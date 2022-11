Namen für den Nachwuchs- bedeutungsvolle und unbeliebte

Mit einer endlos großen und schier unbeschreiblichen Vorfreude auf den Nachwuchs gibt es für werdende Eltern eine scheinbar endlose To-Do-Liste, auf der allerdings ganz oben der Name für das Baby steht. Natürlich gibt es tausende schöner Namen, aber es gibt auch ganz bedeutungsvolle Vornamen, die als Inspiration für die Namensfindung des Nachwuchses dienen können.

Es sind die Namen von spannenden Persönlichkeiten und ganz besonderen Menschen aus den unterschiedlichsten historischen Epochen, die sich durchaus als Namenspate für ein Mädchen oder einen Jungen anbieten.

Immanuel

Der bedeutendste Vertreter der abendländischen Philosophie war Immanuel Kant. Sein Hauptwerk „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) ist eines der einflussreichsten Bücher in der modernen Philosophie.

Coco

Gabrielle „Coco“ Chanel gründete in den 1910er-Jahren das Modeimperium Chanel. Sie war eine international bekannte französische Unternehmerin und einzigartige Modedesignerin. Denn sie galt als Wegbereiterin einer damals nahezu revolutionären Damenmode mit ihrer Kreation des „kleinen Schwarzen“ in den 20er-Jahren. Danach kam 1922 das legendäre Parfüm „Chanel N°5“ auf den Markt, das zu dem meist verkauften Parfüm der Welt gehört. Coco Chanels Vermächtnis ist ihr weltweit tätiges Unternehmen, das auch heute noch zu den bedeutendsten in der Modebranche gehört.

William

Einer der populärsten englischen Schauspieler, Lyriker und Dramatiker ist William Shakespeare. Seine Tragödien und Komödien zählen zu den bedeutsamsten Bühnenstücken der Weltliteratur: „Romeo und Julia“, „Hamlet“, „König Lear“ und „Macbeth“ sowie die Komödien „Ein Sommernachtstraum“ oder „Der Kaufmann von Venedig“.

Marsha

Marsha P. Johnson war eine US-amerikanische Dragqueen und Aktivistin der LGBTQI (Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer und Intersex)-Bewegung. Sie gehörte ab den 1960er-Jahren zu einer der beliebtesten und schillerndsten Figuren der New Yorker Schwulen- und Kunstszene.

Annelies oder Anne

Das deutsch-niederländisch Mädchen Annelies Marie „Anne“ Frank und ihre Familie wanderten in die Niederlande aus, um vor der Verfolgung der Nationalsozialisten zu fliehen. Ihr Versteck war in einem Hinterhaus, in das man nur durch eine Bücherregel-Tür gelangte. Während dieser Zeit schrieb sie täglich in ihr Tagebuch, das auch heute noch als ein historisches Dokument aus Holocaust-Zeit gilt. Sie selbst wurde zur Symbolfigur gegen die Unmenschlichkeit des Völkermordes in der Zeit des Nationalsozialismus.

Marie

Die aus Polen stammende Marie Skłodowska Curie lebte und wirkte in Frankreich. Sie war eine Physikerin und Chemikerin, die 1896, die von Henri Becquerel beobachtete Strahlung von Uranverbindungen untersuchte und diese mit „radioaktiv“ taufte, was uns bis heute begleitet. Sie erhielt 1903 einen anteiligen Nobelpreis für Physik und 1911 den Nobelpreis für Chemie.

Marlene

Marlene Dietrich war eine deutsch-amerikanische Schauspielerin und Sängerin, die als eine Hollywood- und Stilikone Furore machte. Sie war eine der wenigen deutschsprachigen Künstlerinnen, die im 20. Jahrhundert zu internationalem Ruhm gelangte. Berühmte Filme mit ihr: „Im Zeichen des Bösen“ und „Der Blaue Engel“

Marie-Antoinette

Marie-Antoinette von Österreich-Lothringen wurde nach ihrer Heirat (1770) mit dem französischen Thronfolger Ludwig August ab 1774 Königin von Frankreich und Navarra. Marie-Antoinette führt neben ihrem unentschlossenen Gatten eine konservative Politik, mit der sie stets auch die Interessen Österreichs berücksichtigte.

Die Französische Revolution von 1789 besiegelt das Schicksal der Königsfamilie. Sie wurde entmachtet und musste in Paris unter strenger Kontrolle leben. König Ludwig XVI wurde am 21. Januar 1793 und Marie-Antoinette neun Monate später durch die Guillotine hingerichtet.

Leonardo

Leonardo da Vinci war italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph. Außerdem zählt er zu den berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten. Da Vinci ist für seine Werke weltberühmt: Besonders für die „Mona Lisa“, für seine anatomischen Zeichnungen und seine Proportionsstudie „Der vitruvianische Mensch”.

Martin

Martin Luther King war ein amerikanischer Baptistenpfarrer und Bürgerrechtler, der sich als herausragenden Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen die Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit einsetzte. Martin Luther King bekam wegen seines Engagements für soziale Gerechtigkeit 1964 den Friedensnobelpreis, er wurde aber am 4. April 1968 bei einem Attentat in Memphis erschossen.

Die unbeliebtesten Jungennamen

Während man sich aus den bedeutungsvollen Namen noch inspirieren lassen kann, ob einer der Jungennamen für das eigene Baby in Frage kommt, gibt es andererseits auch Namen, die niemand hören geschweige vergeben möchte.

Das Namengeben für ein Baby will gut überlegt sein. Pixabay.com © PublicDomainPictures CCO Public Domain

Denn überall liest man zwar von den beliebtesten, modernsten und aktuellsten Trend für Jungennamen für die neugeborenen Babys, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Laut einer repräsentativen Umfrage von YouGov gibt es auch einige wenige unbeliebte Jungennamen wie beispielsweise diese hier:

· Adolf

Sein Baby Adolf nennen? Ein No-Go, das für 90 Prozent aller Deutschen nicht in Frage kommt. Warum dieser Name so unbeliebt ist (und wohl auch bleibt), muss nicht erklärt werden. Als Zweitname taucht er allerdings hier und da noch auf - meistens als Gedenken an den Opa oder Uropa.

· Alessio

“Hauptsache, Alessio geht’s gut!”, diesem Satz kann seit einigen Jahren niemand entkommen. Durch den Rosenkrieg zwischen Sarah Engels und Pietro Lombardi ist der italienische Name Alessio derart in Verruf geraten, dass er aktuell zu den unbeliebten Jungennamen zählt.

· Kevin

Seit „Kevin - Allein zu Haus“ (1990) wurde der Jungenname im Jahr danach und in den Folgejahren am meisten vergeben. Das endete erst nach dem Beginn des neuen Jahrtausends. Mit Kevin werden gerne Verhaltensauffälligkeiten und schwächere Leistungen verbunden. 80 Prozent der Deutschen würden ihrem Kind diesen Namen heute eher nicht mehr geben.

· Justin

Auch Justin gehört zu den unbeliebtesten Jungennamen - 75 Prozent der Befragten würden ihren Sohn nicht so nennen. Trotz eines Justin Timberlake oder Justin Bieber – die jahrelange Beliebtheit des Namens Justin ist aber schon eine Weile vorbei.

· Justus

Dieser Name wird heutzutage von der jungen Generation a mit einer Person assoziiert, die spießig, schnöselig und sehr wohlhabend ist. Dabei wird auch der Begriff „BWL-Justus” verwendet, weil zahlreiche Namensträger im Finanzbereich arbeiten.