Lauter Knall in Jessen - Mann durch Gasexplosion im Einfamilienhaus verletzt

In der Alten Wittenberger Straße in Jessenmusste die Feuerwehr am Donnerstag mit einem Großaufgebot anrücken. Einsatzkräfte sprechen von einer Verpuffung als Ursache. Ein 87 Jahre alter Mann wurde verletzt.

Jessen/MZ - „Ja, ich habe irgendwas knallen gehört“, sagt eine Anwohnerin aus einem der Mehrfamilienhäuser schräg gegenüber. Da konnte sie nicht ahnen, dass der Knall von einer Gasexplosion in einem der Einfamilienhäuser in der Alten Wittenberger Straße in Jessen herrührte. Dabei hat sich ein 87-jähriger Senior verletzt, der laut Erkenntnissen der Feuerwehr allein in dem Haus lebt. Er ist mit dem SAR-Hubschrauber des Bundeswehrstandortes Holzdorf in eine Klinik gebracht worden.