Der weit verbreitete Irrglaube, Eiweiß sei vor allem etwas für Sportler, die Muskeln aufbauen wollen, entspricht nicht der Wahrheit. Proteine werden von jedem Körper benötigt, ob Sportler oder nicht. Ein Eiweißmangel kann zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen führen, darunter ein geschwächtes Immunsystem, verzögerte Wundheilung und sogar Haarausfall. Doch wie hoch ist der Proteinbedarf und welche Eiweißquellen sind optimal? Und welche Rolle nehmen Nahrungsergänzungsmittel ein?

Proteine – was die Bausteine des Lebens auszeichnet

Grundlage aller Lebensvorgänge sind Eiweiße, auch Proteine genannt. Sie bilden das Rückgrat der Erbsubstanz, spielen eine Rolle bei chemischen Reaktionen im Körper und versorgen unseren Organismus mit Aminosäuren, aus denen Zellen und Gewebe, aber auch Antikörper, Hormone und Enzyme zur Immunabwehr aufgebaut werden. Proteine gehören neben Kohlenhydraten und Fetten zu den drei Hauptnährstoffen, die der Körper zwingend benötigt. Der Begriff „Protein“ leitet sich nicht umsonst vom griechischen Wort „Proton“ ab, was „das Erste, das Wichtigste“ bedeutet.



Unser Organismus zerlegt die Eiweiße aus der Nahrung in einzelne Eiweißbausteine, die bereits erwähnten Aminosäuren. Diese Aminosäuren sind notwendig, um durch verschiedene Verbindungen körpereigene Eiweiße zu bilden. Etwa 20 dieser spezifischen Aminosäuren dienen als Grundbausteine für alle wichtigen Eiweiße im Körper. Von diesen 20 Aminosäuren können jedoch 8 Aminosäuren nicht vom Körper selbst hergestellt werden.



Diese 8 Aminosäuren werden von Experten als lebensnotwendig (essentiell) bezeichnet und müssen daher täglich in bestimmten Mengen mit der Nahrung aufgenommen werden. Die Aminosäuren Histidin und Arginin gelten dagegen als semi-essentiell, da der Körper sie teilweise selbst herstellen kann. Dennoch müssen auch sie täglich in bestimmten Mengen mit der Nahrung aufgenommen werden.



Proteine können je nach ihrer Funktion aus einer unterschiedlichen Anzahl von Aminosäuren bestehen. Während Hormone bereits mit zwei oder drei Aminosäuren wirken können, benötigen Enzyme mindestens 50 bis 100 Aminosäuren. Das Muskelprotein Titin hingegen besteht aus über 30.000 Aminosäuren.

Diese Lebensmittel enthalten Eiweiße

Eine ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, den Körper ausreichend mit Proteinen zu versorgen. Als Eiweißquellen kommen sowohl tierische als auch pflanzliche Lebensmittel in Frage. Tierisches Eiweiß, das in Fisch, Fleisch, Milch, Milchprodukten und Eiern enthalten ist, hat eine ähnliche Zusammensetzung wie das Eiweiß des menschlichen Körpers. Es wird oft als biologisch hochwertig bezeichnet, da es fast alle essentiellen Aminosäuren in einem günstigen Verhältnis enthält. Einen besonders hohen Eiweißgehalt weisen Parmesankäse, Harzerkäse, Thunfisch, Putenbrust, Rindfleisch und Garnelen auf. Allerdings haben tierische Lebensmittel auch einige Nachteile: Fettreiches Fleisch, Wurst und Eier liefern neben Eiweiß auch Begleitstoffe wie Cholesterin, Purine, Fett oder Kochsalz. Diese Stoffe können gesundheitliche Probleme wie Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen, Arteriosklerose und Gicht begünstigen.



Pflanzliches Eiweiß ist in Lebensmitteln wie Brot, Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und Nüssen enthalten. Obwohl der Körper pflanzliches Eiweiß nicht so effektiv aufnehmen kann wie tierisches Eiweiß, haben pflanzliche Lebensmittel einen wesentlichen Vorteil: Sie enthalten wenig oder gar keine gesättigten Fette, Purine und Cholesterin. Besonders eiweißreich sind Sojabohnen, Erdnüsse, Kürbiskerne, Linsen, Mandeln und Haferflocken.



Durch die Kombination von pflanzlichen und tierischen Produkten können hochwertige Proteinkombinationen erzielt werden. Empfohlen wird ein Eiweißverhältnis von 1:3, wobei ein Verhältnis von einem Drittel tierischem Eiweiß zu zwei Dritteln pflanzlichem Eiweiß als optimal gilt.



Nicht nur Sportler greifen zu proteinhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln, um einem Mangel vorzubeugen oder einen notwendigen Ausgleich zu schaffen. Doch welche Menge an Eiweiß sollte idealerweise zu sich genommen werden?

Proteinbedarf – so individuell wie jeder Mensch

Die empfohlene Proteinzufuhr variiert je nach Alter. Gemäß den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) sollten Erwachsene im Alter von 19 bis unter 65 Jahren täglich eine Proteinmenge von 0,8 g/kg Körpergewicht zu sich nehmen. Ab dem Alter von 65 Jahren empfiehlt die DGE einen Schätzwert von 1,0 g Protein/kg Körpergewicht. Für Kinder und Jugendliche im Alter von 4-19 Jahren liegt der Bedarf bei täglich 0,9 g Protein/kg Körpergewicht, während Schwangere eine tägliche Aufnahme von 58 g Protein anstreben sollten. Stillende Frauen wird eine Tageszufuhr von 63 g Protein empfohlen. Bei den angegebenen Werten handelt es sich aber nur um Durchschnittswerte, denn der individuelle Eiweißbedarf hängt von weiteren Faktoren ab.



Zum Beispiel Sportler haben einen erhöhten Proteinbedarf. Als Faustregel gilt: Je kraftbetonter die Sportart, desto höher der Bedarf. Aber auch Ausdauersportler sind auf eine ausreichende Eiweißversorgung angewiesen, da bei längerer körperlicher Aktivität mehr Protein zur Energiegewinnung verbraucht wird. Wird dieser Eiweißverlust nicht durch die Nahrung ausgeglichen, kommt es zum Abbau von körpereigenem Eiweiß.



Was viele nicht wissen: Rund 50 Prozent der über 65-Jährigen leiden an einem Eiweißmangel. Appetitlosigkeit und Probleme beim Kauen können zu einem Eiweißmangel führen, aber auch altersbedingte Veränderungen der Verdauung spielen eine Rolle: Die Magensäureproduktion lässt nach und die Nährstoffaufnahme aus dem Darm wird weniger effizient. Entzündliche Prozesse im Körper erhöhen den Eiweißbedarf zusätzlich. Helfen kann eine eiweißreiche Zusatznahrung in Form von Nahrungsergänzungsmitteln.

Eiweißmangel – diese Symptome können entstehen

Eiweiß spielt im Körper viele wichtige Rollen. Ein Eiweißmangel äußert sich daher in einer Vielzahl von Symptomen. In der Anfangsphase des Eiweißmangels ist noch genügend Muskeleiweiß vorhanden. Der Körper beginnt jedoch, es abzubauen, was häufig zu Gewichtsverlust führt. Die Muskelkraft lässt nach und man fühlt sich müde und schlapp. Auch Muskelschmerzen, die vor allem bei sportlicher Betätigung auftreten können, sind ein Symptom für Eiweißmangel.



Die Haut, deren Zellen sich ständig erneuern, ist auf eine ausreichende Versorgung mit Proteinen angewiesen. Liefert die Nahrung zu wenig davon, kann die Haut trocken und schuppig werden und langfristig sogar schneller Falten bilden. Außerdem wird die natürliche Schutzbarriere der Haut geschwächt, was sie anfälliger für Schäden wie Sonnenbrand macht. Neben brüchigen Nägeln können dünne Haare auf einen Mangel hindeuten.



Die Sättigungsmechanismen im Körper sind vielfältig und hängen zum Teil mit der Eiweißaufnahme zusammen. Dieser Zusammenhang ist wissenschaftlich etwas komplex, lässt sich aber einfach erklären: Wenn der Körper weniger Eiweiß erhält, als er benötigt, versucht er, das Verlangen nach mehr Eiweiß zu steigern. Daher kommt es bei einem Eiweißmangel häufig zu Heißhungerattacken, da eine allgemein erhöhte Nahrungsaufnahme auch eine erhöhte Eiweißzufuhr bedeutet.



Der Hormonhaushalt spielt für die Schlafqualität eine wichtige Rolle. Da bestimmte Hormone nicht mehr ausreichend produziert werden, kann ein Eiweißmangel diesen Haushalt aus dem Gleichgewicht bringen. Das Ein- und Durchschlafen kann dadurch erschwert werden. Die Folge ist, dass man sich am Morgen müde und nicht ausgeruht fühlt.



Der Körper setzt alle Hebel in Bewegung, um einem drohenden Eiweißmangel entgegenzuwirken. Eiweißmangelödeme treten erst bei stark ausgeprägtem Eiweißmangel auf, wenn alle Kompensationsmechanismen des Körpers erschöpft sind. Eiweißmangelödeme sind krankhafte Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe. Normalerweise sorgen die Proteine im Blut für die Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Drucks in den Kapillaren. Das bedeutet, dass die Proteine im Blut Wasser anziehen und es so in den Gefäßen halten. Ist der Eiweißgehalt im Blut zu niedrig, tritt Flüssigkeit ins Gewebe aus.



Angesichts dieser möglichen Symptome greifen nicht nur Sportler, die den Muskelaufbau verbessern möchten, auf proteinreiche Nahrungsergänzungsmittel zurück.

Ursachen – im Regelfall die Ernährung

Ein Eiweißmangel entsteht in den meisten Fällen aufgrund einer unzureichenden Aufnahme von Protein über die Ernährung. Allerdings gibt es auch verschiedene Krankheiten, die als Ursache in Betracht kommen. Nierenerkrankungen wie das nephrotische Syndrom führen zu einem erhöhten Eiweißverlust über die Nieren. Der Körper ist nicht immer in der Lage, diesen Verlust auszugleichen, was zu einem Eiweißmangel führt. Eine Schwäche der Bauchspeicheldrüse führt dazu, dass sie nicht mehr genügend Enzyme produziert, die dafür verantwortlich sind, dass große Eiweißmoleküle im Darm in ihre Bestandteile (Aminosäuren) zerlegt werden. Nur so können die Aminosäuren über die Darmschleimhaut aufgenommen werden.



Zu einem Eiweißmangel kann es auch kommen, wenn die Synthesefunktion der Leber eingeschränkt ist, zum Beispiel bei einer Leberzirrhose. Normalerweise werden in der Leber aus den mit der Nahrung aufgenommenen Aminosäuren neue Eiweißmoleküle gebildet.



Im Rahmen einer Tumorerkrankung besteht immer ein erhöhter Eiweißbedarf. Kann dieser Bedarf nicht ausreichend gedeckt werden, kommt es zu einem Proteinmangel.

Ärztliche Diagnose über Blutwerte möglich

Eine fundierte Diagnose wird durch eine ärztliche Untersuchung gewährleistet. Dabei kommt der Blutuntersuchung eine besondere Bedeutung zu. Die Gesamteiweißkonzentration im Blut sollte zwischen 64 und 83 g/l liegen. Anzumerken ist, dass die Normwerte für den Eiweißgehalt im Blut von Labor zu Labor unterschiedlich sind. Außerdem stellen die Proteine im Blut eine sehr vielfältige Gruppe dar.



Den größten Anteil am Blutprotein hat das Eiweiß Albumin. Neben dem Gesamteiweißgehalt im Blut kann auch der Albumingehalt gemessen werden. In den meisten Laboratorien liegt der optimale Albumingehalt zwischen 35 und 53 g/l. Zusätzlich zur Blutuntersuchung empfiehlt es sich, eine Urinuntersuchung durchzuführen, um zu überprüfen, ob Eiweiß über den Urin, das heißt über die Nieren, verloren geht.

Proteine im Fitnesssport – gewünschte Wirkung geht über Grundversorgung hinaus

Insbesondere Kraftsport ist, wie bereits dargelegt, mit einem höheren Proteinbedarf verbunden. Um einem Eiweißmangel vorzubeugen, greifen viele Sportler regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln mit einem hohen Proteingehalt. Als Spitzenreiter gilt Whey Protein, das in einigen Produkten als Isolat anzutreffen ist. Whey ist das englische Wort für Molke und nichts anderes verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung - Whey Protein ist schlicht und einfach Molkenprotein. Unter Sportlern ist es das am häufigsten verwendete und beliebteste Nahrungsergänzungsmittel. Mit einer biologischen Wertigkeit von 104 übertrifft Molkenprotein alle natürlichen Lebensmittel. Als Referenzwert dient das Hühnerei mit einer biologischen Wertigkeit von 100. Die Einnahme erfolgt jedoch häufig nicht wegen eines vermuteten Eiweißmangels. Vielmehr steht das Muskelwachstum im Vordergrund.



Forscher der McMaster University in Kanada haben eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, ob Nahrungsergänzungsmittel wie Molkenprotein tatsächlich einen Nutzen bringen oder ob die Investition in diese Ergänzungsprodukte wirkungslos ist. Die Ergebnisse der Studie, die im British Journal of Sports Medicine veröffentlicht wurden, zeigen eindeutig, dass Nahrungsergänzungsmittel bei gesunden erwachsenen Kraftsportlern sowohl die Muskelkraft als auch die Muskelgröße signifikant steigern können. Während die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Personen im Alter von 19 bis 65 Jahren eine Zufuhr von 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht empfiehlt, geht die Metastudie der kanadischen Wissenschaftler von einer Zufuhrempfehlung von 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aus.



Die Metastudie umfasste insgesamt 49 Studien, in denen die Daten von 1.863 Sportlern ausgewertet wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass auch bei Frauen das Muskelwachstum durch Nahrungsergänzungsmittel gefördert werden kann. Darüber hinaus ergab die Studie, dass der Zeitpunkt der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln keinen Einfluss auf den Trainingserfolg hat, solange täglich eine ausreichende Menge an Protein konsumiert wird.

Whey Konzentrat oder Isolat – das sind die Unterschiede

Es gibt zwei Sorten von Whey-Proteinpulver, nämlich Whey Isolat und Whey Konzentrat, die sich hinsichtlich des Herstellungsprozesses voneinander unterscheiden. Beide Sorten bieten die Vorteile von Whey, wie ein hochwertiges Aminosäureprofil, hohe biologische Wertigkeit und eine schnelle Verwertbarkeit. Weitere Unterschiede sind bei der Auswahl des geeigneten Nahrungsergänzungsmittels zu berücksichtigen.



Whey Konzentrat enthält einen geringeren Proteingehalt als Whey Isolat, da es weniger stark gefiltert ist. Dennoch besteht Whey Konzentrat zu mindestens 75 Prozent aus Eiweiß. Auf 100 g enthält es etwa 6-9 g Kohlenhydrate, 5-8 g Fett und 75-85 g Eiweiß. Durch den höheren Gehalt an Kohlenhydraten und Fett hat das Konzentrat etwas mehr Kalorien als Whey Isolat. Dies macht es für den Muskelaufbau geeignet, da ein Kalorienüberschuss erforderlich ist, um Muskeln aufzubauen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Whey Konzentrate zur Gewichtszunahme beitragen.



Whey Isolat hingegen enthält einen Proteingehalt von mindestens 90 Prozent. Durch den aufwendigeren Herstellungsprozess werden Fett und Kohlenhydrate nahezu vollständig entfernt, was zu einer besseren Verdaulichkeit führt und auch für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit interessant ist. Zudem hat Whey Isolat rund 15 Prozent weniger Kalorien aufgrund des geringeren Fettgehalts.

Überdosierung – die empfohlene Menge sollte beachtet werden

Eine Ernährung, die den oberen Grenzwert von 2 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht überschreitet, kann laut der DGE langfristige gesundheitliche Folgen haben. Insbesondere bei einer erhöhten Aufnahme von proteinreichen tierischen Produkten besteht die Annahme, dass neben den Proteinen auch große Mengen an Fett, Cholesterin und purinhaltigen Verbindungen aufgenommen werden. Diese können langfristig und bei entsprechender Veranlagung zu Gicht und Störungen des Fettstoffwechsels führen.



Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat als Obergrenze für die Proteinaufnahme bei Frauen einen Wert von 120 g pro Tag und bei Männern einen Wert von 140 g pro Tag festgelegt. Wissenschaftler geben an, dass erhöhte Proteinzufuhr die Knochendichte und die Nieren belasten kann. Um erhöhte Proteinmengen zu verarbeiten, benötigen die Nieren eine entsprechend erhöhte Flüssigkeitszufuhr.



Wer sich an die allgemeinen Dosierungsempfehlungen hält, kann in vollem Umfang von den Vorteilen einer eiweißreichen Ernährung oder Ergänzung profitieren, ohne gesundheitliche Probleme befürchten zu müssen.