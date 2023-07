Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den eigenen Garten schöner und gemütlicher zu gestalten. Wer über ausreichend Platz verfügt, kann ihn beispielsweise mit einem Gartenhaus oder einem Gartenpavillon aufwerten. Doch welche Vor- und Nachteile bieten beide Ideen?

Gartenhaus oder Gartenpavillon?

Wer sein Grundstück oder seinen Garten verschönern möchte und zusätzlichen Wohn- oder Stauraum benötigt, liegt mit einem Gartenhaus richtig. Ein Pavillon ist ebenfalls eine Bereicherung, bietet sich für Gartenpartys oder als überdachte Sitzmöglichkeit an. Welche der beiden Varianten sich für die eigenen Zwecke am besten eignet, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sowohl Gartenhäuser als auch Gartenpavillons weisen Vor- und Nachteile auf.

1. Das Gartenhaus

Gartenhäuser kennen die meisten Menschen aus Schrebergärten. Aber auch für den heimischen Garten ist ein Gartenhaus geeignet, wenn ausreichend Stellfläche zur Verfügung steht. Gartenhäuser bieten sich an, um Gartenmöbel oder Gartengeräte sicher aufzubewahren. Größere Modelle lassen sich auch wie kleine Ferienhäuser nutzen. Einige Gartenhäuser verfügen sogar über eine überdachte Terrasse. Damit bieten sie ausreichend Platz, um Sitzmöbel aufzustellen.

Gartenhäuser aus Holz zählen zu den Favoriten vieler Gartenbesitzer. Inzwischen gibt es Gartenhäuser in verschiedenen Ausführungen, ob in klassischer und moderner Form, als Blockhütte, Geräteschuppen, Saunahaus oder Holzgarage. Neben Holz können Gartenhäuser und Geräteschuppen außerdem aus feuerverzinktem Stahlblech, Aluminium oder Kunststoff gefertigt sein.

Wann brauche ich für mein Gartenhaus eine Baugenehmigung?

Wer ein Gartenhaus kauft, sollte beachten, dass er für dieses womöglich eine Baugenehmigung braucht. Dies hängt von den folgenden vier Faktoren ab:

Art und Verwendung: Wird das Häuschen ausschließlich als Geräteschuppen genutzt, ist eine Baugenehmigung in der Regel nicht erforderlich. Ein Gartenhaus, das auch bewohnbar ist und in dem sich zum Beispiel eine Kochgelegenheit oder eine Toilette befindet, ist genehmigungspflichtig.

Wird das Häuschen ausschließlich als Geräteschuppen genutzt, ist eine Baugenehmigung in der Regel nicht erforderlich. Ein Gartenhaus, das auch bewohnbar ist und in dem sich zum Beispiel eine Kochgelegenheit oder eine Toilette befindet, ist genehmigungspflichtig. Höhe und Größe: Gartenhäuser dürfen je nach Bundesland nur eine bestimmte Größe aufweisen, um nicht genehmigungspflichtig zu sein. Gleiches gilt für die Gebäudehöhe.

Gartenhäuser dürfen je nach Bundesland nur eine bestimmte Größe aufweisen, um nicht genehmigungspflichtig zu sein. Gleiches gilt für die Gebäudehöhe. Fundament: Errichtet der Gartenbesitzer das Gartenhaus auf einem festen Fundament, benötigt er eine Baugenehmigung.

Errichtet der Gartenbesitzer das Gartenhaus auf einem festen Fundament, benötigt er eine Baugenehmigung. Standort: Je nachdem, ob das Gartenhäuschen außerhalb oder innerhalb einer bebauten Siedlung stehen soll, gibt es unterschiedliche Vorgaben. Eine Baugenehmigung ist vor allem für Installationen im Außenbereich notwendig.

Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, die Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde zu fragen oder einen kostenlosen Bauvorantrag zu stellen. Denn: Wer ein Gartenhaus ohne entsprechende Baugenehmigung baut, muss mit einem hohen Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen. Die exakte Höhe der Strafe legen die Bundesländer individuell fest.

2. Der Gartenpavillon

Wie Gartenhäuser weisen auch Gartenpavillons zahlreiche Vorteile auf. Sie bieten Schutz vor Regen und Sonne und sind für verschiedene Zwecke einsetzbar.

Mobile Gartenpavillons

Mobile Gartenpavillons oder Partyzelte lassen sich im Vergleich zu Gartenhäusern flexibler einsetzen, überall dort, wo sie gerade gebraucht werden, zum Beispiel für Gartenpartys oder Grillabende mit der Familie. Sie dienen dabei als Schutz vor widrigen Wetterverhältnissen oder als Schutz vor starker Sonneneinstrahlung. Einige Modelle lassen sich mit Seitenteilen ausstatten und bieten damit einen noch besseren Schutz vor Wind und Regen.

Sehr gefragt sind Faltpavillons. Diese sind im Handumdrehen aufgestellt und bei Bedarf schnell wieder abgebaut. Im Vergleich zu fest installierten Gartenpavillons sind mobile Pavillons allerdings nur leicht im Boden befestigt, wodurch das Material bei schlechtem Wetter Schäden davontragen kann.

Fest installierte Gartenpavillons

Neben den mobilen Pavillons gibt es fest installierte Gartenpavillons, die wie ein Gartenhaus an einem festen Platz stehen. Sie sind besonders schwer und robust und können das ganze Jahr über an Ort und Stelle verbleiben. Je nach Modell verfügen die Gartenpavillons über ein wasserfestes Dach aus Holz oder Metall. Zur Auswahl stehen geschlossene und offene Pavillons. Während sich die offenen Modelle als luftige Sitzgelegenheiten in der warmen Jahreszeit anbieten, eignen sich geschlossene Varianten mit oder ohne Fenster auch gut für kältere Tage.

Typisch für fest installierte Gartenpavillons ist ihr besonderer Grundriss. Dieser ist häufig punktsymmetrisch als Quadrat, Vieleck oder Kreis ausgelegt. Die beste Statik weisen dabei vieleckige Pavillons auf.

Dekorative oder zweckmäßige Gartenpavillons – was ist die beste Wahl?

Dient der Gartenpavillon vor allem als Dekoration im eigenen Garten, bieten sich schöne Modelle aus Gusseisen an. Diese sind auch als Rankpavillons bekannt und können entsprechend mit Kletterpflanzen bestückt werden. Die geschwungenen Formen und Linien erzeugen eine romantische Atmosphäre und bieten gleichzeitig Pflanzen wie zum Beispiel Kletterrosen viel Platz zum Wachsen. Aufgrund des robusten und schweren Materials zählen Rankpavillons zu den fest installierten Gartenpavillons.

Soll der Pavillon vorwiegend einen praktischen Zweck erfüllen und als Wetter- oder Sonnenschutz dienen, ist ein Modell aus Gusseisen nicht unbedingt die beste Wahl. Ein solcher Pavillon sollte eine größere Fläche, ein wasserundurchlässiges Dach sowie gegebenenfalls zusätzliche Seitenwände bieten. Aber auch bei diesen Pavillons gibt es Unterschiede. Zur Auswahl stehen Modelle aus Metall, insbesondere aus Aluminium oder Leichtstahl, oder Holz. Wie bereits erwähnt, unterscheidet man zusätzlich zwischen Partyzelten beziehungsweise mobilen Gartenpavillons und fest installierten Varianten, die das ganze Jahr über im Garten stehen.

In kleinen Gärten lässt sich auch mit einem Sonnenschirm ein gemütlicher, schattiger Platz schaffen. Foto: pixabay.com © fietzfotos (CCO Creative Commons)

Fazit: Gartenhäuser und Gartenpavillons haben eigene Vorzüge

Sowohl Gartenhäuser als auch Gartenpavillons sind ein Highlight in jedem Garten und werten ihn optisch auf. Ob für den heimischen Garten ein Gartenhaus oder ein Gartenpavillon besser geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben dem persönlichen Geschmack spielt der verfügbare Platz die größte Rolle. Gartenhäuser lassen sich je nach Größe als Stauraum oder zusätzlicher Wohnraum nutzen. In letzterem Fall ist jedoch oft eine kostenpflichtige Baugenehmigung notwendig, die Gartenbesitzer vorab bei der zuständigen Behörde einholen müssen.

Die Errichtung eines Gartenpavillons erfordert keine Baugenehmigung. Wie Gartenhäuser gibt es auch Pavillons für den Garten in verschiedenen Ausführungen, als Faltpavillons beziehungsweise mobile Gartenpavillons oder fest installierte Modelle. Es stehen sowohl offene als auch geschlossene Pavillons zur Auswahl. Während die offenen für ein gemütliches Zusammensitzen in der warmen Jahreszeit vorgesehen sind, eignen sich geschlossene Gartenpavillons auch, um im Winter gemütliche Stunden darin zu verbringen oder Gartenmöbel und Pflanzen sicher zu überwintern.