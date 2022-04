Woran erkennen Halter eine Unverträglichkeit?

Viele Menschen sind von Allergien betroffen. Die Überempfindlichkeitsreaktionen können gegen die unterschiedlichsten Auslöser bestehen und sich durch ebenso vielfältige Symptome äußern. Aber nicht nur Menschen leiden unter Allergien: Auch unsere Haustiere können auf bestimmte Substanzen, Umwelteinflüsse oder Nahrungsmittel allergisch reagieren. Besonders häufig kommen bei Hunden und Katzen allergische Reaktionen gegen Futtermittelbestandteile vor. Aber woran erkennen Tierhalter eine solche Allergie, und was können sie tun, um das Wohlbefinden ihres Vierbeiners zu steigern?

Was tun, wenn Hund und Katze allergisch gegen ihr Futter sind?

Tierfutter ist im Fachhandel, aber auch in Supermärkten und Drogerien in vielfacher Ausführung erhältlich. Grundsätzlich entsprechen moderne Futtermittel den Ansprüchen der jeweiligen Tierart und können als artgerecht bezeichnet werden, auch wenn es durchaus Qualitätsunterschiede gibt. Nicht immer wird aber jedes Futter von jedem Tier gleichermaßen gut vertragen. Stellen Tierhalter fest, dass es bei ihrem Hund oder ihrer Katze zu Symptomen wie Durchfall, Erbrechen, Gewichtsverlust, struppigem Fell oder allgemeiner Abgeschlagenheit kommt, kann eine Futtermittelallergie vorliegen. Auch Schmerzen nach dem Fressen oder beim Berühren des Bauches können darauf hindeuten. Da in modernem Tierfutter oftmals zahlreiche unterschiedliche Inhaltsstoffe enthalten sind, können Laien nicht ausmachen, gegen welchen Bestandteil konkret eine Allergie besteht. An dieser Stelle kann ein Allergietest für Hunde oder Katzen hilfreich sein, wie er etwa von Vetevo erhältlich ist. Binnen kurzer Zeit kann der professionelle Test Auskunft darüber geben, ob es sich um eine Allergie handelt und wenn ja, welcher Inhaltsstoff genau für die Beschwerden verantwortlich ist.

Ein Besuch beim Tierarzt ist bei einer Allergie unumgänglich

Ganz gleich, ob der Auslöser für die Unverträglichkeit bekannt ist oder nicht: Tierhalter sollten mit ihrem Vierbeiner unbedingt einen Tierarzt aufsuchen, wenn es zu Symptomen wie Erbrechen, Durchfall oder Schmerzen kommt. Der Veterinärmediziner kann zuverlässig feststellen, ob wirklich eine Allergie vorliegt oder ob etwa eine andere Erkrankung für die Beschwerden verantwortlich ist. Besteht eine Unverträglichkeit gegen einen Inhaltsstoff im Futter, kann der Tierarzt zunächst die Symptome mit entsprechenden Medikamenten lindern. Da eine dauerhaft unbehandelte Futtermittelallergie nicht nur sehr unangenehm für das Tier ist, sondern auch zu Entzündungen im Magen-Darm-Bereich führen kann, ist es darüber hinaus wichtig, den Auslöser für die Beschwerden zu ermitteln und in Zukunft zu meiden. Tierärzte sind in der Lage, exakte Allergietests im Labor durchzuführen und genau zu bestimmen, welche Nahrungsmittel für die Symptome verantwortlich sind.

Allergieauslöser meiden: Auf das richtige Futter kommt es an

Ist bekannt, welche Allergie beim Vierbeiner genau vorliegt, muss eine Ernährungsumstellung erfolgen. Hunde sind beispielsweise häufig allergisch gegen Milch oder Eier: Dann muss ein Futter her, das ohne den Auslöser auskommt. Auch Konservierungsstoffe können Unverträglichkeitsreaktionen hervorrufen. Grundsätzlich tun Tierhalter gut daran, möglichst natürliche Produkte ohne Zusatzstoffe zu verfüttern. Der Preis spielt hierbei übrigens nur eine untergeordnete Rolle: Es gibt sowohl hochwertige günstige als auch hochpreisige Produkte, die sich auch für Allergiker eignen. Hilfe beim Ermitteln des richtigen Futters für allergische Hunde und Katzen kann auch der behandelnde Tierarzt leisten. In der Praxis sind auch spezielle Futtermittel für hochallergische Tiere verfügbar, die besonders gut verträglich ausfallen und sich auch bei mehreren Allergien eignen.