Sport betreiben viele Menschen gern als Hobby. Den meisten ist dabei gar nicht bewusst, welch positiven Effekt die Bewegung auf unsere Gesundheit haben kann. Nicht nur gegen Übergewicht hilft die regelmäßige Betätigung, sondern auch bei zahlreichen anderen Beschwerden und Krankheiten kann sie lindernd wirken. Nicht jede Sportart ist jedermanns Sache, doch zum Glück gibt es in diesem Bereich eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Disziplinen. Bei manchen Beschwerden kommt jedoch für eine schnelle Besserung eine Sportart eher infrage als eine andere. Wir erklären in diesem Artikel, wieso Sport sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann und bei welchen Krankheiten sportliche Betätigung unter Umständen besser als Medizin hilft.

Sport statt Pillen bei Depressionen

Menschen, die unter einer Depression leiden, sind häufig antriebslos und fühlen sich niedergeschlagen. Da beim Sport nachweislich Glückshormone ausgeschüttet werden, können die Symptome der Depression dadurch gelindert werden. Glückshormone sind genau das, was gegen Traurigkeit und Antriebslosigkeit hilft. Ausdauersport wie Joggen oder Radfahren kann bei Depressionen Symptome auf ganz natürliche Weise in Luft auflösen. Sicherlich benötigt man in einer depressiven Phase ordentliche Motivation, um sich zum Sport aufzurappeln, doch wenn man einmal begonnen hat, wird man schnell merken, wie die Bewegung einem guttut und man den Kopf von negativen Gedanken frei machen kann. Die stimmungsaufhellende Wirkung von sportlicher Betätigung konnte bereits in zahlreichen Studien nachgewiesen werden und auch die positive Wirkung gegen die Symptome einer Depression ist wissenschaftlich bestätigt. Der Sport hilft uns, aus einem Stimmungstief herauszukommen und kann durchaus als wirksame Alternative zu Antidepressiva angesehen werden.

Ein Burn-out mit Sport schneller überwinden

Nicht nur bei Depressionen, sondern auch bei einem Burn-out kann man die positive Wirkung des Sports für sich und seine Genesung nutzen. Ähnlich wie bei einer Depression fühlt man sich bei einem Burn-out antriebslos, gestresst und kann oftmals schlecht schlafen. Manchmal entsteht ein Burn-out jedoch auch dadurch, dass man keinen sportlichen Ausgleich zu seinem Job hat. Aus diesem Grund ist es spätestens bei einem bestehenden Burn-out an der Zeit, es mit dem Sport zu versuchen. Joggen, Radfahren oder Walken in regelmäßigen Intervallen können bei der Regeneration von Burn-out-Patienten unterstützend wirken. Das intensive Training sorgt für eine Verbesserung des seelischen Befindens, macht den Kopf frei, baut Stress ab und fördert zudem einen erholsamen Schlaf. Diese Faktoren können dazu führen, dass Betroffene schneller aus einem Burn-out herauskommen, sich eher wieder energiegeladen fühlen und ihre alte Lebensfreude wiederfinden.

Sportliche Betätigung unterstützt den Entzug

Wer eine Sucht bekämpft und sich aktuell im Entzug befindet, der hat es mit einer Reihe körperlicher sowie psychischer Entzugserscheinungen zu tun. Die Gedanken an das Suchtmittel sind gerade zu Anfang des Entzugs im Kopf noch sehr präsent und werden von negativen Gefühlen begleitet. Auch körperlich zeigt sich der Entzug z. B. von Alkohol oder anderen Substanzen mit Schweißausbrüchen, Herzrasen, Zittern oder anderen Symptomen. Hierbei gilt es natürlich zu beachten, dass die Symptome von Sucht zu Sucht unterschiedlich sind und es hierbei auch immer darauf ankommt, wie der individuelle Zustand des Betroffenen ist und wie lange die Sucht bereits besteht. Dennoch kann den unangenehmen Entzugserscheinungen mit Sport entgegengewirkt werden. Sport sorgt wie bereits erwähnt für die Ausschüttung des Glückshormons Serotonin und eignet sich optimal dazu, psychischen Stress zu reduzieren sowie den Kopf freizubekommen. Beim Sport ist man abgelenkt, denkt nicht die ganze Zeit über seinen Entzug nach und bringt zudem den Kreislauf in Schwung, was den Abbau von Substanzen sowie die Entgiftung des Körpers vom Suchtmittel begünstigen kann.

Der positive Effekt von mäßiger Bewegung auf einen niedrigen Blutdruck

Leidet man unter einem niedrigen Blutdruck, hat man oftmals mit Beschwerden wie Schwindel und Müdigkeit zu kämpfen. Auch Wetterfühligkeit zählen viele Betroffene zu ihren Symptomen aufgrund des niedrigen Blutdrucks. Um das Herz und die Gefäße zu stärken, kann regelmäßige sportliche Betätigung das Hilfsmittel sein. Mäßige Bewegung wie Walken, Wandern oder Gymnastik sorgen dafür, dass der Kreislauf in Schwung kommt und die Muskeln moderat beansprucht werden. Optimal eignet sich auch Schwimmen als Sport bei einem niedrigen Blutdruck. Dabei werden gleich mehrere Muskelgruppen beansprucht und der Wasserdruck sorgt dafür, dass die Gefäße elastisch bleiben. Wer seine Symptome aufgrund eines niedrigen Blutdrucks mindern möchte, der sollte sich also an moderater Bewegung probieren. Wichtig ist hierbei, dass der Sport nicht zu anstrengend ist, da dies ansonsten einen Blutdruckabfall auslösen kann, was in diesem Fall kontraproduktiv wäre.

Sport gegen Rückenschmerzen und Verspannungen

Die Ursachen für Rückenbeschwerden sind oftmals harmlos und können mit den richtigen Mitteln schnell gelindert werden. Oft steckt ein Bewegungsmangel oder eine falsche Körperhaltung, beispielsweise beim Sitzen am Schreibtisch dahinter. Wer also Rückenschmerzen hat, sollte nicht im Bett liegen, sondern Sport treiben. Beim Sport kommt der Kreislauf in Schwung und Verspannungen können sich durch die verbesserte Durchblutung lockern. Auch kleinere Entzündungen an den Nerven können sich durch die sportliche Betätigung schneller zurückbilden, da beim Sport nicht nur Glückshormone, sondern auch entzündungshemmende Botenstoffe ausgeschüttet werden. Sanfte und kontrollierte Bewegungen sind am besten geeignet. Dazu zählen Gymnastik, Yoga oder Schwimmen. Zu beachten ist aber, dass vor Beginn des Sportprogramms am besten ein Arzt konsultiert werden sollte, der eine ernsthaftere Verletzung am Rücken oder einen Bandscheibenvorfall ausschließen kann. Ebenso kann der Mediziner bei Bedarf ein passendes Sportprogramm verordnen, was auf die individuellen Beschwerden zugeschnitten ist.

Fazit: Sport ist ein wahrer Alleskönner, der bei zahlreichen Beschwerden helfen kann. Es erfordert neben ein wenig Motivation nicht viel, um mit dem Sport anzufangen. Auch zu Hause hat man viele Möglichkeiten, zu trainieren. Schnell eine passende App heruntergeladen oder ein passendes Video auf YouTube ausgesucht und schon kann es losgehen. Wer sich allein nur schwer motivieren kann, der sollte ganz einfach seinen Partner oder Freunde in seinen Plan einweihen und kann dann zusammen Sport machen. So tut man nicht nur etwas Gutes für seinen Körper, sondern verbringt im gleichen Moment wertvolle Zeit mit seinen Liebsten, was sich zusätzlich positiv auf die psychische Verfassung auswirkt. Hat man in seinem Leben noch nie so richtig Sport gemacht und möchte langsam anfangen, kann man ganz einfach damit starten, indem man Spaziergänge durch die Natur unternimmt. Nach und nach kann man dann schneller gehen oder kleine Lauf-Intervalle einbauen. Wichtig ist hierbei, auf seinen Körper zu achten und nur so weit zu gehen, wie es einem guttut, um seine Genesung zu fördern und die Beschwerden loszuwerden.