Geld sparen durch geschickte Planung

Der Alltag ist teuer und wird angesichts einer Rekordinflation und zunehmender Energiepreise immer teurer. Da ist es wichtig, gezielt Maßnahmen zu ergreifen, um Geld zu sparen. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Strategien, die jeder einzelne ohne großen Aufwand anwenden kann. Welche das sind und worauf beim Geldsparen geachtet werden sollte, erklärt dieser Artikel.

Saisonale Vorteile nutzen

Ein wichtiger Schritt bei der Anschaffung wichtiger Güter besteht darin, saisonale Vorteile zu nutzen. Wer Gas zum Heizen erst dann bestellt, wenn es kalt wird und die Nachfrage steigt, muss mit hohen Preisen rechnen. Wer hingegen in den Frühlings- und Sommermonaten bestellt, wo eine vergleichsweise geringe Nachfrage vorhanden ist, kann von günstigen Rabatten und Sonderaktionen profitieren.

Dieses Vorgehen erweist sich auch in anderen Bereichen als praktisch. So bietet es sich beispielsweise an, Schlussverkäufe zu nutzen, um sich neue Kleidungsstücke zu besorgen. Ebenso gibt es technisches Equipment, das eine Saison lang stark nachgefragt und teuer ist, danach aber zu erheblich günstigeren Preisen gekauft werden kann. Wer saisonale Schwankungen berücksichtigt, spart somit eine Menge Geld.

Kredite ablösen und von günstigen Zinsen profitieren

Eine weitere gute Möglichkeit, um Geld zu sparen, besteht darin, einen bestehenden Kredit abzulösen. Zinsen am Markt sind volatil, deswegen ein ehemals günstiger Kredit heute ausgesprochen teuer sein kann. Wer an einem solchen Kredit festhält, zahlt unnötig hohe Zinsen und hat eine höhere monatliche Belastung als notwendig. Deswegen empfiehlt es sich, mit dem Gedanken einer Kreditablösung zu spielen.

Hier nehmen Kreditnehmer einen neuen Kredit auf, mit dem sie den alten, bestehenden Kredit abbezahlen. Da der neue Kredit zu den aktuell günstigen Kreditzinsen aufgenommen wird, sparen die Nutzer eine Menge Geld. Dieses Vorgehen bietet sich aktuell an, da die EZB eine Niedrigzinspolitik verfolgt und den Leitzins auf null gesenkt hat. Kredite sind somit ausgesprochen günstig zu haben. Außerdem ist eine günstige Umschuldung heutzutage leicht möglich. Kredite können online und papierlos aufgenommen und schnell, einfach und transparent genutzt werden.

Gebrauchte Gegenstände sind deutlich günstiger zu haben als Neuware und haben oft trotzdem eine hohe Qualität. (Foto: pixabay.de © stux CCO Public Domain)

Leasingfahrzeuge und Ausstellungsstücke anschaffen

Wer sich ein neues Fahrzeug anschaffen möchte, muss mit teils erheblichen Anschaffungskosten rechnen. Das gilt insbesondere dann, wenn kein Gebrauchtfahrzeug gewünscht wird, sondern ein Neuwagen angeschafft werden soll. Aber auch hier besteht die Möglichkeit, eine Menge Geld zu sparen. Denn viele Fahrzeuge in der Qualität eines Neuwagens sind besonders günstig zu bekommen, wenn die jeweiligen Fahrzeuge zuvor anderweitig verwendet wurden.

Beispielsweise ist es möglich, ehemalige Leasingfahrzeuge zu erstehen. Diese wurden häufig nur ein oder zwei Jahre genutzt und nur eine begrenzte Kilometerzahl gefahren. Es handelt sich somit um moderne, neue Fahrzeuge, die nur wenig eingesetzt und verschlissen wurden. Dieses Konzept kommt gut an, was sich daran zeigt, dass die Leasingbranche aktuell stark wächst. Ebenso besteht die Möglichkeit, auf Ausstellungsstücke zu setzen. Wenn ein Fahrzeug auf verschiedenen Messen präsentiert wurde, ist es bereits transportiert und gelegentlich vorgeführt worden. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit, ein solches Fahrzeug deutlich günstiger zu haben, obwohl es quasi noch nicht gefahren wurde.

Kurzfristig und flexibel reisen

Beim Reisen besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine Menge Geld zu sparen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn man kurzfristig und flexibel reisen kann. Grundsätzlich bietet es Vorteile, eine Reise lange im Voraus zu buchen, um von Frühbucherrabatten zu profitieren. Aber ebenso ist es möglich, Reiseangebote günstig zu erstehen, wenn diese kurz vor Reiseantritt erst gebucht werden. Die Abwägung zwischen Frühbucherrabatt und Last Minute sollte daher sorgfältig erfolgen.

Bei Last Minute sind die Reiseanbieter froh, die Plätze überhaupt noch loszuwerden, weswegen sie mit attraktiven Rabatten locken. Bei dieser Art des Urlaubs ist jedoch eine hohe Flexibilität gefragt. Häufig können Reisende nicht unabhängig entscheiden, wohin die Reise gehen soll, sondern müssen die Angebote nutzen, die zur Verfügung stehen. Gelegentlich müssen Reisen auch äußerst kurzfristig angetreten werden, weswegen ein hohes Organisationstalent gefragt ist. Wer diese Voraussetzung mitbringt, kann ausgesprochen günstig reisen.

Anschaffungen tätigen, bevor sie nötig werden

Es ist nicht sinnvoll, mit einer Neuanschaffung zu warten, bis diese zwingend erforderlich ist. Wer beispielsweise im Homeoffice arbeitet und einen Laptop verwendet, sollte nicht darauf warten, bis dieser den Geist aufgibt, bevor man sich ein neues Gerät anschafft. Ansonsten gibt es immer eine Phase, in der nicht gearbeitet werden kann. Außerdem müssen die Geräte dann zu einem konkreten Zeitpunkt zwingend gekauft werden. Verbraucher sind dann darauf angewiesen, diese zu den Preisen zu kaufen, die gerade am Markt üblich sind.

Stattdessen ist es sinnvoll, einen konkreten Turnus festzulegen, in dem bestimmte Anschaffungen getätigt werden. Das gilt für elektronische Geräte ebenso wie für Fahrzeuge, Möbel oder andere Gebrauchsgegenstände. Wenn diese erst einmal kaputt sind, muss schnell gehandelt werden. Wer hingegen rechtzeitig plant und organisiert, kann günstige Angebote nutzen und erhält für die gebrauchten Gegenstände eventuell ebenfalls noch etwas Geld.

Kosten und Nutzung mit anderen teilen

Es besteht die Möglichkeit, sich bestimmte Anschaffungskosten zu teilen, um so Geld zu sparen. Wenn beispielsweise ein Unternehmen plant, eine Ladestation für Elektroautos vor dem Ladengeschäft als Serviceleistung für die Kunden aufzustellen, sollte mit dem Nachbargeschäft verhandelt werden, ob dieses sich eventuell an den Kosten beteiligt. So können beide Betriebe die Ladestation als Werbe- und Servicemaßnahme nutzen, tragen aber nur die Hälfte der Kosten.

Eine ähnliche Strategie kann ebenfalls im privaten Bereich genutzt werden. Wenn sich in einem Mietshaus beispielsweise eine Waschküche befindet, können sich die Mietparteien darauf einigen, eine Waschmaschine und einen Trockner für diesen Raum zu besorgen. Sowohl die Anschaffungs- als auch die Betriebskosten können dann auf die einzelnen Haushalte aufgeteilt werden, wodurch eine Menge Geld eingespart werden kann. Dieses Vorgehen ist zusätzlich ein Beitrag zum Umweltschutz, da weniger Elektroschrott anfällt und die Maschinen effizient und umfassend genutzt werden.

Fazit

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um im Alltag eine Menge Geld zu sparen. Wichtig ist, dass man die einzelnen Strategien gezielt einsetzt und einen konkreten Plan verfolgt. Außerdem bietet es sich bei einigen Maßnahmen wie der Umschuldung eines Kredites an, eine professionelle Fachberatung zu nutzen. So kennen Anwender und Verbraucher ihre Möglichkeiten ganz genau und wissen, worauf sie achten müssen, um möglichst viel Geld einzusparen.