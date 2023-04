Es gibt sie als einfarbige Variante, mit Blumen und Tiermotiven oder bedruckt mit Sprüchen: Servietten. In der Regel liegen sie neben Teller, Messer und Gabel auf dem Tisch, um direkt nach dem Essen in den Papiermüll zu wandern – schade eigentlich! Wer sich etwas länger an den bunten Drucken erfreuen will, kann Servietten stattdessen für ein Do-It-Yourself-Projekt, also Selbermacher-Projekt, hernehmen. Denn mithilfe der Serviettentechnik lassen sich die verschiedenen Untergründe nach Belieben gestalten: von Porzellan und Keramik über Glas und Metall bis hin zu Holz. Alles, was es dafür braucht, sind Servietten, eine Schere und einen speziellen Serviettenkleber.

