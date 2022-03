Fußgänger in Sangerhausen von Auto erfasst und schwer verletzt

Sangerhausen - Ein Fußgänger ist am Montag gegen 17.55 Uhr an der Kreuzung der Riestedter Straße mit dem Brandrain in Sangerhausen von einem Auto erfasst worden. Der Mann erlitt dabei Polizeiangaben zufolge schwere, aber zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Erfurt geflogen. Der Autofahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus nach Eisleben. Zur Unfallzeit soll die Ampelanlage, die sonst den Verkehr an der stark befahrenen Kreuzung regelt, abgeschaltet gewesen sein.