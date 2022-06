Diese Möglichkeiten hat man, wenn man sich von altem Goldschmuck trennen möchte.

Immer wieder kommt es vor, dass sich Menschen von altem Goldschmuck trennen möchten. Besonders häufig ist das der Fall, wenn sie diesen geerbt haben, aber nicht selbst tragen, weil er aus der Mode gekommen ist. Doch auch finanzielle Engpässe bewegen viele Menschen dazu, Goldschmuck verkaufen zu wollen. Generell eignet sich Gold sehr gut für den Verkauf, denn es hat einen hohen intrinsischen Wert. Je nach Reinheit und Verarbeitung lässt sich mit altem Familienschmuck also gutes Geld verdienen. Wie aber geht man vor, wenn man Schmuck aus Echtgold verkaufen möchte?

Verschiedene Möglichkeiten für den Goldverkauf

Möchte man gebrauchte Gegenstände verkaufen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Weil Gold sehr wertvoll ist, bieten sich sogar noch weitere Optionen für einen lukrativen Verkauf an.

Professioneller Goldankauf

Ein Goldankauf ist darauf spezialisiert, Goldschmuck zu prüfen und zu bewerten. Heutzutage kann der Ankauf sogar online abgewickelt werden, zum Beispiel über simply-way.at/goldankauf. Der Vorteil am Goldankauf ist, dass es dabei wirklich überwiegend um das Edelmetall an sich geht. Aus diesem Grund kann man bei einem guten Goldankauf nicht nur Ketten und Ringe aus Gold liquidieren, sondern sogar altes Zahngold. Ebenso nimmt ein guter Ankauf Golduhren, Goldmünzen sowie Goldbarren und auch Tafelsilber an.

Damit entfällt die nervenaufreibende Suche nach potenziellen Käufern. Der Erlös beim Goldankauf orientiert sich am Goldpreis und ist in der Regel ein gutes Geschäft für die Verkäufer. Um den besten Preis zu erzielen, lohnt es sich, bei mehreren Ankäufern anzufragen und den Preis ermitteln zu lassen. Bei einem Online-Goldankauf geht das ganz unkompliziert über einen versicherten Versand. Einigen sich Ankäufer und Verkäufer auf den Preis, der in der Regel auf Reinheitsermittlung und Gewicht basiert, erhält der Verkäufer den Erlös.

Antiquitätenhändler

Besonders alter Goldschmuck, der sehr filigran verarbeitet wurde, kann oft auch auf dem freien Markt einen sehr guten Preis erzielen. Bei sehr alten Stücken, die nicht mehr der aktuellen Mode entsprechen, kann ein Antiquitätenhändler ein guter Ansprechpartner sein. Dieser prüft nicht nur Reinheit und Gewicht, sondern auch die Verarbeitung sowie die Punzen – also die Goldstempel. Möchte der Händler den Goldschmuck in sein Sortiment aufnehmen, unterbreitet er dem Verkäufer ein Angebot. Auch hierbei gilt: Es lohnt sich, mehrere Angebote einzuholen.

Juwelier

Der Gedanke, echten Goldschmuck an einen Juwelier zu verkaufen, scheint naheliegend, führt allerdings nur in wenigen Fällen zum Erfolg. Viele Juweliere gehören größeren Unternehmen an und können die Auswahl ihres Sortiments nur eingeschränkt beeinflussen. Außerdem verkaufen Juweliere vor allem Schmuck, der auch getragen werden soll. Der Verkauf an einen Juwelier ist also nur dann sinnvoll, wenn es sich um sehr moderne oder um zeitlose Schmuckstücke handelt.

Verkaufsplattformen

Es kann einen Versuch wert sein, Goldschmuck auf Verkaufsportalen wie Ebay oder Vinted anzubieten. Ob der Verkauf gelingt, ist jedoch Glückssache. Viele Interessenten lassen sich bei solch hochpreisigen Produkten nicht auf einen Privatkauf ein und bevorzugen die Abwicklung über einen Händler mit Golderfahrung. Es kann aber auch vorkommen, dass sich Antiquitätenhändler oder Ankäufer auf diesen Plattformen umsehen, sodass Ebay & Co lediglich als Kontaktpunkt für die Abwicklung dienen.

Flohmärkte

Flohmärkte üben auf viele Menschen einen ganz besonderen Reiz aus. Man träumt davon, in dem üppigen Angebot wahre Schätze zu finden – echter Goldschmuck wäre solch ein Schatz. Doch viele Menschen, die auf dem Flohmarkt stöbern, möchten vor allem eines: Schnäppchen schlagen. Es ist möglich, Goldschmuck auf einem Markt zu verkaufen. Dabei den Bestpreis zu erzielen, ist aber eher unrealistisch.

Dazu kommt die Problematik, die es auch auf Verkaufsplattformen gibt: Potenzielle Käufer scheuen den Privatkauf. Meist ist es ihnen lieber, sich Echtheit und Wert von Experten bestätigen zu lassen – besonders dann, wenn das Gold als Geldanlage dienen soll.

Pfandleihe

Wer sich nicht dauerhaft von seinem Goldschmuck, beispielsweise einem alten Erbstück, trennen möchte, aber dennoch einen finanziellen Engpass überbrücken muss, kann eine Pfandleihe aufsuchen. Dort wird der Schmuck aus Echtgold geschätzt. Der Eigentümer überlässt den Schmuck dann der Pfandleihe und erhält im Gegenzug einen Kredit. Kann er diesen zurückbezahlen, darf er sein Schmuckstück wieder auslösen. Ist die Tilgung nicht möglich, geht das Gold bei der Pfandleihe in den Verkauf über.