Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Autounfall

Habichtswald - Ein alkoholisierter 17-Jähriger ohne Führerschein hat einen tödlichen Autounfall gebaut. Bei dem Vorfall am Donnerstagabend in Habichtswald (Landkreis Kassel) starb sein 27 Jahre alter Beifahrer, wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 17-Jährige mit dem Wagen von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Begleiter starb noch am Unfallort, der Fahrer selbst wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, Fahrens ohne Führerschein und Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen den Jugendlichen. ...