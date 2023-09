Für Fußballfans ist die Champions League eines der spannendsten Turniere überhaupt. Änderungen aller Art werden mit äußerster Skepsis betrachtet. Im Fokus des Interesses steht nicht nur der Fußball selbst. Viele Fans des Sports entscheiden sich für einen zusätzlichen Nervenkitzel mit Champions League Wetten und setzen im Vorfeld schon auf ihre Favoriten. Wie viele dieser ambitionierten Wettfans hätten wohl darauf gesetzt, dass die Champions League erneut ins Stadion des HSV zurückkehrt? Darüber gibt es keine Zahlen, allerdings hat es gute Gründe, warum Donezk in einem fremden Stadion spielen wird.

Spielen in der Heimat für Donezk zu riskant – die UEFA hilft weiter

Mit Schachtar Donezk ist ein echtes Top-Team der Ukraine Teil der Champions League. Normalerweise bestreiten die Teams ihre Heimspiele vor Ort im eigenen Stadion, für Donezk ist das aber nicht möglich. In der Ukraine tobt noch immer der russische Angriffskrieg, die Sicherheit für Spieler und Zuschauer kann nicht gewährleistet werden. Für die neue Saison wurde daher festgelegt, dass die Heimspiele von Donezk im Stadion des Hamburger SV (Hamburger Volksparkstadion) ausgetragen werden.

Neu ist das Spiel im fremden Stadion für Donezk nicht. Im letzten Jahr wurden die Heimspiele im Stadion Warschau durchgeführt, dort stellte man der Mannschaft die Ressourcen zur Verfügung. Ob und wann die Stadien in der Ukraine und insbesondere in Donezk wieder verfügbar sind, kann derzeit nicht abgesehen werden.

Das Top-Team aus der Ukraine – keine leichten Voraussetzungen für den Sport

Im Mai gelang es dem Team aus dem Donbass, die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Unter der Führung von Igor Jovicevic wurde in spannenden Spielen der Weg zum Sieg geebnet. Das letzte Spiel fand in Lwiw statt. Mit einem 3:0 Sieg konnte sich Donezk letztlich gegen den starken SK Dnipro-1 durchsetzen und damit gleichzeitig die Qualifizierung für die Champions League sicherstellen. Für das Team aus der Ukraine ist es nichts neues, dass sie ihr Heimstadion verlassen mussten.

Schon seit 2014 ist die Donbass Arena für Heimspiele nicht mehr freigegeben, denn der Krieg tobt hier nicht erst seit der russischen Invasion. 2009 war das Stadion eröffnet worden, 2012 wurden verschiedene EM-Spiele in der umgebauten Arena durchgeführt. Im Jahr 2014 dann der Schock, das Stadion wurde durch den Krieg beschädigt und galt damit als nicht mehr sicher genug. In der ersten Saison nach dem Angriff auf das Stadion trug Donezk seine Heimspiele in Lwiw aus, doch spätestens seit dem russischen Angriffskrieg sind auch hier Schwierigkeiten zu erwarten.

Als die Ligaspiele im August 2022 begannen, war das Gefühl im Stadion ein anderes. Um die Sicherheit zu gewährleisten, durften keine Zuschauer auf den Rängen Platz nehmen. Gesang, Pfiffe und Jubel fielen also aus, ein schweres Los für die ohnehin gebeutelten und vom Krieg beeinflussten Teams. Jederzeit bestand die Gefahr, dass ein Spiel wegen Luftalarms unterbrochen wurde und die Spieler sich in Schutzkeller begeben mussten. Es galt die Regel, dass bei nicht mehr möglicher Fortsetzung der Spielstand während des Alarms als Endstand für die Partie gelten solle. Zumindest die Champions League können die Donezker jetzt aber in Ruhe spielen, im Stadion des HSV!

Verkauf der Tickets ein Erfolg – Donezk zieht das Publikum in seinen Bann

Frohe Nachrichten gibt es zumindest vom Ticketverkauf, denn innerhalb weniger Tage gelang es 10.000 Ticketpakete für das Volksparkstadion zu verkaufen. Der Hamburger SV soll am Erlös beteiligt werden, eine Win-Win-Situation für beide Teams. Es ist die Begeisterung für die Champions League selbst, aber auch der Respekt vor einem Team, das während eines Angriffskrieges im eigenen Land Bestleistungen abruft.

Insgesamt stehen 51.500 Karten für die drei Heimspiele zur Verfügung. Im August 2023 sind 20 % bereits ausverkauft, besonders begehrt sind die Sitzplätze auf der Nordtribüne. Vorrang hatten beim Verkaufsbeginn die Mitglieder des Hamburger SV und schließlich auch jene, die in Besitz einer Dauerkarte sind. Erst danach wird der restliche Kontingent in den freien Verkauf gehen.

Hier mischen sich Sport und Solidarität auf wundersame Weise zusammen. Denn auch wenn bislang völlig unklar ist, gegen wen Donezk letztlich spielen wird, ist ein ausverkauftes Stadion zu erwarten. Die ukrainische Flagge ist in der schwierigen heutigen Lage nicht nur ein Symbol des Fußballs, sondern insbesondere ein Zeichen der Solidarität mit dem Land, das dem Schrecken des Krieges noch immer nicht entfliehen konnte.

Ein Dank geht an den Hamburger SV – Warschau konnte das Stadion nicht zur Verfügung stellen

Sowohl die letzte Champions League als auch die Europa League trugen die Donezker in der letzten Saison in Warschau im Army Stadion aus. Da es hier zu terminlichen Überschneidungen kam, war eine erneute Inanspruchnahme für die kommende Champions League nicht möglich. Da war das Angebot des HSV eine gern gesehene Geste und die Entscheidung auf das Hamburger Stadion wurde schnell unter Dach und Fach gebracht. Die Mannschaft aus Donezk ist überzeugt, dass sie im beliebten Volksparkstadion auf hohem Niveau Fußball spielen können. Dank der Sportbegeisterung der Hamburger ist nicht mit leeren Rängen zu rechnen. Selbst wenn der HSV nicht selbst antritt, zieht es die Menschen auf die Tribüne, um hochkarätigen Fußball zu genießen.

Tatsächlich wird auch mit einem Ansturm von ukrainischen Fans gerechnet, da viele von ihnen zurzeit in Deutschland und weiteren Ländern Europas leben. Das Team aus Donezk freut sich aber auch auf die einheimischen Besucher aus Hamburg. Ob Fans des HSV oder schlicht nur fußballinteressierte Menschen – wer bei der Champions League zuschauen möchte, darf sich auf drei brillante Heimspiele freuen. Es ist noch unklar, wer den mutigen Männern aus der Ukraine auf dem Rasen gegenüber stehen wird. Zu rechnen ist allerdings mit aufregenden Begegnungen mit Mannschaften wie dem FC Bayern München, Manchester City, Real Madrid oder auch dem FC Barcelona.

Fazit: Schnelle Entscheidung von HSV und UEFA – tolle Fußballabende warten in Hamburg

Mit der unkomplizierten Entscheidung des HSV und der UEFA wird der Fußball nach Hamburg geholt. In den Monaten September bis Dezember finden die Gruppenspiele statt, die mit Spannung erwartet werden. Auch für den HSV lohnt sich die Gastfreundlichkeit, denn eine Umsatzbeteiligung ist ihnen sicher. So sollen die Hanseaten nicht nur das Stadion zur Verfügung stellen, sondern auch die organisatorischen Aufgaben übernehmen. Dank der hohen Expertise des HSV wird sich Schachtar Donezk hier auf ein stimmungsvolles Spiel auf hohem Niveau freuen dürfen.