Mit einer Begrenzung der Traglast auf 20 Tonnen kann die Prettiner Fähre momentan noch die größten Fahrzeuge in der Region übersetzen. Hier Fährmann Jan Ulrich.

Prettin/MZ - Nachdem die Fähre Coswig zum Ende vergangener Woche ihren Verkehr wegen des geringen Wasserstandes in der Elbe zeitweilig einstellen musste, erkundigte sich die MZ auch bei den anderen Fährbetreibern in der Region nach den gegenwärtigen Bedingungen und Erwartungen. Die Fähre Coswig übrigens hat ihre Dienste zum Wochenbeginn wieder aufgenommen. Sie setzt allerdings ausschließlich Zweiräder und „Zweifüßer“, also Fußgänger über.