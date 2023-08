Bitterfeld/MZ - Es wird das größte Musikspektakel der Region am bevorstehenden Wochenende: das Goitzsche Festival am Bitterfelder Stadthafen. Organisiert von der Band Goitzsche Front werden zahlreiche Fans aus nah und fern an zwei Abenden zehn Bands erleben. Im vergangenen Jahr kamen 2.200 Besucher. Doch viele junge Bitterfeld-Wolfener konnten das Musikspektakel nur außerhalb des Zaunes miterleben. Das soll sich in diesem Jahr ändern.

Ausweis nicht vergessen

Mit der MZ kommen alle interessierten Bitterfeld-Wolfener unter 18 Jahren kostenlos zum Goitzsche Festival. In Abstimmung mit der Band reicht dafür das Vorzeigen des Personalausweises an der Abendkasse. Dabei muss erkennbar sein, dass man in der Stadt wohnt und U18 ist. So können viele einheimische junge Leute auf dem Festivalgelände mitfeiern und nicht nur die Bitterfelder Jungs von Goitzsche Front, sondern auch Bands wie King Kong Deo Roller und JBL am Freitag oder Eizbrand und Local Bastards am Samstag hautnah erleben.

„Wir freuen uns, dass durch diese Aktion auch Jugendliche ohne großes Taschengeld die Chance haben, bei solch einem Event in ihrer Stadt live dabei zu sein“, sagt der Manager von Goitzsche Front, Steven Dornbusch. „So wird was Gutes für die Jugend getan.“ Er verspricht: „Das wird eine große Musikparty am Freitag- und Samstagabend.“

Schlagzeuger spielt zuvor in Chemnitz

Natürlich spielen auch die Lokalmatadore von Goitzsche Front selber bei ihrem Festival. Sänger Pascal „Bocki“ Bock, Gitarrist Maxi Beuster und Bassist Christian „Ulze“ Schulze werden nach dem Abgang von Schlagzeuger Tom Neubauer beim Auftritt am Samstag ab 21.20 Uhr von René Wähler an den Drums unterstützt. Der hat an dem Tag volles Programm. „Denn um 19 Uhr sitzt er am Schlagzeug beim Auftritt von Iris Mareike Steen in Chemnitz“, sagt Dornbusch. Die Darstellerin aus der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist Sängerin und tritt als Vorprogramm von Matthias Reim auf. Wähler fährt danach direkt zum Stadthafen – dank Chauffeur kann er sich dabei schon mental auf die Goitzsche-Front-Songs einstellen.