Mit dem Einkommen, das wir regelmäßig erzielen, sichern wir unseren Lebensstandard ab. Hierbei wird aber häufig vergessen, dass wir auch für die Zeit nach dem Austritt aus dem Berufsleben über ausreichend finanzielle Mittel verfügen müssen. Weil die Entwicklung der Renten nicht vorhersehbar ist, muss jeder selbst für seinen Vermögensstock im Alter vorsorgen. Dies funktioniert beispielsweise mit einer langfristigen Kapitalanlage, die einen hohen Ertrag bringt.

In dem folgenden Beitrag werden unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten vorgestellt. Dabei wird der Blick insbesondere auf die Kapitalanlagen gelegt, die Bestandteil einer langfristigen Anlagenstrategie sein sollten.

Die Definition einer Kapitalanlage

Eine Kapitalanlage kennzeichnet sich durch eine Investition von Geld, um einen Ertrag zu erwirtschaften. Dieser Ertrag wird als Rendite bezeichnet. Je höher die Rendite sein soll, desto risikobehafteter ist eine Kapitalanlage. Aus diesem Grund fragen sich viele Menschen, die ihr Geld investieren möchten, welche Kapitalanlage sich wirklich lohnt und wie das Risiko in Grenzen gehalten werden kann.

Neben der Rendite und dem Risiko bildet die Liquidität des Anlegers einen weiteren wichtigen Aspekt. Liquidität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass dem Anleger ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um sich mit seiner Kapitalanlage langfristig ein Vermögen aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er eine langfristige Anlagenstrategie verfolgen.

Welche Kapitalanlagen gibt es?

Wenn man über ein so hohes Einkommen verfügt, dass man regelmäßig einen Betrag zum Sparen weglegen kann, möchte man den Wert des Geldes erhalten. Im besten Fall soll der ursprüngliche Wert des Geldes noch erhöht werden. Hier bietet es sich an, das Geld in eine Kapitalanlage zu investieren.

Die Möglichkeiten einer Kapitalanlage beschränken sich nicht nur auf den Kauf von Aktien oder Immobilien. Sie lassen sich in die folgenden drei Gruppen einteilen:

Liquide Kapitalanlagen

Sichere Kapitalanlagen

Renditestarke Kapitalanlagen

Liquide Kapitalanlagen

Zu den liquiden Anlagen gehören das Sparbuch oder ein Tagesgeldkonto. Sie ermöglichen es dem Anleger, seine Liquidität unmittelbar zu erhöhen. Der Nachteil dieser Anlageform liegt darin, dass sie in der Regel keine hohe Rendite bringt. Dafür wird der Sicherheitsfaktor berücksichtigt.

Sichere Kapitalanlagen

Zu den sicheren Kapitalanlagen gehören neben dem Festgeldkonto und dem Abschluss eines Bausparvertrages auch der Erwerb einer Immobilie. Wer sich für diese Art der Geldanlage entscheidet, muss mit einer eingeschränkten Verfügbarkeit rechnen. So lässt sich der Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung nicht von heute auf morgen umsetzen. Wer schnell Geld benötigt, sollte sich für eine liquide Geldanlage entscheiden.

Renditestarke Kapitalanlagen

Renditestarke Kapitalanlagen sind mit einem hohen Ertrag verbunden. Allerdings gilt dies nur unter Einbeziehung des Risikos, dass das eingesetzte Geld ebenso schnell verloren werden könnte. Wer sein Geld z. B. in Aktien investiert, kann bei einem Anstieg des Kurses einen hohen Gewinn erzielen. Sinken die Kurse, hat der Anleger zwei Möglichkeiten: Er beweist sein Durchhaltevermögen, bis die Kurse wieder steigen oder er verkauft die Aktien mit Verlust.

Die richtige Kapitalanlage finden

Wer die für sich passende Anlagestrategie finden möchte, legt zunächst seine Kapitalanlagestrategie fest. Hierbei spielt es eine wichtige Rolle, welches Ziel mit der Investition verbunden ist. Deshalb sollten bei der Entscheidung die folgenden Punkte berücksichtigt werden:

Der Anleger hat die Wahl zwischen einer langfristigen oder einer kurzfristigen Kapitalanlage. Die kurzfristige Geldanlage bietet den Vorteil, dass das Geld schnell verfügbar ist.

ist. Die Investition für die Kapitalanlage darf nicht so hoch sein, dass die laufenden Verbindlichkeiten nicht mehr abgedeckt werden können.

nicht mehr abgedeckt werden können. Wenn eine hohe Rendite erzielt werden soll, muss der Anleger ein bestimmtes Risikobewusstsein an den Tag legen.

an den Tag legen. Steht der Sicherheitsfaktor im Vordergrund, müssen die Renditeerwartungen zurückgeschraubt werden.

Welche Kapitalanlagen lohnen sich langfristig?

Die folgenden Kapitalanlagen lohnen sich langfristig. Hierbei muss der Anleger allerdings selbst entscheiden, ob er eine sicherheitsbewusste Anlage wählt oder als Ziel eine hohe Rendite verfolgt.

Vermögenswirksame Leistungen

Die vermögenswirksamen Leistungen – kurz VL – gehören zu den sicheren Kapitalanlagen. Sie bieten dem Anleger die Möglichkeit zu einer Investition, wenn er in einem Arbeitsverhältnis steht. Optimal ist es, wenn der Arbeitgeber die Anlagebestrebungen seines Arbeitnehmers mit einer monatlichen Zuwendung von bis zu 40 Euro unterstützt.

Die Anlage in eine vermögenswirksame Leistung erstreckt sich auf insgesamt sieben Jahre. Sechs Jahre wird in den VL-Vertrag eingezahlt. Danach muss er ein Jahr ruhen. Anschließend kann der Arbeitnehmer über den ersparten Geldbetrag verfügen.

Der VL-Vertrag läuft arbeitgeberübergreifend weiter. Hierfür muss allerdings gewährleistet werden, dass der neue Arbeitgeber sich ebenfalls mit einem Betrag von bis zu 40 Euro an der Kapitalanlage seines Arbeitnehmers beteiligt.

Bausparvertrag

Auch die Einzahlung in einen Bausparvertrag gehört zu den Formen einer Kapitalanlage, bei denen der Sicherheitsfaktor berücksichtigt wurde. Der Abschluss eines Bausparvertrages eignet sich z. B., wenn der Anleger auf längere Sicht den Kauf einer Immobilie plant. Denn mit dem ersparten Geld steht ihm ein Teil des Kaufpreises zur Verfügung. Als Nachteil ist anzumerken, dass ein Bausparvertrag nur eine mäßige Rendite bringt. Die niedrigen Guthabenzinsen lassen sich teilweise mit der staatlichen Förderung kompensieren. Hierfür muss allerdings die Förderungsberechtigung geprüft werden. Diese hängt von dem erzielten Einkommen und dem Familienstand des Anlegers ab.

Sparbriefe

Wer sich für Sparbriefe als Kapitalanlage entscheidet, hat eine mittel- bis langfristige Anlagestrategie vor Augen. Bei einem Sparbrief handelt es sich um eine Kombination aus Wertpapieren und eigener Geldanlage. Der Erwerb eines Sparbriefs ist ab einer Einlage von 100 Euro realisierbar. Gebühren oder sonstige Kosten müssen bei dem Kauf nicht einkalkuliert werden. Eine hohe Rendite darf der Anleger hier jedoch nicht erwarten. Dafür gelten sie als sichere und stabile Geldanlage.

Tagesgeld

Wer sein Geld in Form von Tagesgeld anlegt, ist darauf bedacht, es schnell verfügbar zu machen. Die Einrichtung eines Tagesgeldkontos kann der Anleger bei der eigenen Bank vornehmen. Er muss sich weder an bestimmte Laufzeiten noch an Kündigungsfristen halten. Auch hinsichtlich der Höhe, die der Anleger für eine Investition von seinem Tagesgeldkonto abhebt, macht die kontoführende Bank keine Vorgaben. Der Anleger kann jederzeit hierauf zugreifen. Insofern ist das Tagesgeldkonto mit einem Girokonto identisch. Dennoch gilt es auch hier, verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen. So bieten die Banken unterschiedlich hohe Zinsen an, wenn das Geld auf einem Tagesgeldkonto geparkt wird.

Aktien

Der Handel mit Aktien empfiehlt sich nur, wenn dem Anleger das Risiko eines Verlusts bewusst ist. Auf der einen Seite lässt sich mit dem Verkauf einer Aktie ein hoher Gewinn erzielen. Auf der anderen Seite muss der Anleger einkalkulieren, dass die Kurse fallen können. Liegt der aktuelle Wert unter dem Anschaffungspreis, erwirtschaftet der Anleger einen Verlust. Deshalb gilt es für ihn, den Aktienmarkt immer im Blick zu halten und entsprechend zu reagieren.

Zeichnet sich der Anleger durch sein Durchhaltevermögen aus, wartet er bei einem Kursrutsch darauf, dass die Aktien wieder steigen. Dann rentiert sich diese Kapitalanlage auch für ihn.

Die Investition in Aktien gehört zu den risikoreichen Kapitalanlageformen. Die Chance einer hohen Rendite ist ebenso groß, wie das Risiko eines Verlusts. Pixabay.com © Peggy_Marco CC0 Public Domain

Investmentfonds

In einem Investmentfonds schließen sich mehrere Anleger zusammen. Sie investieren ihr Kapital in ein Investment, das aus Anleihen, Aktien oder Immobilien besteht. Wichtig ist hierbei die Unterscheidung von offenen und geschlossenen Investmentfonds.

Wer in einen offenen Investmentfonds investiert, entscheidet sich für eine kurzfristige Geldanlage. Der Anteil an dem Fonds kann jederzeit zu dem Rücknahmepreis wieder verkauft werden. Mit einer hohen Rendite darf hierbei allerdings nicht gerechnet werden. Bei einem geschlossenen Investmentfonds verhält es sich umgekehrt. Hier ist die Rendite höher. Dafür muss man für eine längere Zeit auf das eingelegte Geld verzichten.

Immobilien

Die Geldanlage in Immobilien gehört ebenfalls zu den Kapitalanlagen, die sich für den Anleger langfristig lohnen. Hierbei gilt es allerdings, die Vorgänge auf dem lokalen Immobilienmarkt genau im Blick zu haben.

Wer sein Geld in Immobilien investiert, kann die Kapitalanlage doppelt nutzen. Denn sie kann sowohl selbst genutzt als auch fremd vermietet werden. Bei einer Selbstnutzung des Hauses oder der Wohnung entfällt die monatliche Mietzahlung. Wird die Immobilie vermietet, generiert man mit den Mietzahlungen ein zusätzliches Einkommen.

Bei einer Fremdvermietung müssen allerdings die steuerlichen Aspekte bedacht werden. Die Mieteinnahmen zählen zu den steuerpflichtigen Einkünften. Sie dürfen um die Kosten gemindert werden, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Bewirtschaftung der Immobilie im Zusammenhang stehen.

Bei dem Verkauf einer vermieteten Immobilie bildet die Einhaltung der Spekulationsfrist einen wichtigen Faktor. Die Spekulationsfrist beträgt zehn Jahre. Entscheidend für die Ermittlung sind der Tag des Kaufs und der Tag des Verkaufs. Wird die Immobilie innerhalb der Spekulationsfrist veräußert, muss der Veräußerungserlös versteuert werden. Nach dem Ende der Spekulationsfrist kann auch eine fremd vermietete Immobilie steuerfrei verkauft werden. Das Finanzamt orientiert sich an den Daten, die aus den beiden Verträgen hervorgehen.

Was ist bei einer Geldanlage zu beachten?

Abhängig von der Wahl der Kapitalanlage gilt es, sich einige wichtige Punkte vor Augen zu führen. Dies gilt insbesondere bei den Anlageformen, die eine hohe Rendite versprechen und risikobehaftet sind.

Wer sein Geld beispielsweise in Aktien investiert, sollte den Aktienmarkt genau kennen und eine für sich passende Strategie zurechtlegen. Für den Anleger ist es wichtig, dass er regelmäßig die notwendigen Informationen einholt und den Kauf oder den Verkauf seiner Wertpapiere von den Vorgängen auf dem Aktienmarkt abhängig macht.

Der Kauf einer Immobilie kann dem Anleger in doppelter Hinsicht nutzen, weil neben der Selbstnutzung auch eine Fremdvermietung in Betracht kommt. Hierbei darf aber nicht der Aspekt der Finanzierung missachtet werden. Eine Immobilie lässt sich in den wenigsten Fällen aus den eigenen Mitteln finanzieren. Deshalb unterstützen viele Immobilienkäufer ihre Absicht mit der Aufnahme eines Kredits. Mit einem Kredit in die Zukunft investieren lässt sich nur, wenn in dem Kreditvertrag akzeptable Konditionen vereinbart wurden. Dies betrifft insbesondere die Höhe der Zinsen und die Laufzeit der Jahre, in denen der Kredit zurückgezahlt werden soll. Aus diesem Grund ist es für den Anleger sinnvoll, verschiedene Kreditangebote miteinander zu vergleichen und sich für die günstigste Alternative zu entscheiden.