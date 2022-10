Eine gute Kreditkarte finden – was ist zu beachten?

Sie sind klein, handlich und praktisch. Die Rede ist von Kreditkarten. Sie passen sogar in die Hosentasche und sind so gut wie Bargeld.

Bequem bezahlen, das wollen viele Verbraucher. Dafür nutzen sie eine Kreditkarte. Sie kaufen damit im Internet ein, begleichen im Urlaub die Hotelrechnung oder bezahlen damit das Abendessen im Restaurant. Nichts ist leichter als das. Kreditkarten sind sicherer als Bargeld und auch komfortabler. Mit der richtigen Kreditkarte lässt sich sogar Geld sparen. Doch was unterscheidet die verschiedenen Kreditkarten? Welche Kreditkarten passt am besten zu den individuellen Bezahlgewohnheiten?

Die Beliebtheit von Kreditkarten in Deutschland steigt in den letzten Jahren an. Pixabay © alanyadk (CC0 Public Domain)

Wo und wie ist die Kreditkarte einsetzbar?

Kreditkarten sind nicht nur in Deutschland ein beliebtes Zahlungsmittel, sondern weltweit. Überall ist es möglich, die Rechnung per Kreditkarte zu begleichen: in Boutiquen, Geschäften, Restaurants, an der Tankstelle oder im Kino. Zudem ist sie eine beliebte Zahlungsmethode für das Online-Shopping. In vielen Onlineshops ist sie ein anerkanntes Zahlungsmittel. Mit der Kreditkarte lässt sich die Rechnung sofort begleichen, während die Abbuchung vom Girokonto meist erst zum Monatsende erfolgt, mit der gesammelten Kreditkartenabrechnung. Der Kunde bleibt auf diese Weise liquide.

Allerdings sind nicht alle Karten bei jedem Shopbetreiber gleichermaßen anerkannt. Gerade kleinere Händler haben oft nicht die technischen Möglichkeiten, um alle Kreditkarten einzulesen. Das hat damit zu tun, dass sie die Gebühren scheuen, die mit jeder Transaktion fällig werden. Die bekanntesten Kreditkarten sind Visa und MasterCard, die weltweit mehr 24 bzw. 29 Millionen Akzeptanzstellen haben. Andere Karten, beispielsweise American Express, haben längst nicht so viele Akzeptanzstellen. Dennoch liegen auch sie im Millionenbereich.

Verbraucher, die sich eine Kreditkarte zulegen wollen, sollten vorher genau überlegen, ob die vorhandenen Akzeptanzstellen für die gewünschten Zwecke bereitstehen. Unter Kreditkarten.com kann jeder selbst prüfen, welche Kreditkarte im speziellen Fall am besten geeignet ist.

Es gibt verschiedene Kartentypen, die sich anhand der Abrechnungsmodelle am deutlichsten unterscheiden. An der Karte selbst ist nicht erkennbar, um welche Art Kreditkarte es sich handelt. Pixabay © stocksnap (CC0 Public Domain)

Gibt es wirklich kostenlose Kreditkarten-Angebote?

Viele Banken machen Werbung mit kostenlosen Kreditkarten. Sie wollen damit in erster Linie Kunden anlocken. Deshalb ist es wichtig, diese Angebote genauer in Augenschein zu nehmen. Oft sind mit den als kostenfrei angepriesenen Angeboten dennoch Kosten verbunden. Eine Kreditkarte, die absolut kostenfrei ist, hat beispielsweise keine Jahresgebühr. Zudem sind weder im In- noch im Ausland Gebühren zu entrichten, für den Bargeldbezug. Wirklich gebührenfreie Angebote gibt es heute kaum noch. Die anhaltende Niedrigzinsphase zwingt die Banken an allen möglichen Gebührenschrauben zu drehen.

Diese Gebühren können anfallen:

Jahresgebühr für das Ausstellen der Kreditkarte

Gebühren für den Bargeldbezug an Geldautomaten im In- und auch im Ausland

Fremdwährungsgebühren, wenn die Kreditkarte im Ausland zum Einsatz kommt

Gebühren für die Partnerkarte oder eine Zweitkarte

Welche Kreditkartentypen gibt es?

Bei den Kreditkarten gibt es mehrere verschiedene Kartentypen und auch die Abrechnungsmodelle sind sehr unterschiedlich. Die folgenden Kartentypen sind die wichtigsten:

- Charge-Kreditkarte

Bei der Charge-Kreditkarte handelt es sich um die geläufigste Variante in Deutschland. Sie beinhaltet einen zinslosen und zeitlich begrenzten Kredit. Alle Umsätze eines Monats werden summiert und erst am Ende des Abrechnungszeitraums, meist am Monatsende, vom Kundenkonto abgebucht

- Revolving-Kreditkarte

Die Revolving-Kreditkarte können Kunden auf zwei Arten begleichen. Sie zahlen den Rechnungsbetrag in einer Summe zurück oder sie vereinbaren für die Rückzahlung monatliche Raten. Dann sind allerdings relativ hohe Zinsen zu zahlen.

- Debit-Kreditkarte

Die Debit-Kreditkarte funktioniert ähnlich wie eine Girokarte. Das betroffene Konto wird sofort mit dem Rechnungsbetrag belastet. Damit ist weltweit bargeldloses Bezahlen möglich.

- Prepaid-Kreditkarte

Prepaid-Kreditkarten sind Kreditkarten auf Guthabenbasis. Der Karteninhaber bestimmt selbst, wie viel Geld er auf seiner Kreditkarte zur Verfügung hat. Ist das Guthaben aufgebraucht, lässt sich mit dieser Karte nichts mehr bezahlen. Sie ist per Banküberweisung oder an einem Bankautomaten wiederaufladbar.

Für welche Kreditkarte Verbraucher sich entscheiden, hängt von der bevorzugten Abrechnungsmethode ab. Mit der Charge-Variante haben Verbraucher ihre Ausgaben im Griff. Sie eignet sich auch gut für Jugendliche. Damit können Eltern flexibel die Ausgaben ihres Nachwuchses managen und beispielsweise auf Reisen schnell und einfach Geld nachschicken, wenn es notwendig ist.

Welche Zusatzleistungen sind sinnvoll?

Ob und welche Zusatzleistungen bei einer Kreditkarte sinnvoll sind, hängt vor allem vom Nutzer und dessen Zahlungsverhalten ab. Wer die Karte nur selten einsetzt oder vorwiegend als Zahlungsmittel nutzt, ist mit einer kostenlosen Kreditkarte ohne Zusatzleistungen gut beraten. Für Vielnutzer kann eine Kreditkarte mit Extraleistungen, wie Reisekranken- oder Gepäckversicherung, sinnvoll sein. Auch Boni und Rabattpunkte beim Shoppen können eine Kreditkarte attraktiver machen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, die angebotenen Zusatzleistungen genaustens zu überprüfen. In manchen Fällen ist es günstiger, beispielsweise eine separate Versicherung abzuschließen und eine kostenlose Kreditkarte zu nutzen.

Die Ausgaben im Blick behalten

Kreditkarten bieten zahlreiche Vorteile für die Nutzer. Sie können allerdings auch zur Schuldenfalle werden. Wer die Kreditkarte beispielsweise nutzt, um Bargeld zu bekommen, obwohl das Konto gar nicht mehr gedeckt ist, kann sich sehr leicht verschulden. Die Kreditkarte bietet zwar kurzzeitige Liquidität, allerdings meistens zu einem hohen Preis. Für die Kontoüberziehung fallen hohe Zinsen an. Das macht sich spätestens dann bemerkbar, wenn die Abbuchung fällig ist, das Konto allerdings keine Deckung aufweist. Auch bei einer Kreditkarte, deren Saldo der Nutzer in Raten zurückzahlen kann, besteht die Gefahr, dass die Bank für die Ratenzahlung hohe Zinsen verlangt. Daher ist es sinnvoll, die eigenen Ausgaben immer im Blick zu behalten. Regelmäßig Kontrollen der Abrechnung helfen dabei, das Konsumverhalten besser zu kontrollieren und gegebenenfalls die Ausgaben anzupassen.