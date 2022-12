Eis-Schmuck für den Tannenbaum ganz leicht selbstgemacht

Ist das nicht herrlich? Jedes Jahr fragen wir uns, ob es wohl eine weiße Weihnacht geben wird. Und in diesem Jahr? Schon im Advent hat der Schnee die Landschaft in weiße Watte gehüllt. Rodeln, Skifahren, Schneeballschlacht – das ist nicht nur im Harz möglich. Selbst im tiefer gelegenen Halle blitzen die Eisblumen an so mancher Scheibe. Was für eine wundervolle Gelegenheit, mit dem Eiszauber kreativ zu werden.