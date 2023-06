Einblicke in andere Kultur

25 Schüler aus dem US-Bundesstaat Georgia werden für drei Wochen in Weißenfels zu Gast sein. Am Mittwochmorgen stellten sie sich gemeinsam mit ihren deutschen Gastgebern zum Gruppenbild vor dem Goethe-Gymnasium auf. Die Gäste werden unter anderem auch am Unterricht im Gymnasium teilnehmen.

Weißenfels/MZ/schu. - Initiatoren dieses Schüleraustausches sind Bettina Schulze und Angela Große, bei denen die Fäden der Organisation zusammenliefen. Ihre Idee war es, etwas für die Völkerverständigung zu tun und den hiesigen Schülern eine andere Kultur und vor allem die englische Sprache näher zu bringen.

Am Dienstag war es wieder mal soweit. 25 amerikanische Schüler kamen mit ihrem Deutschlehrer Jim Sheppard nach achtstündigem Flug in Leipzig an. Sheppard: "Es ist die größte Gruppe, die in den zehn Jahren nach Weißenfels mitgekommen ist." Manche von ihnen sind schon zum wiederholten Male in der Saalestadt, so wie Rob Hinson, welcher bei Matthias Fischer, Schüler am Gymnasium, wohnen wird.

Freundlichkeit und Offenheit der Amerikaner

Rob in sehr gutem Deutsch: "Mittlerweile hat sich über den Schüleraustausch eine echte Freundschaft zu Matt entwickelt." Für ihn sei es wichtig Kontakte in der Schule zu knüpfen. Obwohl vieles sich auch ähnelt, meinte er, dass in Deutschland die Schüler mehr Respekt vor den Lehrern hätten als bei ihm Zuhause.

Die 17-jährige Stephanie Eichardt, die zum zweiten Mal am Schüleraustausch teilnimmt, ist von der Freundlichkeit und Offenheit der Amerikaner begeistert. Berührungsängste gebe es dort keine, so die Gymnasiastin.

Bauchfrei oder freizügige Kleidung nicht erwünscht

Trotz vieler Gemeinsamkeiten gebe es doch auch einige gravierende Unterschiede im Schulleben. Stephanie Eichardt: "In der Schulmensa in Sylvania passen bewaffnete Polizisten auf, damit nichts passiert." Auch würden die Schülerausweise kontrolliert, ohne die man die High School nicht betreten darf.

Doch am krassesten fand Stephanie die Kleiderordnung in der Schule. Bauchfrei oder freizügige Kleidung, an der hierzulande keiner Anstoß nimmt, sei dort nicht erwünscht - ja sogar verboten. Doch wenn man einige Regeln beherzigt, komme man ohne Probleme durch den Alltag.

Nicht nur Schule

Nicht nur Schule ist in den drei Wochen des Aufenthalts der amerikanischen Schüler angesagt. So finden Exkursionen nach Freyburg, Weimar und Berlin statt.

Natürlich dürfen ein Stadtrundgang in Weißenfels und ein Besuch im Schloss nicht fehlen. Und so freuen sich die Teenager aus Amerika, Europa im Kleinen kennen zu lernen.