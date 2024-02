Auf die Verlobung folgt die Trauung – das ist doch ganz logisch, oder? Wenn es doch nur so einfach wäre… Denn zwischen der Verlobung und der tatsächlichen Trauung liegt eine umfangreiche Organisation der Hochzeit.

Damit der Hochzeitstag so abläuft, wie sich das Brautpaar ihn vorstellt, ist es wichtig, dass die Vorarbeit detailliert erfolgt. Auf diese Weise kann sich das Brautpaar am Tag der Trauung entspannen und ihren schönsten Tag des Lebens genießen.

Was jedoch jedes Brautpaar im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass nie alles perfekt läuft – egal, wie „perfekt“ die Organisation im Voraus zu sein scheint. Das gehört mit dazu und es ist wichtig, nicht auf Perfektion zu pochen. Eine gute und detaillierte Organisation gehört jedoch auf jeden Fall mit dazu, um die Rahmenbedingungen für den Tag der Hochzeit festzulegen.

Wenn das Braut und Bräutigam keine Organisations-Liebhaber sind

Organisieren klingt immer so anstrengend. Es bringt nichts, sich die Organisation schön zu reden – sie ist anstrengend, zeitaufwändig und kann manchmal in Stress ausarten.

Doch an dieser Stelle ruft sich das Brautpaar am besten immer wieder vor Augen, dass es sich um die Organisation ihrer Hochzeit handelt. Natürlich mag es manchmal anstrengend und stressig sein, doch – wie sagt man so schön? – der Weg ist das Ziel. Es ist wichtig, dass das Brautpaar den Weg zur Hochzeit genießt und somit bei der Organisation mit Herzblut dabei ist. All die Organisation arbeitet auf den schönsten Tag in ihrem Leben hin – wer rechtzeitig mit der Planung und Organisation anfängt, kann diese somit sogar genießen – sogar Menschen, die sonst nicht gerne Planen und Organisieren. Die Faustregel lautet, dass die Planung circa ein Jahr vor der geplanten Hochzeit losgehen sollte.

Doch, was hilft nun bei der Planung, wenn ein Brautpaar gar nicht weiß, wo es anfangen soll? Keine Sorge – mit ein paar einfachen Tipps und Hinweisen wird die Organisation gleich sehr viel leichter, entspannter und spaßiger.

Die Wahl der Trauzeugen

Dass die Wahl der Trauzeugen direkt an erster Stelle steht, liegt daran, dass Trauzeugen nicht nur die Funktion der Trauzeugen am Tag der Hochzeit erfüllen. Vielmehr stehen sie dem Brautpaar auch bei der Planung mit Rat und Tat beiseite und können somit einige Aufgaben rund um die Organisation übernehmen.

Das Datum

Um mit dem Planen starten zu können, ist es wichtig, sich auf ein Datum festzulegen. Für Hochzeiten bieten sich unter anderem:

Jahrestage

besondere Tage im Kalender, wie beispielsweise der Valentinstag andere Daten, die für das Brautpaar eine wichtige Bedeutung haben an.

Allerdings muss immer im Hinterkopf behalten werden, dass das Standesamt und auch die Kirche kein Wunschkonzert sind und bei der Wahl des Datums einige Aspekte beachtet werden sollten.

Standesamt

Termine für eine Hochzeit können erst sechs Monate vor dem Datum festgelegt werden. Umso wichtiger ist es, schnell zu sein, damit das Wunschdatum noch frei ist.

Kirche

An kirchlichen Feiertagen finden in der Regel keine Trauungen statt:

Buß- und Bettag

Totensonntag

In der Karwoche

etc.

Am besten informiert sich das Brautpaar diesbezüglich in der Kirche.

Der Rahmen der Hochzeit

Bevor ein Brautpaar das Budget für die Hochzeit festlegen kann, ist es wichtig zu wissen, welchen Rahmen es sich für die Hochzeit vorstellt.

Dabei kann es nun durchaus sein, dass unterschiedliche Vorstellungen aufeinanderprallen. Damit es nicht zu Streit kommt und sogar die Verlobung in Frage gestellt wird, ist es wichtig, dass beide Partner mit Verständnis und Kompromissbereitschaft über ihre Wünsche und Vorstellungen zu sprechen. So kommt das Brautpaar auf einen grünen Nenner.

Am besten erstellt das Brautpaar eine Prioritätenliste der Dinge, die besonders wichtig und, die nicht so wichtig sind.

Anhand des Rahmens der Hochzeit, kann nun das Budget bestimmt werden, wobei das Brautpaar am besten immer von mehr als weniger Geld ausgehen sollte.

Also: Lieber übertrieben mit dem Budget planen, als die Kosten augenscheinlich zu drücken und am Ende dann einen großen Schreck zu bekommen, wenn die Kosten deutlich höher als erwartet ausfallen.

Zudem sollte das Budget nicht so groß sein, dass sich das Brautpaar übernehmen muss. Die Hochzeit und auch die Tage, Wochen und Monate danach sollten entspannt verlaufen und nicht direkt von Geldsorgen geprägt sein, weil alles Geld auf die Hochzeit draufgegangen ist.

Die Erstellung der Gästeliste und die Suche nach der Location

Um festlegen zu können, was für eine Location für die Hochzeit gebraucht wird, bzw. wie viele Personen diese aufnehmen können muss, ist es wichtig, dass sich das Brautpaar einen Überblick über die Gäste verschafft, die es gerne auf die Hochzeit einladen möchte.

Sicherlich kann sich die Gästeliste immer noch ein bisschen ändern, doch sobald der grobe Rahmen steht, kann sich das Brautpaar auf die Suche nach der passenden Location begeben.

Besonders beliebte Locations sind vor allem:

Schlösser und Burgen

Locations am Wasser

Gasthäuser und Gaststätten

Doch es ist wichtig, dass sich das Brautpaar nicht daran orientiert, was andere mögen, sondern die Location wählt, die:

Dem Budget entspricht

Die entsprechende Größe aufweist

Den Wünschen und Vorstellungen des Brautpaars entspricht

Es bietet sich dabei an, durchaus mehrere Locations anzusehen, um einen Vergleich zu haben. Zumal auch geprüft werden muss, ob die Location zu dem Datum, an dem die Hochzeit stattfinden soll, zur Verfügung steht.

Das Einladen der Gäste

Sobald die Location gebucht ist, ist es wichtig, die Gäste einzuladen. Diese sollten mindestens 6 Monate vor der Hochzeit die Einladungen erhalten, wobei das Brautpaar auch die Zeit, die sie für die Gestaltung der Hochzeitseinladungen brauchen, nicht unterschätzen sollten.

Um schon einmal „vorzuwarnen“ können auch sogenannte „Save-the-Date“-Karten circa einem Jahr vor der Hochzeit verschickt werden. Es handelt sich dabei um unverbindliche Einladungen, die den geladenen Gästen jedoch die Möglichkeit bieten, noch besser zu planen. Anschließend erhalten sie dann die offizielle Einladung.

Einige Brautpaare erstellen auch gerne Hochzeitswebseiten, auf denen die geladenen Gäste dann:

die Einladung

Informationen

Geschenkewünsche

spontane Änderungen

etc.

erhalten.

Die Hochzeitsdienstleister

Natürlich muss sich das Hochzeitspaar an dem Tag der Hochzeit nicht in die Küche stellen und selbst kochen oder Selfies machen, um eine Erinnerung an den Tag zu haben. Damit das Brautpaar all diese Dinge in andere Hände geben kann, ist es jedoch wichtig, dass es sich im Voraus um die Organisation bestimmter Hochzeitsdienstleister kümmert.

Caterer und Konditor:

Probe-Essen des geplanten Menus.

Erstellen vegetarischer und veganer Alternativen.

Probe-Essen der Hochzeitstorte, um sich für einen Geschmack zu entscheiden.

Gibt es Allergien unter den Gästen?

Stylist:

Probetermin für Haare und Make-Up machen, um zu sehen, ob das den Wünschen und Vorstellungen entspricht!

Hochzeitsfotograf:

Welchen Stil wünsche ich mir für die Brautfotos?

Gefallen mir die Beispiele, die ich auf der Webseite sehe?

Band, Sänger und/oder DJ:

Gefällt mir der Musikgeschmack?

Wo findet die Band, der Sänger oder DJ in der Location Platz?

Weitere wichtige Dienstleister, die für eine Hochzeit zum Einsatz kommen könnten, sind:

Kinderbetreuung/Kinderanimation

Trauredner

Florist

Dekorateur

etc.

Bei allen Dienstleistern bietet es sich an, sich im Voraus ein Bild über die Arbeit zu verschaffen und die persönlichen Wünsche und Vorstellungen mitzuteilen. So stellt das Brautpaar sicher, dass der Dienstleister ihrem Geschmack entspricht und somit dazu beiträgt, dass die Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Am besten kümmert sich das Brautpaar ein Jahr vor der Hochzeit um die Dienstleister, da diese oft – vor allem zu bestimmten Zeiten – sehr gefragt und folglich schnell ausgebucht sind.

Die Besorgung der Trauringe und Hochzeits-Outfits

Bei der Besorgung der Trauringe spielt es für das Brautpaar eine wichtige Rolle, mögliche Anpassungen und Lieferzeiten im Hinterkopf zu behalten und sich aus diesem Grund mindestens sechs Monate vor der Hochzeit auf die Suche nach den passenden Ringen zu begeben.

Dasselbe gilt für die Hochzeitsoutfits. Es kann immer passieren, dass beim Brautkleid oder auch beim Anzug etwas angepasst werden muss, weshalb es wichtig ist, sich rechtzeitig auf die Suche zu begeben. Zumal es etwas dauern kann und es durchaus vorkommen kann, dass etliche Kleider anprobiert werden müssen, bevor DAS Kleid gefunden wird.

Weitere wichtige Aspekte der Organisation

Neben den genannten Hinweisen und Tipps rund um die Organisation der Hochzeit, sollte das Brautpaar nicht vergessen:

eine Sitzordnung für die Gäste festzulegen, sobald feststeht, wer kommt.

sich zu entspannen und sich auf den Tag der Hochzeit zu freuen.

an einen Plan B zu denken, falls es sich um eine Outdoor-Hochzeit handeln sollte und es – trotz Jahreszeit und Ort – doch regnen sollte.

Wer sich diese Hinweise und Tipps zu Herzen nimmt und rechtzeitig mit der Planung und Organisation startet, kann eine wunderschöne Traumhochzeit planen, die garantiert unperfekt perfekt sein wird.