Ein Urlaub in Australien - Sydney, Strände, Outback und mehr

Wer auf der Suche nach einem interessanten und exotischen Urlaubsziel ist, sollte Australien in Betracht ziehen. Vor allem der Bundesstaat New South Wales bietet eine Vielzahl von den unterschiedlichen Eindrücken, die der Kontinent bietet. Der Bundesstaat im Südosten des Landes, der vor allem für seine berühmten Küstenstädte und Nationalparks bekannt ist. New South Wales ist geprägt von ganz unterschiedlichen Landschaften, weltberühmten Städten wie zum Beispiel Sydney und den legendären Surfer-Paradiesen und ausgiebigen Stränden. Üppige Regenwälder runden die faszinierenden Eindrücke auf einer Australienreise ab.

Entdecken Sie die beeindruckende Fauna und Flora Australiens in New South Wales

Urlaubszeit und schon geht es los mit der Suche nach Angeboten. Wussten Sie, dass Sie sehr viel sparen können mit der richtigen Vorbereitung? So findet man zum Beispiel auf Flugsuchmaschinen auch für Fernreisen, wie nach Australien ausgesprochen günstige Fluggelegenheiten. Obwohl man oft denkt, dass Australien mehrheitlich aus einer roten Wüste besteht und aus einer Küste, an der sich fantastische Surfmöglichkeiten ergeben, ist Australien ein Land, das wesentlich mehr als nur das zu bieten hat.



Der Bundesstaat New South Wales vereint die ganze Vielfalt Australiens: Die Weltmetropole Sydney, traumhafte Strände, rotes Outback, grüner Regenwald, Weinregionen sowie die typisch australische Tierwelt. Die klimatischen Bedingungen in New South Wales unterscheiden sich sehr von Gebiet zu Gebiet, was bedeutet, dass man seinen Urlaub abstimmen kann auf seine individuellen Vorlieben. Der eine will die australische Hitze in der roten Wüste erleben und der andere sehnt sich nach Surfen auf legendären Wellen. Und wieder andere sind eher an Kultur und Liefstyle und dem pulsierenden Leben in den Metropolen Brisbane und Sydney interessiert. Abenteurer werden sich in Richtung Regenwald aufmachen. Die atemberaubende Küstenlinie mit ihren langen Surfstränden ist über den Highway 1 ganz im Norden in Richtung Port Macquarie oder vom Süden her gut erreichbar.



Für Liebhaber von Städtetrips ist Sydney eine faszinierende, pulsierende und kosmopolitische Stadt mit vielen interessanten Sehenswürdigkeiten und ihrem multikulturellen Flair. Sie ist perfekt gelegen am Pazifischen Ozean, und umgeben von dem Hinterland mit den Snowy Mountain, den Blue Mountains und dem Weinbaugebiet Hunter Valley, wo die Trauben angebaut werden, die speziell für die Herstellung von Weltklasse Weinen ausgewählt wurden.



Wer also auf der Suche nach einem Urlaubsziel ist, das eine Fülle von Naturschönheiten und Outdoor-Aktivitäten sowie eine interessante Geschichte und Kultur bietet, sollte einen Aufenthalt im Bundesstaat South West Wales in Betracht ziehen. In dieser Region gibt es weltbekannte Metropolen und viele Freizeitmöglichkeiten. Es lohnt sich, seine Reise zu planen und sich von einem professionellen Anbieter bei der Reiseplanung unterstützen zu lassen. Mit ein wenig Vorbereitung wird der Urlaub in Down Under sicher ein tolles Erlebnis!