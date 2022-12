Das WM-Aus der deutschen Mannschaft und wie es weitergehen könnte

Zum zweiten Mal in Folge scheidet die deutsche Nationalmannschaft bei einer Fußballweltmeisterschaft in der Gruppenphase aus. Gründe für das erneute Versagen gibt es viele. Dementsprechend müssen Konsequenzen gezogen werden. Einen ersten Schritt ging Oliver Bierhoff, der jetzt seinen Posten als Geschäftsführer der deutschen Nationalmannschaft beim DFB aufgab.

Wie konnte es so weit kommen?

Zugegeben, die Vorzeichen für die WM 2022 standen nicht gut. Mit den Kontroversen rund um das Gastgeberland und dem Verbot der One-Love-Binde durch die FIFA lastete ein noch größerer Druck auf der Mannschaft als sonst. Dann lief auch noch das Eröffnungsspiel richtig schlecht, sodass es noch schwieriger schien, ins Achtelfinale zu gelangen. Gegen Costa Rica legte Deutschland dann zwar einen Sieg hin, doch reichen sollte dieser nicht mehr. Wer noch immer nicht genug von der WM 2022 hat, kann aber die anderen Spiele bei MagentaTV verfolgen und mit einer anderen Nation mitfiebern.

Schlechte Ausgangsbedingungen: Der umstrittene Gastgeber

Die Mannschaft kann natürlich nichts für die Entscheidung der FIFA, das Turnier in Katar stattfinden zu lassen. Dennoch bekamen die Spieler die Diskussionen in den Medien mit. Anzunehmen ist, dass auch im Team darüber gesprochen wurde. Das Drama im Hintergrund sorgte nicht unbedingt dafür, dass alle Spieler nur mit Vorfreude nach Katar reisten. Hinzu kam, dass schon allein aufgrund des untypischen Zeitpunkts in Deutschland wenig Fußballfieber aufkam. Üblicherweise findet die WM im Sommer statt. In diesem Jahr wurde sie aber in den Herbst verlegt. Doch Ende November sind viele Deutsche schon mit Besuchen auf dem Weihnachtsmarkt beschäftigt, anstatt sich in Kneipen und beim Public Viewing herumzutreiben. So stand die WM 2022 von Anfang an unter einem schlechten Stern. Denn die deutsche Mannschaft ist normalerweise einen starken Rückhalt von ihren Fans gewöhnt.

Der Stress mit der One-Love-Binde

Mit der One-Love-Binde wollte die deutsche Nationalmannschaft genauso wie viele andere Nationen ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Letztendlich wurde ihnen das Tragen durch die FIFA verboten. Daran waren die Spieler nicht schuld, aber es erhöhte den Druck von außen noch einmal. Während es bei anderen Weltmeisterschaften darum ging, dass sie möglichst weit im Turnier kamen, wurde bei dieser weitaus mehr von ihnen verlangt. Doch die Forderung vieler Fans, die One-Love-Binde dennoch zu tragen, konnten die Spieler nicht erfüllen. In solch einer Situation einen kühlen Kopf zu bewahren, kann schwer sein. Mit Sicherheit sind die Querelen rund um dieses Thema nicht der alleinige Grund für das Ausscheiden, aber sie sind ein weiterer Faktor, der dazu beigetragen haben könnte.

Das missglückte erste Gruppenspiel

Der deutsche Auftakt bei der WM war alles andere als gut gelungen. So startete die Mannschaft mit einer Niederlage gegen Japan ins Turnier. 1:2 stand es am Schluss. Viele Ursachen haben zu diesem Ergebnis geführt. Zum Beispiel wurden zu wenige Chancen verwandelt. Zugleich versagte die Abwehr, und zwar vor allem im letzten Teil des Spiels.

Nur ein Unentschieden im zweiten Spiel

Das zweite Gruppenspiel brachte nicht die erhoffte Erleichterung, sondern mehr Unsicherheit, auch wenn jetzt wieder ein wenig Hoffnung da war. Zwar gelang Deutschland nach dem Rückstand ein Ausgleichstreffer, aber für den Sieg reichte es nicht. Spanien und Deutschland gingen unentschieden auseinander. Damit stand fest: Um weiterzukommen, musste das nächste Gruppenspiel gewonnen werden. Somit lastete eine noch höhere Erwartungshaltung auf den Spielern.

Ein ungenügender Sieg gegen Costa Rica

Mit dem dritten Spiel war es dann vorbei. Deutschland konnte Costa Rica 4:2 schlagen. Aufgrund der Konstellation in der Gruppe reichten die vier Punkte aber nicht zum Weiterkommen. Somit musste die Mannschaft ihre Zelte abbrechen und den Traum von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zurücklassen.

Personelle Konsequenzen beim DFB

Mit dem Ausscheiden aus der WM ist klar, es muss sich etwas ändern! Kürzlich wurde bekannt, dass die ersten Umstürze schon in die Wege geleitet worden sind. So wurde der Vertrag mit Oliver Bierhoff vorzeitig aufgelöst. Damit will er eigenen Angaben zufolge, den Weg für Neues frei machen. Er war bis dato als Geschäftsführer der deutschen Nationalmannschaft tätig. Bisher ist noch unklar, wer seinen Posten besetzen wird.

Wie es mit dem Bundestrainer Hansi Flick weitergehen wird, steht noch in den Sternen. Bisher hat er seinen Job noch nicht verloren. Das letzte Wort ist hier aber sicher noch nicht gesprochen und es bleibt abzuwarten, wie sich der DFB entscheiden wird.

Auch die Spieler müssen nach diesem Desaster noch einmal ordentlich unter die Lupe genommen werden. Denn die deutsche Mannschaft hat einige Baustellen, die auch bei diesem Turnier wieder deutlich wurden. Besonders fatal sind die oft nur mittelmäßigen und manchmal sogar richtig schlechten Verteidiger. Doch auch im Angriff hapert es, sodass es wahrscheinlich einiger Neuerungen bedarf.

Eine neue WM kommt bestimmt

Das Schöne an der WM ist, dass sie alle vier Jahre stattfindet. Sofern Deutschland sich erneut qualifiziert, hat es im Jahr 2026 wieder die Chance, Weltmeister zu werden. Fußballfans sollten also mit Zuversicht in die Zukunft blicken und darauf hoffen, dass der DFB die notwendigen Maßnahmen für Veränderungen ergreifen wird.