Energiekrise bewegt Wittenberger Stadträte

Linke regt Härtefallfonds an, der Stadtrat hat sich schon positioniert und appelliert und auf der Straße demonstriert es ein bisschen: Was tun gegen die Preise?

Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Der Preisanstieg hat sich zwar verlangsamt, die Bundesregierung will die Bürger im Dezember bei den Heizkosten entlasten – für viele Haushalte und Unternehmen bleibt die aktuelle Situation bei den Energie- und Heizkosten im Zusammenspiel mit der hohen Inflation gleichwohl eine große finanzielle Herausforderung. Auch an der Basis, in den Kommunen, ist daher das Bedürfnis zu helfen groß.