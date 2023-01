10 Aktivitäten, die in Gesellschaft mehr Spaß machen

Glücklicherweise besteht die Freizeit heute nicht mehr nur aus Schlafen, Fernsehen und Bücher lesen. Niemand muss sich Zuhause einigeln. Stattdessen lohnt es sich, auch mal unter Leute zu kommen. Es gibt dutzende Aktivitäten, die gemeinsam mit Freunden, Bekannten oder Kollegen großes Vergnügen bereiten. Wir zeigen, welche in der Gruppe ganz besonders Spaß machen.

1. Ballspiele

Im Sommer gibt es kaum etwas Schöneres, als draußen in der Natur zu sein. Da machen sportliche Aktivitäten mit Freunden doppelt Spaß. Dazu gehören auch Ballspieler aller Art, die man natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam im Team spielt. Die Auswahl ist riesig und reicht von Fußball über Basketball bis Volleyball. Wer nur zu zweit spielen kann oder möchte, findet beispielsweise im Tischtennis oder Federball gute Alternativen.

2. Museumsbesuch

Kulturbegeisterte lieben es, besonders in fremden Städten neue Museen zu erkunden. Doch auch in der eigenen City kann ein Museumsbesuch trotzdem reizvoll sein. Noch schöner ist es allerdings, gemeinsam mit Freunden hinzugehen. So bietet sich gleich im Anschluss Gelegenheit, um die Eindrücke in chilliger Atmosphäre miteinander auszutauschen.

3. Kinobesuch

Wir alle kennen sie: Die Personen, die alleine im Kino sitzen und schräg angeguckt werden. Denn klar, wenn es eine Freizeitaktivität gibt, die fast immer gemeinsam gemacht wird, dann ist es der Kinobesuch. Ganz egal, ob Actionthriller oder Komödie: Es gibt kaum etwas Schöneres, als sich zusammen einen Film anzuschauen und gemeinsam mitzufiebern.

4. Gemeinsam am Lagerfeuer sitzen

DER Inbegriff von Gemütlichkeit ist das Lagerfeuer. Vor allem im Sommer macht es großen Spaß, gemeinsam ums Feuer zu sitzen. Fehlen nur noch ein Kasten Bier sowie die besten Lagerfeuer-Geschichten.

5. Picknick mit Gesellschaftsspielen

Auch eine gute Idee an einem heißen Sommertag: Sich etwas zu essen und zu trinken sowie eine Picknickdecke zu schnappen und ab in den Park zu gehen. Unter freiem Himmel bietet sich eine tolle Atmosphäre, um endlich die ungenutzten Gesellschaftsspiele aus dem Schrank zu holen und diese gemeinsam auszuprobieren. Es obliegt dem eigenen Geschmack, ob das lieber Monopoly, Activity oder Twister ist. Wer nicht viel mitschleppen möchte und Strategie mag, könnte Pen & Paper, also Rollenspiele, ausprobieren.

6. Weinprobe auf dem Balkon

Genuss pur: Zu fast jeder Jahreszeit ist ein lauschiger Abend auf dem heimischen Balkon genau das richtige. Hier ergeben sich beim gemütlichen Shisharauchen mit Modellen aus dem Paradise-Shisha.de Online Shop oft die besten Gespräche. Um den Geschmackssinn anzuregen, lässt sich zudem ein guter Wein verkosten. Die anschließende, kulinarische Bewertung darf natürlich nicht fehlen.

7. Im Club die Nacht durchtanzen

Fürs Feiern ist man nie zu alt! Auch mit fortgeschrittenem Alter macht es viel Spaß, gemeinsam mit Freunden richtig abzufeiern. Ob in größeren Gruppen oder zu zweit mit dem Partner: Manchmal kann es sehr befreiend sein, bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen und anschließend noch fett einen Döner oder Burger zu verdrücken. Na dann guten Hunger!

8. Zoo-, Kirmes oder Freizeitparkbesuch

Tierliebhaber kommen an gemeinsamen Zoobesuchen nicht vorbei. Oftmals lässt sich der Besuch mit einem anschließenden Spaziergang verbinden. In Zoos, in denen es ein Restaurant gibt, besteht zudem die Möglichkeit, gemeinsam essen zu gehen. Mindestens genauso spaßig ist ein Tag im Erlebnispark oder auf der Kirmes. Gemeinsam Achterbahn fahren oder doch lieber nochmal beim Autoscooter in Kindheitserinnerungen schwelgen?

9. Wandern oder Radtour

Wie gesundheitsreport.com erklärt, ist regelmäßiger Sport in vielfacher Hinsicht wichtig. Ein aktiver Lebensstil fördert die Gesundheit, verbessert den Schlaf und auch das mentale Wohlbefinden. In Gesellschaft kann er zudem die soziale Kompetenz stärken. Zwei Sportarten, die äußerst beliebte Gruppenaktivitäten sind und in Gesellschaft mehr Spaß bereiten, sind Wandern sowie Radfahren. Einerseits gibt es die Möglichkeit, sich zu unterhalten. Andererseits kann die Gruppe zudem einen sportlichen Anreiz bieten, wenn die Mitglieder sich gegenseitig anspornen. Auch für den Notfall kann es durchaus vorteilhaft sein, mindestens eine andere Person mitzunehmen. Das gilt ganz besonders für Touren, die in abgelegene Gegenden führen oder mehrere Stunden dauern. Alle, die sich in der Dunkelheit nicht fürchten, sollten gemeinsam mit Freunden Nachtwanderungen ausprobieren.

10. Sprach- oder Kochkurs besuchen

Warum nicht die gemeinsame Zeit nutzen, um etwas zu lernen? Freunde spornen sich gegenseitig an und finden gemeinsam oftmals mehr Antrieb, um einem neuen Hobby nachzugehen. Sehr beliebt sind beispielsweise Sprach- oder Kochkurse. Diese machen nicht nur Spaß, sondern bringen einen nachhaltigen Mehrwert: Etwa Wissen, um sich gesünder zu ernähren oder um sich beispielsweise im nächsten Urlaub in der dortigen Landessprache zu verständigen.