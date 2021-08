Fällt die Corona-Testpflicht für Firmen in Sachsen-Anhalt?

Zu hohe Kosten - zu wenig Effekt: Unternehmen in Sachsen-Anhalt wollen Beschäftigte nicht mehr testen. Sie fordern die Abschaffung der Pflicht ab Oktober.

Halle (Saale)/MZ - Mit dem Ende der kostenlosen Corona-Tests fordern Sachsen-Anhalts Unternehmen, auch die Testpflicht in Betrieben abzuschaffen. „Der Staat darf die Kosten dafür nicht einseitig auf die Arbeitgeber abwälzen“, sagte Matthias Menger, Geschäftsführer der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt. Die entsprechende Regelung in der Corona-Arbeitsschutzverordnung müsse deshalb im Oktober auslaufen.

„Wenn der Staat sich aus der Finanzierung der kostenfreien Corona-Tests zurückzieht, muss auch das verpflichtende Testangebot der Arbeitgeber enden“, so Menger. Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche beschlossen, dass die Bürgertests ab dem 11. Oktober nicht mehr gratis sind. Damit soll der Druck auf Ungeimpfte erhöht werden.

Firmen müssen Mitarbeitern zwei Corona-Tests pro Woche anbieten

Seit April dieses Jahres müssen Betriebe ihren Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, mindestens zwei Tests pro Woche anbieten. Arbeitnehmern ist es freigestellt, ob sie das Angebot wahrnehmen. Ziel war unter anderem, Unternehmen weiter offen zu halten und einen breiteren Überblick zum Infektionsgeschehen zu erhalten. Bisher ist offen, ob die Pflicht-Angebote bestehen bleiben. Im aktuellen Beschluss der Bund-Länder-Runde hieß es, die Arbeitsschutzverordnung solle angepasst und verlängert werden. Dies gelte insbesondere für Hygienekonzepte und verpflichtende Corona-Tests.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau kritisiert die Tests als ineffektiv. „Die Firmen haben umfassende Schutzkonzepte eingeführt. Dagegen haben die Pflichtangebote für Selbsttests nichts gebracht, außer Kosten“, sagt der Vize-Hauptgeschäftsführer Reinhard Schröter. „Mitarbeiter müssen das Angebot weder annehmen noch das Ergebnis mitteilen. Insofern gab es keinen Effekt für Betriebe oder das Infektionsgeschehen.“ Arbeitsstätten seien ohnehin nie Pandemietreiber gewesen, sondern das private Umfeld und Reisen. Derzeit lägen die Tests „wie Blei im Schrank, weil sie nicht angenommen werden“.

Firmen melden kaum entdeckte Corona-Fälle durch Tests

Beim weltweit tätigen Pumpenhersteller KSB wurden mit Tests fast keine Corona-Fälle entdeckt. „Infektionen und Quarantäne haben sich fast ausschließlich im privaten Umfeld ergeben und wurden bekannt, bevor die Beschäftigten das Werk betreten haben“, sagt Konzernsprecher Wilfried Sauer. Am Standort in Halle beschäftigt KSB rund 520 Mitarbeiter, in Deutschland sind es 5.000. Die Testpflicht sei zu Beginn die einzige Möglichkeit gewesen, den Betrieb aufrecht zu erhalten und Mitarbeiter zu schützen. Inzwischen habe die Nachfrage aber stark abgenommen, Kosten entstünden aber weiter. „Jetzt, wo alle ein Impfangebot erhalten haben, sollte das Testpflicht-Angebot konsequenter Weise auslaufen“, sagt Sauer.

Der Allgemeine Arbeitgeberverband der Wirtschaft für Sachsen-Anhalt sieht Betriebe benachteiligt. „Die Bundesregierung will dem Steuerzahler nicht weiter die Kosten für Corona-Tests zumuten. Unternehmen zahlen auch Steuern“, sagt Geschäftsführerin Sigrun Trognitz. Sie plädiert dagegen für eine größere Sensibilisierung ungeimpfter Mitarbeiter. „Die Pandemie bekommt man nur mit Impfungen und Schutzmaßnahmen in den Griff. Jeder Mitarbeiter hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung“, sagt Trognitz.