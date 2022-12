E-Mail-Signatur: Darum ist sie für Unternehmen wichtig

Gerade im B2B-Bereich ist die E-Mail-Signatur heute ein wichtiger Bestandteil der Geschäftskorrespondenz. Auf den ersten Blick mag sie wie eine unscheinbare Fußnote wirken. Sie ist aber viel mehr als das. Für Unternehmen ist es aus verschiedenen Gründen ratsam, sich näher mit der E-Mail-Signatur zu beschäftigen.

Was ist eine E-Mail-Signatur?

Die fortschreitende Digitalisierung hat unser Leben fest im Griff, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Viele Unternehmen versenden ihre Korrespondenz inzwischen auf elektronischem Wege, der Umwelt zuliebe und um Zeit zu sparen. Die sogenannte E-Mail-Signatur spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die E-Mail-Signatur ist die Fußzeile am Ende einer E-Mail, in der Unternehmen detaillierte Informationen bereitstellen, zum Beispiel den Namen des Absenders, die Position im Unternehmen, die Postanschrift und die Telefon- oder Faxnummer. Sie ist die digitale Visitenkarte eines Unternehmens und dient gleichermaßen als Marketingmittel.

Abzugrenzen ist die E-Mail-Signatur von der E-Signatur beziehungsweise der elektronischen Signatur. Diese dient in elektronischen Dokumenten als Ersatz der eigenhändigen Unterschrift. Der Unterzeichner identifiziert sich also anhand der E-Signatur.

Was ist eine E-Mail-Signatur-Software?

Für Unternehmen gibt es mittlerweile E-Mail-Signatur-Lösungen für alle gängigen Plattformen. Diese erlauben es ihnen, konsistente und konforme E-Mail-Signaturen für diverse Geräte und Teams zu erstellen. Mit einer E-Mail-Signatur-Software lässt sich eine E-Mail-Signatur besonders ansprechend gestalten. So ist es zum Beispiel möglich, neben der Angabe von Namen, Anschrift, Telefonnummer und Job-Titel weitere Elemente wie Fotos, Banner, Logos und CTA-Buttons (Schaltflächen) einzufügen.

Die meisten modernen E-Mail-Signatur-Lösungen arbeiten dabei mit HTML-Editoren für das Design der Signatur. Deshalb benötigen die Anwender selbst keine Kenntnisse in HTML, wenn sie eine E-Mail-Signatur erstellen möchten.

Welche Komponenten gehören in die E-Mail-Signatur?

E-Mail-Signaturen können demnach sehr unterschiedlich aussehen. Unter anderem können sie folgende Komponenten enthalten:

1. persönliche Informationen des Absenders

2. Informationen über das Unternehmen

3. Haftungsausschluss Marketing-Informationen

Hiervon sind lediglich die ersten beiden Komponenten rechtlich verbindlich. Das heißt, dass diese in fast allen E-Mail-Signaturen zu finden sind. Der Haftungsausschluss ist nur in Ausnahmefällen nötig. Hinsichtlich der Marketing-Informationen gibt es bei vielen Unternehmen Nachholbedarf. Die meisten Firmen machen sich die E-Mail-Signatur als Marketingwerkzeug noch immer nicht zunutze, und verschenken damit wertvolle Werbechancen.

Warum die Informationen zum Unternehmen und Absender verpflichtend sind, liegt auf der Hand: Die Angaben sollen für die nötige Transparenz im elektronischen Geschäftsverkehr sorgen. Der Empfänger erkennt anhand der Angaben, ob es sich um ein seriöses Schreiben oder eine Spam-Mail handelt. Aus diesem Grund ist die E-Mail-Signatur für Unternehmen generell so wichtig. Sie ist praktisch der Ausweis, den ein Unternehmen vorzeigen muss, um mit anderen Firmen, Geschäftspartnern und Kunden kommunizieren zu können.

1. Persönliche Informationen des Absenders

Eine E-Mail-Signatur muss die Anschrift und den Namen des Absenders enthalten. Die Adresse muss dabei mit den Angaben im Handelsregister übereinstimmen, sofern das Unternehmen dort eingetragen ist. Wichtig ist, dass der Empfänger sofort erkennt, wie er den Absender erreichen kann. Zusätzliche Angaben, wie zum Beispiel ein Link zu einem Social Media-Auftritt, sind freiwillig und können den persönlichen Informationen hinzugefügt werden.

2. Informationen über das Unternehmen

Bei den rechtlichen Angaben wird es in der Welt der Wirtschaft etwas komplexer. Welche Informationen in der E-Mail-Signatur enthalten sein müssen, richtet sich nach der Rechtsform des Unternehmens. Für alle Unternehmensformen gilt: Der Name und die Anschrift (inklusive Gerichtsstand) des Unternehmens müssen in der E-Mail-Signatur stehen. Darüber hinaus sind die geschäftsführenden Personen namentlich zu benennen. Die Einzelunternehmung und die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) können auf die Angabe der Handelsregisternummer und des Gerichtsstands hingegen verzichten.

Weiterhin muss aus dem Impressum in der E-Mail-Signatur hervorgehen, welche Rechtsform das jeweilige Unternehmen hat, wenn es sich nicht um eine Einzelunternehmung handelt. Zum Beispiel:

● Gesellschaft mit beschränkter Haftung: GmbH

● Gesellschaft bürgerlichen Rechts: GbR

● Offene Handelsgesellschaft: OHG

● Kommanditgesellschaft: KG

● eingetragener Kaufmann: e. K.





Gleiches gilt für die Rechtsformen AG, SCE, eG, SC und PartG, die im Impressum in der E-Mail-Signatur ebenfalls auf ihre Rechtsform hinweisen müssen. Die rechtlichen Angaben können sich je nach Unternehmensform also recht stark unterscheiden. Für Unternehmen ist es jedoch grundsätzlich sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, um sich juristisch nicht angreifbar zu machen.

3. Haftungsausschluss

Viele Unternehmen nutzen einen Haftungsausschluss, um sich vor den Folgen fehlgeleiteter E-Mails zu schützen und sicherlich macht die Einbindung eines solchen Disclaimers einen guten Eindruck. Allerdings gibt es diesbezüglich keine gesetzliche Pflicht. Somit ist davon auszugehen, dass der Haftungsausschluss wahrscheinlich keine rechtliche Relevanz hat.

4. Marketing-Informationen

Wie der Haftungsausschluss sind auch Marketing-Informationen in einer E-Mail-Signatur nicht rechtlich verpflichtend. Wie bereits erwähnt, ist es dank moderner E-Mail-Signatur-Lösungen heute jedoch möglich, hierüber die Unternehmensbotschaft geschickt nach außen zu transportieren. Viele Unternehmen lassen sich diese Chance noch immer entgehen und vergeuden damit wertvolles Traffic-Potenzial. Durch eine gute E-Mail-Signatur lässt sich heute praktisch alles bewerben, von Stellenangeboten und Auszeichnungen, über das neue Whitepaper, bis hin zu aktuellen Produkten und Dienstleistungen.

Aber warum schöpfen viele Unternehmen das Potenzial ihrer E-Mail-Signaturen noch nicht in vollem Umfang aus? Dafür kann es viele Gründe geben. Zum einen bringt Werbung in der E-Mail-Signatur sicher einen hohen Verwaltungsaufwand mit sich. Denn damit die Signatur ihre Wirkung auch zielgruppengerecht entfalten kann, müsste sie für jede Abteilung neu erstellt werden. Möglicherweise kennen viele Unternehmen aber schlicht die zahlreichen Möglichkeiten noch nicht, die sie hinsichtlich der E-Mail-Signatur haben.

E-Mail-Signatur-Marketing ist beliebt und ein wichtiger Teil der Marketingstrategie eines Unternehmens. (Foto: pixabay.com © PhotoMIX-Company CCO Creative Commons)

Fazit: E-Mail-Signaturen bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile

Die Welt wird zunehmend digital. Sowohl im Privatbereich als auch im Geschäftsleben verschicken wir unsere Korrespondenz heute auf elektronischem Wege. Die Vorteile sind klar: Ein soeben versendetes Schreiben landet unmittelbar im digitalen Briefkasten des Empfängers, der dieses sofort lesen und beantworten kann.

In der Geschäftskorrespondenz gibt es neben der elektronischen Unterschrift auch die E-Mail-Signatur. Eine rechtlich korrekte Signatur zu haben, ist für ein Unternehmen nicht nur aus Gründen der Professionalität wichtig. Die E-Mail-Signatur schützt gleichzeitig vor Abmahnungen oder Bußgeldern. Darüber hinaus ist die Signatur eine gute Möglichkeit, die Botschaft des Unternehmens per E-Mail zu übermitteln und die eigenen Produkte oder Dienstleistungen zielgruppengerecht zu bewerben.