Ein achtjähriges Mädchen ist am Freitag (29. Oktober) gestorben, nachdem ein 30-Jähriger im hessischen Witzenhausen in eine Grundschulgruppe gefahren ist. Nun suchen die Eltern nach einem Stein, den das Kind beim letzten Harzurlaub an der Stempelstelle 115 abgelegt hat.

Wer hat diesen Stein an der Stempelstelle 115 in Bad Lauterberg gesehen. Das achtjährige Mädchen, welches am Freitag (29. Oktober) gestorben ist, nachdem ein 30-Jähriger in eine Gruppe von Schulkindern gefahren ist, hatte den Stein auf einen Tisch dort niedergelegt.

Witzenhausen/ Bad Lauterberg (tt) - Nicole Laube aus Nordhessen möchte den Eltern des am Freitag verstorbenen Mädchens helfen. "Die Mutter möchte so gerne diesen Stein mit dem Flamingo drauf wiederhaben", berichtet die 38-Jährige am Telefon mit der Volksstimme.

Die Familie sei im August mit ihren beiden Kindern im Harz im niedersächsischen Bad Lauterberg wandern gewesen. Das achtjährige Mädchen hatte den Stein vorher bemalt und wollte sich damit an der Aktion "Harzsteine" beteiligen. Der Hashtag Harzsteine habe auch auf der Rückseite des Steins gestanden, berichtet Nicole Laube.

Das Mädchen legte den Stein auf einen Tisch beim Bismarckturm

Bei der Aktion Harzsteine geht es darum, bemalte Steine bei Wanderungen an einen schönen Ort zu hinterlegen. Wer den Stein findet, kann sich daran erfreuen und ihn bei Facebook in der Gruppe Harzsteine hochladen.

Die Mutter des Kindes habe ihr erzählt, dass das Mädchen ihn dann doch gar nicht so richtig hergeben wollte, da es ihn selbst so schön fand, sagt Nicole Laube. Schließlich habe es den Stein dann aber auf einen Tisch in der Nähe des Bismarckturms an der Stempelstelle 115 der Harzer Wandernadel in Bad Lauterberg niedergelegt.

Familie war regelmäßig wandern

Die Familie sei regelmäßig in ganz Deutschland wandern gewesen und sei auch nicht das erste Mal im Harz gewesen, berichtet Nicole Laube. Nun wünsche sich die Familie aus Nordhessen diesen Stein als Erinnerung zurück. Wer den Stein findet, solle ein Foto davon in der Facebook-Gruppe Harzsteine posten.

Bei dem tragischen Ereignis am Freitag (29. Oktober) sind zwei weitere Kinder schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes, denn es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer den Wagen vorsätzlich in die Gruppe gelenkt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.