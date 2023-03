Offene Rechnungen, ein neues Haushaltsgerät oder die Kosten für eine wichtige Autoreparatur. In vielen Haushalten besteht heutzutage kurzfristig Finanzbedarf. Oftmals sind schon wenige Hundert Euro ausreichend. Die Lösung für diese kurzfristigen finanziellen Probleme ist ein sogenannter Minikredit. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, handelt es sich bei dieser Kreditform um kleine Geldbeträge. So funktioniert die Aufnahme eines Minikredits und diese Punkte sollten beachtet werden.

Was ist eigentlich ein Minikredit?

Bei einem Minikredit handelt es sich um einen normalen Kredit. Die Besonderheit an diesem Kredit sind niedrige Kreditsummen von 100 bis maximal 3.000 Euro. Auch die besonders kurzen Laufzeiten von 7, 14 oder 30 Tagen sind ein eindeutiges Merkmal dieser speziellen Kreditform. Der Ausgleich des Minikredits erfolgt nach der vorab vereinbarten Laufzeit in der Regel mit der Bezahlung in einer Rate. Nur ganz wenige Kreditgeber bieten den Kreditnehmern bei einem Minikredit mehrere Raten und eine längere Laufzeit an. Da der Minikredit sofort ausgezahlt wird, steht dem Kreditnehmer die beantragte Summe im Normalfall noch am gleichen Tag zur Verfügung.

Wann ist der Minikredit die richtige Wahl?

Nicht jeder Kontoinhaber verfügt bei seiner Bank über einen Kreditrahmen, der auf dem Girokonto eingerichtet ist. Dies kann zum Beispiel an negativen Einträgen in der Schufa-Auskunft liegen. Ist ein Dispositionskredit eingerichtet, fallen für eine Überziehung oftmals horrende Kosten an, die quartalsweise abgerechnet werden. Genau für diese Fälle ist der Minikredit von einem der vielen Anbieter geeignet. Die Höhe der Kreditsumme ist überschaubar und die Kosten für die Rückzahlung liegen durch die sehr kurze Laufzeit im Rahmen.

Welche Kosten fallen für einen Minikredit an?

Wie bei jeder Kreditform gibt auch bei einem Minikredit der effektive Jahreszins nahezu genaue Auskunft über die anfallenden Kosten. Die Zinshöhe bewegt sich bei den bekanntesten Anbietern zwischen 7,95 und 13,9 Prozent. Die Zinsen haben dadurch ein ähnliches Niveau wie die Dispositionskredite der Banken. Da nur kleinere Kreditbeträge nach einer sehr kurzen Laufzeit zurückgezahlt werden müssen, sind Minikredite eine Alternative zum Dispokredit. Wer 100 Euro für 30 Tage zu einem effektiven Jahreszins von 12 Prozent aufnimmt, zahlt gerade mal 1 Euro Zinsen.

Wie wird der Minikredit beantragt?

Bei den Minikrediten handelt es sich bei allen Anbietern um reine Online-Kredite. Dies bedeutet, dass der Antrag direkt am Computer oder auf dem Smartphone ausgefüllt wird. Vorteilhaft ist, dass der aufwendige Papierkram beim Beantragen entfällt und die Kreditentscheidung normalerweise sofort getroffen wird. Zum Beantragen und zur Legitimation reicht bei fast allen Kreditgebern der Personalausweis oder ein Reisepass mit einer Meldebestätigung. Bis zum Kreditabschluss vergehen normalerweise nur wenige Minuten. Der Kreditnehmer legitimiert sich beim Video-Ident-Verfahren und die Unterschrift unter dem Kreditvertrag wird mit einer Online-Signatur geleistet. Wurde der Kredit genehmigt, erfolgt die Auszahlung der Kreditsumme umgehend.

Welche Voraussetzungen müssen beim Minikredit erfüllt werden?

Bei einem Minikredit handelt es sich von der Form her um einen ganz normalen Ratenkredit. Der Antragsteller muss daher volljährig sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Ein Bankkonto bei einer deutschen Bank wird ebenfalls benötigt. Der Kreditgeber führt bei einem Minikredit eine Bonitätsprüfung durch. Auch wenn es sich um eine kleine Kreditsumme handelt, muss der Antragsteller eine ausreichende Bonität nachweisen können. Ein Kredit ohne Schufa ist von Kreditgebern aus Deutschland übrigens nicht erhältlich. Jede Bank in Deutschland ist zum Einholen einer Schufa-Auskunft verpflichtet.