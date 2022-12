Optimierung der privaten Finanzen in 2023

Mit der Optimierung der privaten Finanzen lässt sich monatlich mit dem eigenen Budget besser umgehen und vielleicht sogar sparen. Statistiken zeigen, dass zahlreiche Menschen in Deutschland Schulden haben oder mit ihrem Geld pro Monat nicht auskommen. Oft sind es nur kleine Schritte, die zu einer dauerhaften Optimierung führen. Die folgende Liste zeigt, wie vorgegangen werden kann.

#1 Einen Überblick über die Finanzen bekommen

Bevor es an den Vergleich von bestehenden Versicherungen, einem möglichen Kontenwechsel oder einem Kreditwechsel mit Profis, wie von www.finanzreport.com, geht, ist es wichtig, sich einen Überblick über die eigenen Finanzen zu verschaffen. Das klassische Haushaltsbuch hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren und hilft noch immer dabei zu erkennen, wohin das Geld monatlich eigentlich geht. Inzwischen gibt es sogar Apps, in denen das Haushaltsbuch geführt werden kann.

Nachdem mindestens drei Monate aufgeschrieben wurde, welche Einnahmen und Ausgaben es gibt, erfolgt eine Analyse und eine Aufstellung der Kategorien. Nachdem die Fixkosten und die variablen Kosten erkannt wurden, geht es an die Optimierung.

#2 Fixkosten senken

In vielen Fällen sind noch Optimierungen bei den Fixkosten möglich. Das beginnt schon beim Vergleich der Stromanbieter und Telefonkosten und reicht bis hin zu den Versicherungen. Oft werden Verträge schon mehrere Jahre geführt, es wurde aber nicht geschaut, ob es günstigere Angebote gibt. Dafür ist 2023 die richtige Zeit. Schritt für Schritt können die Verträge kontrolliert und Vergleiche durchgeführt werden. Mit einem Wechsel oder auch der Kündigung von nicht mehr benötigten Verträgen können die Fixkosten möglicherweise gesenkt werden.

#3 Kreditkosten senken

Bestehen Verbindlichkeiten? Kredite können notwendig sein, aber auch hohe Kosten mit sich bringen. Es ist möglich, die Kreditkosten zu senken, indem ein bestehender Kredit durch einen günstigeren Kredit abgelöst wird. Auch hier ist es sinnvoll, einen umfassenden Vergleich durchzuführen und dabei Angebote von verschiedenen Banken einzuholen. Je nach Kredithöhe sind schon geringe Zinsunterschiede eine deutliche Ersparnis und können sich auch auf die monatliche Rate auswirken. Teilweise sind Online-Kredite auch noch günstiger, als es bei Krediten von Filialbanken der Fall ist.

#4 Verbindlichkeiten zusammenfassen

Die Überschuldungsquote der Deutschen ist hoch und nicht selten bestehen die Verbindlichkeiten aus mehreren Krediten oder Ratenzahlungen, die sich über die Jahre entwickelt und aufgebaut haben. Auch viele kleine Raten ergeben eine monatliche Belastung, die nicht immer dauerhaft tragbar ist oder über die man auch den Überblick verlieren kann. Um die Finanzen 2023 erfolgreich zu optimieren, ist es sinnvoll, die Verbindlichkeiten zusammenzufassen und mit einem Kredit abzulösen. Dadurch wird nur noch eine Rate abgezahlt, was einen besseren Überblick mit sich bringt. Hier ist es wichtig darauf zu achten, dass der Gesamtkredit auch in den Zinsen günstiger ist und so eine zusätzliche Ersparnis erzielt werden kann.

#5 Überziehung des Kontos vermeiden

Wer dazu neigt, häufiger sein Konto zu überziehen, zahlt auch recht hohe Zinsen dafür. Dies gilt sowohl für Überziehungszinsen als auch für den eingeräumten Dispositionskredit. Im Rahmen der oben genannten Optimierungsschritte ist es möglich zu erkennen, wo gespart werden kann. Dies wirkt sich auch nachhaltig auf die Überziehung des Kontos aus. Um sicherzustellen, dass der Dispo nicht wieder genutzt wird, kann er auch auf Antrag ganz gelöscht werden. In dem Fall ist keine Überziehung des Kontos mehr möglich.

#6 Das Geld für sich arbeiten lassen

Noch immer haben viele Menschen ihr Kapital auf dem Girokonto liegen. Dort bringt es allerdings keine Zinsen. Für eine Optimierung der Finanzen ist es eine gute Idee, genau hier anzusetzen und dafür zu sorgen, dass das Geld arbeiten kann. Dafür ist eine gute Investitionsstrategie erforderlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Geld anzulegen. Neben den klassischen Punkten, wie dem Tagesgeld- und dem Festgeldkonto, sind auch die Optionen einer Einmalanlage in Aktien oder Fonds sowie ein Wertpapier-Sparplan nicht zu unterschätzen. Teilweise kann eine gute Rendite erzielt werden. Im Rahmen der Optimierung ist es allerdings wichtig zu schauen, eine breite Diversifikation anzustreben und so das Risiko für Verluste zu senken.

#7 Ziele festlegen

Im Rahmen der Optimierung der eigenen Finanzen ist es immer von Vorteil, sich Ziele zu setzen. Wie in vielen Bereichen gilt auch hier: Die Ziele sollten erreichbar sein. Die Arbeit mit Zwischenzielen ist hilfreich, um motiviert zu bleiben. Immer, wenn ein Ziel erreicht wurde, sorgt dies für einen Schub, weiter an der Optimierung der Finanzen dranzubleiben und aktiv Verbesserungen vorzunehmen.

Die Optimierung der Finanzen in 2023 beginnt daher im Idealfall damit, sich erst einmal die Zeit zu nehmen und sich einen Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen. So wird eine Grundlage dazu gelegt, weiter mit dem Geld und den Werten arbeiten und die Sparquote erhöhen zu können.