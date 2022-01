Fleischfachverkäufer*in gesucht!

Starten Sie sicher in die Zukunft.

Wir, die Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur GmbH, mit Hauptsitz in Lutherstadt Wittenberg Ortsteil Reinsdorf, suchen im Raum Dessau

eine/n Fleischfachverkäufer*in,

in Vollzeit (Teilzeit nach Absprache möglich)!

Gern auch Quereinsteiger.

Ihre Aufgaben:

• ansprechende Präsentation unserer Waren

• kompetente Beratung, Verkauf und Bedienung unserer Kunden

• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Hygienevorschriften

• Arbeitsort ist im Raum Wittenberg oder Raum Dessau

Anforderungen:

• abgeschlossene Berufsausbildung oder Berufserfahrung im Verkauf, Gastronomie oder Hotellerie wünschenswert (aber auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen!)

• Freude am Verkauf

• freundliches und gepflegtes Auftreten

• stark ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung

Unser Angebot:

• Arbeiten in angenehmen Betriebsklima

• Mitarbeiterrabatt

• Unbefristeter und sicherer Arbeitsplatz in einem Familienunternehmen

• Arbeiten in Vollzeit bzw. Teilzeit ist nach Absprache möglich

Weiterhin suchen wir noch aufgeschlossene Azubis für die Ausbildung zum/zur: Fleischfachverkäufer*in, Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w), Fleischer*in und Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Anschrift für die Bewerbung

Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur GmbH

z.H. Pierre Kaaden

Strandbadstr. 60

06889 Luth. Wittenberg

oder per Mail an Bewerbung@reinsdorfer-wurst.de

Und jetzt noch ein paar Infos zu Ihrem neuen Arbeitgeber:

Die Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur wurde 1960 in Reinsdorf gegründet und befindet sich noch immer am gleichen Standort. 1992 übernahm Siegfried Kaaden den Betrieb im Rahmen eines Management-Buy-outs. Heute führen seine beiden Söhne, Pierre Kaaden und Oliver Kaaden, das Unternehmen.

Die Manufaktur stellt nicht nur Fleisch- und Wurstwaren her, sondern unterhält auch ein Netz von 16 Verkaufsfilialen.

Arbeiten bei Reinsdorfer Foto: Reinsdorfer

Seit der Gründung produziert die Firma ausschließlich Waren mit Rohstoffen aus der Umgebung. Markenzeichen sind würzige Produkte, die dem traditionellen Geschmack der Region entsprechen. Eine der Spezialitäten ist hausschlachtene Wurst mit frischem Fleisch und wenigen Zusatzstoffen.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 190 Mitarbeiter und bildet gegenwärtig 16 Lehrlinge aus.