck könne ebenfalls als unangenehm empfunden werden, so der Experte. „Auch Morgensteifigkeit von mehr als einer Stunde, die vergeht, wenn die Gelenke durch Bewegung gelockert sind, ist ein Anzeichen für eine rheumatoide Arthritis.“

Morbus Bechterew: Entzündete Gelenke am Kreuz-Darmbein-Gelenk und der Wirbelsäule

Bei der rheumatischen Erkrankung Morbus Bechterew (auch: Spondylitis ankylosans) kommt es ebenfalls zu Entzündungen in Gelenken und zu einer Morgensteifigkeit, die sich bei Bewegung bessert. Die Entzündungen zeigen sich hier aber hauptsächlich im Rückenbereich. Ausgehend vom Kreuz-Darmbein-Gelenk und den Gelenken der unteren Wirbelsäule, können im weiteren Verlauf auch die Brust- und Halswirbelsäule betroffen sein. Laut Dr. Müller können die Gelenkentzündungen „zu einer zunehmenden Versteifung bis schlimmstenfalls zur völligen Unbeweglichkeit der Wirbelsäule führen.“

Psoriasis-Arthritis: Wenn Schuppenflechte auf die Gelenke geht

„Bei der Schuppenflechten-Gelenkerkrankung oder Psoriasis-Arthritis denken viele zunächst nicht an Rheuma“, sagt Dr. Müller. Denn die Entzündungen würden sich hier in der Regel zuerst auf der Haut bemerkbar machen, auf der sich die für eine Schuppenflechte (Psoriasis) typischen silbrig-weißen Schuppen bilden. „Bei vielen Betroffenen kommt nach Monaten oder auch erst nach Jahren eine Gelenkbeteiligung dazu und hier typischerweise an den Fingerendgelenken einer Hand oder strahlförmig an einzelnen Fingern.“

Weitere Rheumaformen mit Beteiligung der Gelenke

Wussten Sie, dass auch die Gicht zu den Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises zählt? Hier führen Ablagerungen von Harnsäurekristallen zu den Gelenkbeschwerden. „Es gibt bis zu 400 verschiedene Formen von Rheuma, darunter teils sehr spezielle, die nur ganz selten vorkommen“, erläutert Dr. Müller mit Blick auf seinen Praxisalltag. Als Beispiel für eher seltene Formen verweist der Rheumaspezialist auf die Gruppe der Kollagenosen, bei der es an verschiedenen Organen zu krankhaften Veränderungen des Bindegewebes kommt. Bei diesen Erkrankungen treten ebenfalls häufig Gelenkbeschwerden auf. „Aber auch Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa können unter Gelenkbeschwerden leiden“, ergänzt Dr. Müller.

Viele Unterschiede, viele Gemeinsamkeiten: Was heißt das für die Therapie von Gelenk-Rheuma?

Trotz aller Unterschiede haben viele Formen des Gelenk-Rheumas ein wesentliches Merkmal gemeinsam: Es handelt sich meist um chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankungen. Aufgrund einer Fehlreaktion des eigenen Immunsystems, erklärt Dr. Müller, komme es zu Entzündungsreaktionen im Bewegungsapparat, „also in den Gelenken, Sehnen und Muskeln, was zu Schmerzen und bleibenden Schäden führen kann. Da unser Immunsystem jedoch im ganzen Körper arbeitet, können diese überschießenden Entzündungen auch an anderen Organsystemen auftreten.“

Das ist also die schlechte Nachricht: Rheuma als Systemerkrankung, die sich auf viele Körperbereiche auswirken kann. Die gute Nachricht lautet: Gelingt es, die für die Beschwerden verantwortlichen Entzündungsvorgänge in Schach zu halten, lassen sich bei vielen Patienten auch die alltagsbelastenden Symptome effektiv zurückdrängen. Mit welchen Therapiemaßnahmen das gelingen kann? Dr. Müller: „Mit den neuen Biologika, im Labor hergestellten Antikörpern, von denen wir heute schon viele verschiedene zur Verfügung haben. Diese Substanzen, etwa TNF-Blocker oder Interleukin-Hemmer, wirken auf bestimmte Botenstoffe der Entzündungsreaktion im Körper, die sie blockieren und so insgesamt die Entzündungsreaktion im Körper unterdrücken.“ Die Therapie mit Biologika habe sich in Studien als gut wirksam erwiesen, berichtet Dr. Müller. „Patienten haben so weniger Schübe, weniger Schmerzen und weniger Schäden an den Gelenken.“