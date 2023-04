Kürzlich habe ich einen Gutschein geschenkt bekommen: für ein Wellnesswochenende in einem bekannten Hotel in Wörlitz (Landkreis Wittenberg) fast am Fuße des Vesuvs. Ja, richtig, des Vulkans! Recht eigentlich ist es eine Nachbildung des Vesuvs in Italien. Fürst Franz hat nach seiner Reise in den Süden (1765/66) seine Eindrücke festgehalten, in sein Gartenreich sozusagen kopiert und mit gesammelten Skulpturen, Gemälden und Steinen garniert. Ein Spaziergang durch dieses Weltkulturerbe ist wundervoll – besonders im Frühling. Ich bin bei jedem Besuch im Wörlitzer Gartenreich aufs Neue begeistert.

