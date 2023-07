Im Lützener Ortsteil Gerstewitz hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Was die Polizei als Ursache vermutet.

Lützen/MZ - Im Lützener Ortsteil Gerstewitz hat es am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, mussten Bewohner der Obergeschosse von der Feuerwehr über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sei im Erdgeschosses ausgebrochen. Als Ursache wird ein Defekt eines Haushaltsgeräts vermutet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen