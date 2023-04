Jeder weiß: Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist die Grundlage für ein starkes Immunsystem und eine gute körperliche Verfassung. Doch manchmal reicht das nicht aus. Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass unser Körper zusätzliche Nährstoffe benötigt. Dafür gibt es glücklicherweise eine einfache Lösung!

Es gibt mittlerweile unzählig viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Doch wann braucht unser Körper sie wirklich? Wann sollten wir Magnesium und wann Ashwagandha einnehmen? Die Antwort darauf ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint und hängt von verschiedenen Umständen ab, die wir in diesem Artikel näher beleuchten.

Mangelerscheinungen

Eine Mangelerscheinung ist einer der wichtigsten Faktoren, der zeigt, dass unserem Körper etwas fehlt. Wenn wir nicht genügend Vitamine, Mineralien und andere wichtige Nährstoffe aus unserer täglichen Ernährung aufnehmen, und wir uns schlapp, erschöpft fühlen oder uns die Energie fehlt, ist ein Gang zum Arzt angesagt. Dieser kann auch anhand einer Blutprobe feststellen, an welchen Nährstoffen es uns fehlt.

Ein Beispiel für eine häufige Mangelerscheinung in den Wintermonaten ist ein Vitamin-D-Mangel. Das Sonnenvitamin ist wichtig für die Aufnahme von Kalzium und Phosphor im Körper und hilft bei der Regulierung des Immunsystems. Als Folge eines Mangels können wir Symptome wie Müdigkeit, Muskelschwäche und Knochenschmerzen erleben. In diesem Fall kann eine Einnahme von Vitamin D empfehlenswert sein.

Aber auch wenn ein Mangel an Eisen, Vitamin C, Magnesium oder Zink vorliegt, lassen sich auf https://www.nature-love.de/ passende Präparate finden. Wir können unsere Speicher wieder auffüllen und unser Immunsystem stärken, um gesund durch den Alltag zu kommen.

Stress und hohe Belastungen im Alltag

Stress kann dazu beitragen, dass unsere Reserven schneller aufgebraucht sind und unser Immunsystem geschwächt ist. Wenn wir unseren Körper in diesen herausfordernden Zeiten durch Nahrungsergänzungsmittel unterstützen, überstehen wir diese besser.

Vor allem Vitamin C und B-Vitamine sind in solchen Situationen wichtig. Denn Vitamin C stärkt das Immunsystem und kann helfen, Infektionen vorzubeugen, während B-Vitamine eine wichtige Rolle bei der Energieproduktion im Körper spielen und dazu beitragen können, Müdigkeit und Erschöpfung entgegenzuwirken. Sie sind aber auch für unsere Nerven entscheidend und können bei Stress und Angstzuständen helfen. Auch Magnesium ist ein wichtiger Nährstoff, der bei Stress und hoher Belastung oft zu kurz kommt.

Ashwagandha, auch als Schlafbeere bekannt, kann helfen, den Körper zu beruhigen und die Entspannung zu fördern. Dadurch lässt sich auch der Schlaf verbessern, der bekanntlich einer der wichtigsten Faktoren für unsere Gesundheit darstellt.

Sport und körperliche Aktivität

Wenn wir uns sportlich betätigen, verbraucht unser Körper mehr Energie und benötigt mehr Nährstoffe, um die Muskeln zu reparieren und zu regenerieren. Insbesondere Proteinpräparate können helfen, den Muskelaufbau zu unterstützen und die Regeneration nach dem Training zu verbessern. Magnesium und Calcium hingegen tragen dazu bei, dass unsere Muskeln und Knochen gesund bleiben und ausreichend versorgt werden.

Vegetarische oder vegane Ernährung

Bei diesen Ernährungsformen werden bestimmte Nährstoffe oft nicht in ausreichender Menge aufgenommen. So kann es zum Beispiel bei einer rein pflanzlichen Ernährung schwierig sein, genug Vitamin B12 aufzunehmen, da dieses hauptsächlich in tierischen Produkten vorkommt. B12 übernimmt jedoch eine ganz besondere Rolle in unserem Körper, da es unter anderem wichtig für die Bildung roter Blutkörperchen und die Funktion des Nervensystems ist. Daher sollten Vegetarier und Veganer darauf achten, genügend davon über angereicherte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen und ihren Blutspiegel regelmäßig überprüfen zu lassen.

Auch ein Eisenmangel lässt sich häufig beobachten, wenn nicht ausreichend Eisen über die Nahrung aufgenommen wird, etwa über Samen, Nüsse und Hülsenfrüchte.

Fazit - den Körper mit allem notwendigen versorgen

Es ist wichtig, den Körper mit allem Notwendigen zu versorgen, damit er gesund bleibt und optimal funktioniert. Der Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln kann helfen, den Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen zu decken und auf verschiedene Ernährungsformen und Lebenssituationen zu reagieren. Welche Nahrungsmittel jedoch am sinnvollsten sind, entscheiden immer die persönlichen Umstände!