Früherer Chefarzt und Dessauer Ehrenbürger ist nun Ritters des Askanischen Hausordens

Dessau/MZ - Dem ehemaligen Chefarzt der Hautklinik des Städtischen Klinikums Dessau und Ehrenbürger der Stadt Dessau-Roßlau, Prof. Dr. Hans-Dieter Göring, ist jetzt für seine wissenschaftlichen Leistungen und sein ärztliches Wirken der Rang eines Ritters des Askanischen Hausordens „Albrecht der Bär“ verliehen worden. Der Ritterschlag erfolgte unter anderem für die Untersuchungen der verstorbenen Mitglieder der anhaltischen Herzogsfamilie (Askanier). Die Auszeichnung erhielt Göring aus den Händen von Prinz Eduard Herzog von Anhalt, teilte das Städtische Klinikum Dessau nun mit.

Der Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrecht der Bär wurde am 18. November 1836, dem 666. Todestag Albrechts des Bären, durch die drei Herzöge Heinrich von Anhalt-Köthen, Leopold IV. von Anhalt-Dessau und Alexander Carl von Anhalt-Bernburg als gemeinsamer Hausorden gestiftet.

Die Aufgabe des Ordens besteht in der Bewahrung und Vermittlung der Werte des christlichen Abendlandes, in der Treue und Unterstützung des Herzoglichen Hauses, in caritativer Arbeit, sowie in der kulturellen und gesellschaftlichen Aufbauarbeit des Landes.

Göring übernahm 1986 die Hautklinik des Bezirkskrankenhauses, dem Vorgänger des Städtischen Klinikums und profilierte sie zu einer der bekanntesten und modernsten Hautkliniken Deutschlands. Unter seiner Leitung wurden die Dermatochirurgie, Dermatohistologie, Andrologie, UV-Therapie und Allergologie an der Hautklinik Dessau eingeführt und die Immunologie und Mykologie am Klinikum fachübergreifend etabliert.

Heute ist der Mediziner Göring Ehrenvorsitzender des Tumorzentrums

Er gründete nicht nur das Immunologische Zentrum, sondern war auch Initiator des Tumorzentrums Anhalt, dessen Vorsitzender er bis zum seinem 70. Geburtstag war. Trotz seiner eigenen, mehrfachen Krebserkrankung setzte er sich für diese ehrenamtliche Arbeit leidenschaftlich ein. Heute ist der Mediziner Göring Ehrenvorsitzender des Tumorzentrums.