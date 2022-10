DIY-Adventskalender sorgen für glanzvolle Augen bei Alt und Jung

Die Tage vom 1. Dezember bis zum Weihnachtstag können lang werden. Deshalb versüßen sich viele die Wartezeit mit dem Öffnen von kleinen oder großen Türchen. Adventskalender sind in Deutschland äußerst beliebt, nicht nur bei Kindern. Umfragen zeigen, dass mehr als jeder Vierte einen (gekauften) Adventskalender an seine Lieben verschenkt. Dabei zeigen sich einige äußerst kreativ und designen ihre Wartezeit-Versüßer ganz individuell.

Kalender in der Vorweihnachtszeit: Auch in Mitteldeutschland haben sie eine lange Tradition

Wer sich auf die Suche nach dem Adventskalender-Ursprung begibt, muss ins Jahr 1838 zurückreisen. Damals entwickelte der Leiter eines evangelischen Knabenrettungshauses in Hamburg, Johann Heinrich Wichern, die Idee für den ersten Adventskalender. Um den Fragenhunger der Jungen zu stillen, wann denn endlich Weihnachten sei, erstellte er die ersten Türchen, die von 1 bis 24 zählten. Die ersten bedruckten Kalender gab es aber erst ab 1902 durch den Münchner Verleger Gerhard Lang.

Seither haben sich Adventskalender in ganz Deutschland verbreitet und schenken Freude in der Wartezeit bis zum Heiligen Abend. Auch in Mitteldeutschland sind die Kalender äußerst beliebt. So beliebt, dass ihnen 2021 sogar eine Sonderausstellung in Wittenberg gewidmet wurde. Hier konnten Besuchende die gesamte Vielfalt der Adventskalender bewundern, von nostalgisch bis modern.

Adventskalender von der Stange wollen viele nicht mehr

Die Auswahl unter den Adventskalendern ist enorm. Meist gibt es die ersten Exemplare schon ab Oktober im Handel zu kaufen. Gefüllt mit Schokolade, Weingummi, Spielwaren, Kosmetikartikeln – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Doch der Trend zeigt eindeutig, dass immer mehr Kalender mit individueller Gestaltung verschenkt werden. So sind beispielsweise Kalender mit einem individuellen Fotomotiv gefüllt mit der Lieblingsschokolade besonders beliebt, nicht nur bei Kindern. Um die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest zu versüßen, gibt es nicht nur das Lieblingsmotiv auf der Vorderseite, sondern auch kleine schokoladige Ereignisse hinter jeder Tür. Bei der Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt, denn die Fotos lassen sich bequem in Sekundenschnelle hochladen, auf das Kalender-Layout anpassen und in Profi-Manier drucken.

Auch mitteldeutsche Städte setzen auf Individualität bei ihrem Adventskalender

Wie gut Individualität bei der Adventskalendergestaltung ankommt, zeigen mitteldeutsche Städte Jahr für Jahr. So wird der Kalender der Stadt Bitterfeld-Wolfen beispielsweise mit prämierten, eingesendeten Fotos der Region erstellt. Jeder darf mitmachen, der einen schönen Schnappschuss der Region eingefangen hat. 2022 gibt es beispielsweise einen ganz märchenhaften Kalender mit tief verschneiten Schlossmotiv. Gewonnen hat Maria Burghardt, die atemberaubende regionale Schönheit am Bernsteinsee. Die Villa wurde nicht nur von der Fachjury, sondern auch vom beteiligten Bürgerpublikum als schönstes Motiv für den städtischen Adventskalender bestimmt.

Tolle Adventskalender-Tipps für Kinder

Die Vorweihnachtszeit ist für Eltern häufig eine echte Stressfalle, denn sie machen sich Gedanken um Adventskalender, Weihnachtsgeschenke, organisieren bereits das Menü für die Festtage und die Zusammenkunft mit den Liebsten. Damit die besinnliche Vorweihnachtszeit für die ganze Familie zum Hochgenuss wird, planen clevere Eltern bereits rechtzeitig, vor allem online. Statt sich in der Fußgängerzone auf die Suche nach dem idealen Adventskalender zu begeben, bestellen sie ihn einfach online. Dabei können sie ihrer Kreativität ohne Klebestift, Schere und Co. freien Lauf lassen, denn der Adventskalender für Kinder lässt sich mit dem Lieblingsbild mit wenigen Mausklicks gestalten. Egal, ob der aktuelle Superheld aus der Kinderserie, das selbst gezeichnete Lieblingsmotiv des Nachwuchses oder das schönste Foto aus dem gemeinsamen Urlaub – bei der Kreativität bestehen keine Grenzen. Zusätzlich zum Kinder-Adventskalender mit leckeren Köstlichkeiten kann es jeden Tag eine kleine Adventsgeschichte geben, die vor dem Zubettgehen vorgelesen wird. Tolle Ideen dafür gibt es im Buchhandel oder online.

Adventskalender-Ideen für Erwachsene

Nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene freuen sich über kleine Überraschungen in der Vorweihnachtszeit. Adventskalender für den Partner oder beste Freunde werden immer beliebter. Umfragen zeigen, dass vor allem Frauen gerne Adventskalender verschenken, nicht immer mit Schokolade. Kalender mit selbst ausgewählten kleinen Geschenken sind bei ihnen äußerst beliebt. Dazu gehören Kosmetikartikel, Accessoires, Gutscheine und vieles mehr. Auch Männer mögen kleine Überraschungen, doch ihre Adventskalender sehen häufig ganz anders aus. Branchenumfragen zeigen, dass sie vor allem Adventskalender gefüllt mit Getränken (vor allem Wein und/oder Bier), Werkzeugen oder Männer-Pflegeprodukten bevorzugen.

Das Institut der deutschen Wirtschaft zeigt, dass nicht nur Geschenke, sondern auch das Schenken glücklich macht. Schon die Auswahl des Adventskalenders bzw. dessen Zusammenstellung bringt Vorfreude auf die Übergabe und die Vorweihnachtszeit. Damit der Adventskalender wirklich gut ankommt, helfen ein paar Tipps. Frauen und Männer mögen ganz unterschiedliche Inhalte in ihrem Kalender. Während Ladys gerne Schmuck, Düfte oder andere Kleinigkeiten im Kalender haben, bevorzugen viele Herren humoristische Überraschungen, Getränke oder Utensilien für ihre Heimwerkertätigkeiten.

Es lohnt sich auch, während des Kontaktes mit den zukünftigen Adventskalender-Empfangenden etwas genauer hinzuhören. Vielleicht lassen sie bei der Gartenparty oder im gemeinsamen Urlaub schon verlauten, worüber sie sich in der Vorweihnachtszeit besonders freuen würden. Diese Idee lässt sich bei der Kalenderumsetzung aufgreifen.

Bei der Gestaltung der Kalender sind keine kreativen Grenzen gesetzt. Selbst gebastelte Tütchen und Co. versüßen die Wartezeit bis zum Heiligen Abend. Bild: pixabay.com @ congerdesign (CC0 Creative Commons)

Tipp: Gutscheine für gemeinsame Zeit kommen stets gut an

Ein individueller Adventskalender muss nicht immer besonders kostspielig sein. Gerade Erwachsene sind im Alltag oftmals so eingebunden, dass kaum Zeit für Freunde und Familie bleibt. Ein Adventskalender, gespickt mit Gutscheinen für gemeinsame Momente, ist eine wunderbare Idee und kostet gar nicht viel.

Die Gutscheine können wahlweise gedruckt oder handschriftlich auf schönem Papier erstellt werden. Hinter jedem Türchen wartet eine neue Überraschung für Momente in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten. Tolle Ideen sind gemeinsame Kinobesucher, Abenteuer im Spaßbad oder Freizeitpark, ein Essen im Lieblingsrestaurant und vieles mehr. Verziert werden kann der Gutschein-Kalender mit ausgedruckten Fotoaufnahmen, die bereits von gemeinsamen Erlebnissen erzählen. Solche individuell gestaltbaren Ausdrucke gibt es online zahlreiche Fotoservices in verschiedenen Größen und Papierqualitäten (beispielsweise mit einer außergewöhnlichen Glanzbeschichtung). Für die Kalendergestaltung eignet sich eine „Leine“, an der alle Bilder und Gutscheine (eingerollt) mit Zahlen versehen sind.