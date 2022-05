Formel 1 2022 - Das hat sich geändert

Die neue Saison in der Formel hat begonnen und wieder strömen die Fans zu den Strecken. Gleichzeitig gibt es ein paar bemerkenswerte Änderungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Hier in diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die neuen Voraussetzungen und die Chancen der bekannten Fahrer.

Neue Regeln im Jahr 2022

Die Formel 1 ist dafür bekannt, dass sie ihr Reglement in hoher Frequenz an die Zeichen der Zeit anpasst. Auch in diesem Jahr wurden wieder ein paar Anpassungen umgesetzt, die einen erheblichen Effekt auf die Rennen haben können. Die technischen Neuerungen machen es möglich, komplett überarbeitete Autos an den Start zu bringen. Dabei staunten Experten vor allem über die Ansage, dass Bodeneffekte eingesetzt werden dürfen. Diese Maßnahme war zuletzt vor mehr als 40 Jahren erlaubt gewesen.



Auch im Hinblick auf den Windkanal gibt es wieder erhebliche Unterschiede. Abhängig von den Erfolgen, die ein Team in der letzten Saison erzielen konnte, verändert sich die Entwicklungszeit, die den Verantwortlichen zur Verfügung steht. Auch bei Windkanal und CFD-Simulationen ist eine solche Zuweisung geplant. Das maximale Budget, das den Teams zur Verfügung steht, ist wiederum gesunken.

23 Rennen für die Fans

Insgesamt bietet sich in dieser Saison gleich 23 Mal die Möglichkeit, mit der Formel 1 in Kontakt zu kommen. Zum ersten Mal wurde die Eröffnung auf dem Miami Street Circuit gefeiert. Auch das australische Melbourne ist wieder mit am Start, wurde allerdings nicht für den traditionellen Auftakt berücksichtigt.



Zwar gibt es in diesem Jahr noch immer keine Rennen der Formel 1 in Deutschland. Doch die deutschen Fans haben dennoch die Möglichkeit, an den Rand der Strecke zu kommen und dies mit einer kleinen Reise zu verbinden. Im Juli wird das Rennwochenende im französischen El Castellet stattfinden. Fans können sich ihren ganz persönlichen Zugang dazu sichern und die Nächte in Marseille verbringen. Infos und Tickets sind zum Beispiel hier auf dieser Seite zu finden.

Sprintrennen im Fokus

Schon in der letzten Saison kamen die Fans in Kontakt mit der neuen Variante der Sprintrennen. Zuletzt war es an drei Renntagen vorgesehen, ein Sprintrennen zu absolvieren. Nach dem Erfolg in der letzten Saison wollen die Verantwortlichen weiter auf diesem Pfad wandeln. In den nächsten Monaten sind aus dem Grund insgesamt sechs Sprintrennen angesetzt.



Hierbei handelt es sich im Grunde genommen nur um eine verkürzte Variante der klassischen Rennen. Die deutlich niedrigere Distanz, die die Fahrer zurücklegen müssen, wirkt sich auch auf die Dauer des Rennens aus. Kleine Entscheidungen, die während dieser Zeit von Fahrer und Team getroffen werden, können aus dem Grund einen erheblichen Einfluss auf die spätere Platzierung auf dem Podium haben. Auch deshalb werden diese verkürzten Rennen in der Regel mit großem Interesse verfolgt.

Wer macht das Rennen?

Am Ende des Tages lohnt sich auch ein Blick auf die Favoriten dieser Saison. Max Verstappen ist es im letzten Jahr gelungen, die Dominanz von Lewis Hamilton zu brechen. Auch in diesem Jahr erwarten Experten in Anbetracht des neuen Reglements ein interessantes Rennen an der Spitze der Rennklasse.