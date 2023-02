Warum freuen wir uns überhaupt so sehr über ein Geschenk?

Bevor wir uns den konkreten Geschenkideen widmen, sollten wir vorab kurz klären, warum uns Geschenke eigentlich so glücklich machen.



Einerseits sind die Geschenke mitunter natürlich schöne oder wertvolle Dinge, aber andererseits, und das ist entscheidend, bekommt man mit dem Geschenk auch einen emotionalen Wert. Der oder die Schenkende macht sich schließlich im Vorfeld Gedanken, was der anderen Person gefallen könnte.



Der emotionale Aspekt ist daher der eigentliche Grund, warum ein Geschenk so viel Freude bereitet.



Im Übrigen löst ein gut gewähltes Geschenk auch bei der schenkenden Person ein Glücksgefühl aus. Wenn wir einem lieben Menschen eine Freude machen, fühlen auch wir uns glücklich und zufrieden.



Somit spricht alles dafür, dass in Zukunft noch viel mehr Geschenke gemacht werden. Die passenden Ideen erhalten Sie jetzt.

Die Klassiker

Der erste Gedanke, wenn die Rede von Geschenken ist, sind oftmals die Klassiker wie Schmuck oder ein Parfüm. Dabei sollten Sie aber unbedingt genau darauf achten, welche Dinge die beschenkte Person wirklich mag.



Ein Ring kann noch so schön sein, wenn das Material oder der Stil nicht gefällt, wird das Geschenk nicht im Ansatz die erwünschte Wirkung haben.



Auch bei Kosmetik oder einem hochwertigen Parfüm, zum Beispiel von Yves Saint Laurent sind die Details wichtig. Oftmals gibt es kleine Abweichungen in den Zusammensetzungen, die mitunter einen erheblichen Unterschied ausmachen.



Sollte die zu beschenkende Person ein wenig experimentierfreudiger sein, dann sind eventuell die hervorragenden, aber nicht ganz so bekannten Produkte von La Roche Posay eine gute Wahl.

Schenken Sie ein Erlebnis

Was könnte ein schöneres Geschenk für einen geliebten Menschen sein, als gemeinsam Zeit zu verbringen und auch noch etwas Tolles zu erleben.



Ein Erlebnis zu verschenken ist ideal, um Erinnerungen für die Ewigkeit zu schaffen.



In der Auswahl des Events sind Sie dabei komplett frei und können sich aussuchen, was immer der beschenkten Person und Ihnen gefällt.



Sei es ein Konzert der gemeinsamen Lieblingsband, ein Fallschirmsprung oder ein Ausflug zum Wandern in den Alpen.

Erlaubt ist, was gefällt. Unvergessliche Erinnerungen sind ein Geschenk für die Ewigkeit und müssen dabei noch nicht einmal unbedingt viel Geld kosten.

Werden Sie kreativ und erschaffen Sie ein Unikat

Auch wenn ein Geschenk immer eine persönliche Komponente enthalten sollte, so sind gekaufte Geschenke natürlich nicht wirklich individuell.



Wenn Sie aber gerne etwas ganz Besonderes verschenken möchten, dann könnten Sie selbst aktiv werden und ein DIY-Geschenk basteln.

DIY-Geschenke sind dabei nicht nur ein ideales Last-Minute-Geschenk, sondern auch sonst eine tolle Sache.



Hierbei sind Sie sowohl bei der Wahl des Geschenks, als auch bei der Gestaltung komplett frei und dürfen sich Ihren Ideen hingeben.

Als Inspiration und Orientierung gibt es aber im Internet unzählige tolle DIY-Anleitungen zu finden.



Stöbern Sie am besten einmal durch die Weiten des Internets und suchen Sie sich dann ein Projekt, das zu Ihrem Budget und Können passt.



Mit einem DIY-Geschenk schaffen Sie ein garantiert einzigartiges Geschenk, das persönlicher nicht sein könnte.

Versuchen Sie es am doch am besten direkt einmal aus!